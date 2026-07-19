Publicat la 19.07.2026, 08:28:33

Anglia a câștigat medaliile de bronz la Cupa Mondială 2026 după un meci memorabil împotriva Franței, încheiat cu incredibilul scor de 6-4. Partida disputată pe Miami Stadium a oferit un adevărat spectacol, cu zece goluri, o revenire spectaculoasă a francezilor și un final incendiar, devenind unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria recentă a competiției.

Franța a revenit spectaculos prin Mbappe

Selecționata pregătită de Thomas Tuchel a început în forță și a dominat autoritar prima repriză, în timp ce Didier Deschamps a surprins prin mai multe schimbări în primul „11”, decizie care s-a dovedit costisitoare.

Declan Rice a deschis scorul încă din minutul 3, iar Ezri Konsa a făcut 2-0 în minutul 18. În finalul reprizei, Marcus Rashford și Bukayo Saka au făcut praf defensiva Franței, iar Saka a punctat de două ori, în minutele 37 și 45+1, trimițând Anglia la cabine cu un incredibil avantaj de 4-0.

După pauză, francezii au arătat cu totul altă față. Kylian Mbappe a început cursa revenirii și a înscris de două ori, fiind ajutat de Barcola, iar scorul a devenit 4-3.

Prin cele două reușite, Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediție a Cupei Mondiale și la 22 de goluri marcate în istoria participărilor sale la turneul final.

Thomas Tuchel a mutat inspirat în ultimele minute, introducându-l pe Jude Bellingham, iar jocul Angliei și-a recăpătat echilibrul.

În minutul 87, Bukayo Saka a transformat un penalty și a dus scorul la 5-3.

Ousmane Dembele a reaprins speranțele Franței în prelungiri, reducând diferența la 5-4, însă răspunsul englezilor a venit imediat. Jude Bellingham a închis tabela în minutul 90+6, stabilind scorul final, 6-4.

Ultimul meci al lui Didier Deschamps

Partida de la Miami a reprezentat și ultimul meci al lui Didier Deschamps pe banca tehnică a naționalei Franței, după o perioadă de peste un deceniu în care a condus selecționata „cocoșului galic” către un titlu mondial și alte performanțe importante.

De partea cealaltă, Thomas Tuchel își încheie primul turneu final la cârma Angliei cu o medalie de bronz, după un meci care va rămâne în istoria Campionatelor Mondiale drept unul dintre cele mai spectaculoase dueluri din ultimii ani.



