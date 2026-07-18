Publicat la 18.07.2026, 07:30:00

Novak Djokovic este unul dintre sportivii care au știut să-și transforme câștigurile într-un adevărat imperiu imobiliar. După o lungă carieră în care a adunat sute de milioane de dolari, campionul sârb și-a investit o mare parte din avere în apartamente și vile de lux aflate în unele dintre cele mai scumpe destinații din lume.

Averea sârbului Djokovic (39 ani) este estimată astăzi între 250 și 300 de milioane de dolari, după ce a încasat peste 165 de milioane de dolari doar din premiile obținute în turnee, la care se adaugă contracte de sponsorizare ce îi aduc anual alte zeci de milioane de dolari.

Monaco, locul unde a început totul

Primul mare pas făcut de Djokovic în lumea investițiilor imobiliare a fost în cosmopolitul Monte Carlo, acolo unde și-a tability reședința după ce a pătruns în elita tenisului mondial.

Sportivul și-a cumpărat un apartament cu vedere spre Marea Mediterană, locuință care i-a fost casă timp de aproape 15 ani și care îi oferea acces rapid la clubul unde se pregătea. Chiar dacă familia s-a mutat ulterior în Spania, proprietatea din Monaco ar fi rămas în portofoliul său.

Două apartamente în inima New York-ului

A vrut să își cumpere o singură locuință exclusivistă, însă Novak Djokovic a ales două apartamente în celebrul cartier SoHo din Manhattan.

Pentru cele două proprietăți, aflate într-o clădire de lux proiectată de renumitul arhitect Renzo Piano, campionul a plătit peste 10 milioane de dolari. Clădirea impresionează prin pereți uriași din sticlă, tavane înalte și lifturi private, iar Djokovic a mărturisit că designul semnat de celebrul arhitect a fost principalul motiv pentru care a făcut investiția.

Un penthouse spectaculos în Miami

Pasiunea pentru proiectele lui Renzo Piano l-a dus și în Florida. Aproape în aceeași perioadă, tenismenul a cumpărat un penthouse de aproximativ 220 de metri pătrați, situat chiar lângă Oceanul Atlantic, pentru 5,77 milioane de dolari.

Apartamentul oferea acces la piscine, centru spa, sală de fitness și bibliotecă privată, însă Djokovic nu a locuit niciodată acolo. După finalizarea construcției, l-a scos la vânzare și l-a cedat în 2021 pentru aproximativ 6 milioane de dolari.

Proprietăți impresionante acasă, în Serbia

Deși deține locuințe în unele dintre cele mai exclusiviste orașe ale lumii, Djokovic nu și-a uitat țara natală. În Belgrad are un penthouse de lux în cartierul West 65, iar familia sa deține și o vilă impresionantă construită pe malul lacului Pavlovacko. Proprietatea are aproximativ 1.200 de metri pătrați, fiind amplasată pe un teren de câteva hectare.

Tot în Serbia, campionul a cumpărat o casă în zona Kosmaj, pentru care ar fi plătit aproape 2,9 milioane de euro, investiția fiind urmată de ample lucrări de renovare.

Vila de vis din Marbella

Una dintre cele mai spectaculoase proprietăți ale sportivului se află în Marbella, pe Costa del Sol. Achiziționată în 2020 pentru aproximativ 11 milioane de dolari, vila a devenit reședința principală a familiei în timpul pandemiei.

Casa dispune de nouă dormitoare, sală de cinema, centru de fitness, baie turcească, piscină și chiar un teren privat de tenis, iar în prezent este supusă unui nou proces de modernizare.

Apartament de milioane în Porto Montenegro

Djokovic și familia sa au investit și în unul dintre cele mai exclusiviste complexe rezidențiale din Muntenegru. Sportivul deține un apartament evaluat la aproximativ 2,2 milioane de euro în celebrul Porto Montenegro, o destinație preferată de milionarii din întreaga lume.

O nouă viață în Grecia

Cele mai recente informații arată că familia Djokovic s-ar fi mutat din Spania într-o suburbie a Atenei. Deocamdată nu este clar dacă noua locuință a fost cumpărată sau este închiriată, însă Grecia pare să fie noua bază de tenis a celui ce rămâne unul dintre cei mai mari sportivi din istoria tenisului.