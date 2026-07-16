Publicat la 16.07.2026, 20:01:31

Piețele americane au intrat joi sub semnul unui sezon de rezultate corporative mai bun decât așteptat, cu surprize pozitive din sectoare cheie — sănătate, transport aerian și semiconductori. Temele dominante ale zilei: expansiunea masivă a TSMC în SUA, presiunile din piața imobiliară și îngrijorările legate de pensii și securitate socială.

CNBC Markets

TSMC investește încă 100 de miliarde de dolari în Arizona după un profit trimestrial record

Gigantul taiwanez de semiconductori a anunțat joi o nouă investiție de 100 de miliarde de dolari în fabricile sale din Arizona, pe fondul unui profit trimestrial II care a sărit cu 77% față de aceeași perioadă a anului trecut. Anunțul vine la scurt timp după publicarea cifrelor de venituri din iunie, care anticipaseră deja o performanță solidă. Pentru investitori, este un semnal clar că relocarea producției de cipuri pe sol american capătă amploare reală, cu implicații directe pentru lanțurile de aprovizionare globale. Acțiunile producătorilor de echipamente și materiale din industria semiconductorilor ar putea reacționa pozitiv vineri.

UnitedHealth depășește estimările și ridică prognoza de profit pentru 2026

Cel mai mare asigurător de sănătate din SUA a raportat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor și și-a majorat perspectiva de câștig pentru întregul an. Compania reduce costurile prin restrângerea bazei de membri, ieșirea din contracte neprofitabile și o injecție de 1,5 miliarde de dolari în soluții de inteligență artificială. Sectorul de sănătate a primit astfel un impuls important, după o perioadă dificilă marcată de presiuni legislative și investigații. Investitorii din ETF-urile sectoriale de healthcare urmăresc cu atenție dacă redresarea este sustenabilă.

Netflix raportează după închiderea bursei — ce urmăresc investitorii

Platforma de streaming urmează să publice joi seară rezultatele trimestriale, într-un moment în care toată atenția pieței se concentrează pe evoluția segmentului cu reclame și pe metricile de engagement. Analiștii sunt curioși și dacă Netflix intenționează să facă achiziții majore, după ce compania a semnalat deschidere față de operațiuni de M&A. Acțiunea a evoluat relativ stabil în sesiunea regulată, dar volatilitatea post-market este așteptată să fie ridicată. Rezultatele Netflix pot influența sentimentul general față de sectorul tech și media în prima parte a zilei de vineri.

MarketWatch

Ratele ipotecare ating cel mai ridicat nivel din 2026, lovind piața imobiliară

Rata medie pentru un credit ipotecar pe 30 de ani a urcat la cel mai înalt nivel din ultimul an, conform datelor Freddie Mac publicate joi. Creșterea vine într-un moment în care piața imobiliară americană era deja fragilizată de prețuri ridicate și cerere în scădere. Pentru investitorii expuși pe sectorul construcțiilor sau pe ETF-uri imobiliare (REIT), semnalul este îngrijorător. O piață ipotecară în contracție poate afecta și consumul intern, cu implicații pentru întreaga economie americană.

Americanii cred că au nevoie de 1,2 milioane de dolari la pensie — dar datoriile îi împiedică să ajungă acolo

Un nou studiu arată că peste 80% dintre americani sunt îngrijorați că vor rămâne fără bani la pensie, în timp ce nivelul datoriilor personale le limitează serios capacitatea de economisire. Suma considerată necesară pentru un trai decent la pensie a ajuns la 1,2 milioane de dolari, o cifră imposibil de atins pentru majoritatea gospodăriilor. Contextul alimentează dezbaterea politică privind reforma sistemului de securitate socială, unde un grup bipartisan de senatori încearcă să avanseze propuneri concrete. Tema are relevanță directă pentru fondurile de pensii și pentru dinamica piețelor de obligațiuni pe termen lung.

Fox Business

JPMorgan investește 24 de milioane de dolari în construcția unei fabrici de submarine în Philadelphia

JPMorgan Chase a anunțat o investiție de 24 de milioane de dolari pentru construirea unui centru de asamblare a submarinelor în Philadelphia, parte a unui efort mai larg de susținere a industriei de apărare americane. Banca va finanța și programe de formare profesională pentru mii de lucrători destinați rolurilor din sectorul de defense. Mișcarea reflectă o tendință crescândă în rândul marilor instituții financiare de a se alinia cu prioritățile strategice ale administrației americane. Pentru investitori, semnalul confirmă că sectorul apărării rămâne o temă de investiții robustă în 2026.

Jamie Dimon îndeamnă la calm în privința impactului AI asupra locurilor de muncă

Directorul executiv al JPMorgan Chase a transmis un mesaj temperat în legătură cu temerile privind eliminarea locurilor de muncă din cauza inteligenței artificiale, îndemnând publicul să „nu mai fie atât de agitat". Dimon a explicat că banca preferă să recalifice și să redistribuie angajații afectați de automatizare, mai degrabă decât să reducă numărul de posturi. Declarația vine în contextul în care AI remodelează rapid operațiunile din sectorul financiar, iar dezbaterea despre impactul social al tehnologiei se intensifică. Mesajul său poate influența tonul discuțiilor din industrie și percepția investitorilor față de companiile care adoptă masiv AI.

Investing.com

Salesforce, cel mai slab performer din indicele Dow Jones în 2026, cu minus 35%

Acțiunile Salesforce au înregistrat un declin de 35% de la începutul anului, plasând compania pe ultimul loc în clasamentul componentelor indicelui Dow Jones Industrial Average. Presiunile competitive din segmentul software de tip CRM, coroborate cu îngrijorările legate de marje și cheltuielile masive cu AI, au erodat încrederea investitorilor. Performanța slabă a Salesforce trage în jos percepția generală față de acțiunile tech cu capitalizare mare care nu au reușit să convingă în privința profitabilității pe termen scurt. Investitorii urmăresc dacă un eventual reviriment al rezultatelor trimestriale poate schimba tendința negativă.

Verizon vinde 274 de magazine și concediază alți 500 de angajați la nivel corporativ

Operatorul de telefonie mobilă Verizon a anunțat vânzarea a 274 de magazine și o nouă rundă de concedieri care vizează 500 de poziții la nivel corporativ, în cadrul unui program de restructurare și eficientizare a costurilor. Mișcarea reflectă presiunile cu care se confruntă marii operatori de telecomunicații americani în fața competiției acerbe și a saturației pieței. Pentru investitorii din sectorul telecom, știrea ridică întrebări despre capacitatea companiei de a-și menține dividendele și de a investi în infrastructura 5G. Reacția acțiunii Verizon pe piață va fi urmărită cu atenție în sesiunea de vineri.

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