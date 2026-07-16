Publicat la 16.07.2026, 09:00:40

Presa economică europeană de joi este dominată de trei mari teme: scăderea acțiunilor SpaceX sub prețul de debut bursier, creșterea economică a Chinei sub așteptări și decizia Londrei de a naționaliza industria siderurgică. Toate trei au implicații directe pentru piețele europene și pentru apetitul investitorilor față de risc.

BBC Business

Marea Britanie naționalizează uzina siderurgică din Scunthorpe

Guvernul britanic a preluat oficial sub control public combinatul siderurgic British Steel din Scunthorpe, în urma adoptării unor noi puteri legislative speciale. Este una dintre cele mai semnificative naționalizări din Regatul Unit din ultimele decenii. Decizia ridică întrebări despre direcția politicii industriale britanice și despre intervenționismul statal în economie. Pentru investitorii europeni cu expunere pe sectorul metalurgic, precedentul britanic poate alimenta dezbateri similare în state membre UE cu industrii siderurgice în dificultate.

Salariile, obligatoriu afișate în anunțurile de angajare din Marea Britanie

O nouă lege britanică va obliga angajatorii să afișeze grilele salariale direct în anunțurile de recrutare. Guvernul argumentează că măsura va ajuta candidații și va reduce discriminarea salarială. Reforma urmează unui val similar de reglementări adoptate deja în mai multe state ale Uniunii Europene, inclusiv prin Directiva UE privind transparența salarială. Pentru companiile multinaționale active atât în UK, cât și în Europa, standardizarea practicilor de recrutare devine o prioritate operațională din ce în ce mai urgentă.

The Guardian Business

Acțiunile SpaceX coboară sub prețul IPO după un debut bursier record

La doar o lună după cea mai mare ofertă publică inițială din istorie, acțiunile SpaceX au scăzut pentru prima dată sub pragul de 135 de dolari stabilit la listare. Volatilitatea vine după ce IPO-ul îl transformase pe Elon Musk în primul triliardard al lumii. Corecția pune sub semnul întrebării evaluările extrem de ridicate din sectorul tehnologiei spațiale și al inteligenței artificiale. Investitorii europeni cu expunere pe fonduri sau ETF-uri de tip growth tech ar trebui să urmărească evoluțiile din săptămânile următoare.

Economia Chinei crește cu 4,3%, unul dintre cele mai slabe ritmuri din ultimii ani

Datele publicate pentru trimestrul al doilea din 2026 arată că economia chineză a crescut cu 4,3%, sub așteptările analiștilor și unul dintre cele mai scăzute ritmuri înregistrate recent. Cifrele reflectă îngrijorările persistente privind dezechilibrele structurale ale economiei chineze, în special dependența excesivă de export și slăbiciunea consumului intern. Pentru Europa, o Chină care încetinește înseamnă cerere mai redusă pentru exporturi europene de mașini, echipamente și bunuri de lux. Burse precum Frankfurt și Paris, sensibile la expunerea pe piața chineză, ar putea resimți efecte în sesiunile următoare.

CNBC Europe

ASML ridică prognoza de vânzări pentru a doua oară în 2026, dar acțiunea scade

Gigantul olandez ASML, producătorul de echipamente critice pentru fabricarea cipurilor, și-a majorat din nou prognoza de vânzări pentru 2026, pe fondul cererii puternice din industria semiconductoarelor alimentate de inteligența artificială. Paradoxal, acțiunea a scăzut după anunț, un semn că piața anticipa deja rezultate și mai bune. ASML rămâne unul dintre cele mai urmărite titluri europene de pe burse, cu greutate semnificativă în indici precum AEX și Euro Stoxx. Investitorii români expuși pe fonduri europene de tehnologie au motive să urmărească evoluția acestui titlu cu atenție sporită.

Europa pariază masiv pe drone și sisteme autonome de apărare

Un amplu reportaj CNBC Europe analizează cum dronele și sistemele autonome au trecut de la nișa câmpului de luptă la un pilon central al strategiei militare europene. Creșterea cheltuielilor de apărare la nivelul UE și al NATO alimentează o întreagă industrie în expansiune rapidă. Companii europene din sectorul apărării și al tehnologiei duale beneficiază de contracte tot mai consistente. Pentru investitorii interesați de sectorul defense, tendința structurală de reînarmare europeană oferă oportunități pe termen mediu și lung.

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