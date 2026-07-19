Publicat la 19.07.2026, 10:11:02

Ilie Năstase, una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc și primul lider din istoria clasamentului ATP, împlinește astăzi 80 de ani.

Considerat unul dintre cei mai spectaculoși jucători de tenis ai tuturor timpurilor, fostul campion a rămas în memoria fanilor atât prin talentul său ieșit din comun, cât și prin personalitatea nonconformistă care i-a adus porecla devenită celebră în întreaga lume: „Nasty”. Născut la București, pe 19 iulie 1946, Ilie Năstase a început să cocheteze cu sportul pe terenul de fotbal, la Progresul București. Destinul său avea însă să fie schimbat de fratele mai mare, Constantin, cel care l-a îndrumat spre tenis. Alegerea avea să transforme definitiv istoria sportului românesc.

De la campion național la superstar mondial

Ascensiunea lui Ilie Năstase a fost rapidă. A devenit campion național la copii, apoi la juniori și, în cele din urmă, campion al României la seniori. Un moment definitoriu s-a produs în 1965, când l-a învins în finala Campionatului Național pe Ion Țiriac, unul dintre cei mai valoroși tenismeni români ai vremii. Cei doi aveau să formeze unul dintre cele mai puternice cupluri din istoria tenisului românesc. Împreună au dus România în trei finale ale Cupei Davis, în 1969, 1971 și 1972, performanțe care nu au mai fost egalate.

Primul număr 1 ATP din istorie

Debutul pe scena marilor turnee a venit în 1966, la Roland Garros, unde a ajuns până în finala probei de dublu alături de Ion Țiriac. Anul 1972 i-a adus primul titlu de Grand Slam la simplu, după triumful de la US Open, iar succesul a fost completat de victorii importante la dublu și dublu mixt. Momentul de glorie absolută a venit însă în 1973. Atunci, Ilie Năstase a câștigat Roland Garros fără să piardă vreun set, a triumfat la Wimbledon în proba de dublu alături de Jimmy Connors și a devenit primul lider al clasamentului ATP, odată cu introducerea oficială a ierarhiei mondiale. Românul a rămas pe primul loc timp de 40 de săptămâni, deschizând practic era clasamentului profesionist din tenisul masculin.

Cariera lui Ilie Năstase este una dintre cele mai bogate din istoria tenisului. A cucerit 87 de titluri la simplu și 55 la dublu, dintre care 57, respectiv 47, sunt recunoscute oficial de ATP.

Printre cele mai importante performanțe se numără titlul de la Roland Garros la simplu (1973);

victoria la US Open (1972), patru trofee la Turneul Campionilor (Masters), numeroase succese la Wimbledon și Roland Garros în probele de dublu. De asemenea, timp de 18 ani a reprezentat România în Cupa Davis, unde a obținut nu mai puțin de 109 victorii.



Singurul român în International Tennis Hall of Fame

Performanțele sale au fost recunoscute la nivel mondial. Ilie Năstase este și astăzi singurul român inclus în International Tennis Hall of Fame, distincție rezervată celor mai mari jucători din istoria sportului. În 1973 a primit prestigioasa „Rachetă de Aur” la New York, iar în 2005 revista Tennis Magazine l-a inclus pe locul 28 în clasamentul celor mai mari 40 de jucători ai ultimelor patru decenii. A fost desemnat de patru ori cel mai bun sportiv al României și a rămas unul dintre cele mai cunoscute nume ale tenisului mondial.

După retragerea din activitatea competițională, Ilie Năstase a rămas implicat în viața publică. A fost căpitan nejucător al echipei României de Cupa Davis, a intrat pentru o perioadă în politică și a candidat la Primăria Capitalei. Statul român l-a decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer, iar ulterior a fost înaintat la gradul de general-maior în retragere. În 2009, Franța i-a acordat titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare.

În 2013, la aniversarea a 40 de ani de la înființarea clasamentului ATP, Ilie Năstase s-a numărat printre invitații de onoare ai galei organizate la New York, alături de legende precum Jimmy Connors, John McEnroe, Björn Borg, Ivan Lendl și Stefan Edberg.