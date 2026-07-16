Publicat la 16.07.2026, 10:36:58

Tensiunile dintre Moscova și Chișinău continuă să escaladeze. Ministerul rus de Externe le recomandă cetățenilor Federației Ruse să trateze Republica Moldova ca pe o destinație nesigură, invocând presupuse abuzuri împotriva rușilor la frontieră și incidente recente care au implicat diplomați și un ofițer FSB.

Moldova nu mai este o țară sigură pentru călătorii

Ministerul rus al Afacerilor Externe a transmis miercuri un avertisment oficial către cetățenii Federației Ruse, susținând că Republica Moldova „nu mai este o țară sigură pentru călătorii”. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, în cadrul briefingului săptămânal de presă.

Potrivit acesteia, cetățenii ruși care ajung pe Aeroportul Internațional Chișinău ar fi supuși unor controale excesive și unor verificări care durează ore întregi.

„La aeroportul din Chișinău, aceștia sunt adesea supuși, literalmente, unor abuzuri din partea autorităților de frontieră. Acest lucru se manifestă prin controale și percheziții nejustificate care durează ore întregi”, a declarat Zaharova.

Oficialul rus a susținut, fără a prezenta dovezi, că împotriva unor cetățeni ruși sunt deschise dosare penale „sub pretexte inventate”, concluzionând că Republica Moldova nu mai poate fi considerată o destinație sigură pentru călătoriile cetățenilor Federației Ruse.

Scandal diplomatic între Moscova și Chișinău

Declarațiile vin pe fondul deteriorării relațiilor dintre cele două state. La sfârșitul lunii trecute, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Moscova a acuzat autoritățile moldovene că au împiedicat intrarea în țară a unor curieri diplomatici ruși, reținuți pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a anunțat reținerea unui cetățean rus identificat drept ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Acesta este acuzat că desfășura activități de culegere de informații privind regiunea transnistreană și Zona de Securitate, fiind plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Noi atacuri ale Moscovei la adresa conducerii de la Chișinău

În briefingul de miercuri, Maria Zaharova a dedicat din nou o secțiune amplă Republicii Moldova, criticând conducerea proeuropeană de la Chișinău.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a lansat acuzații de corupție la adresa autorităților moldovene și a reluat narativul promovat de Kremlin potrivit căruia Republica Moldova ar fi transformată de Uniunea Europeană și NATO într-un nou front împotriva intereselor Rusiei.

Relațiile dintre Moscova și Chișinău s-au deteriorat constant în ultimii ani, pe fondul orientării proeuropene a Republicii Moldova, al procesului de aderare la Uniunea Europeană și al tensiunilor generate de conflictul din Ucraina și de situația din regiunea separatistă Transnistria.