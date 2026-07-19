Publicat la 19.07.2026, 17:08:16

Spania și Argentina se înfruntă duminică seară în marea finală a Cupei Mondiale, pe MetLife Stadium din New Jersey, într-un meci care poate intra în istorie. Înaintea confruntării, statisticile și superstițiile alimentează și mai mult tensiunea: ibericii beneficiază de o zi în plus de odihnă, un detaliu care s-a dovedit decisiv în aproape toate finalele recente ale turneului.

Luis de la Fuente cere arbitraj ferm

O statistică spectaculoasă pare să încline balanța în favoarea Spaniei. În 13 dintre ultimele 14 finale ale Cupei Mondiale, trofeul a fost câștigat de echipa care a avut o zi suplimentară de odihnă înaintea ultimului act.

În actuala ediție, avantajul îi revine formației pregătite de Luis de la Fuente. Spania a acumulat 717 minute de joc până în finală, în timp ce Argentina a disputat 794 de minute, fiind nevoită să joace două meciuri în prelungiri.

Înaintea finalei, selecționerul Spaniei a transmis un mesaj clar arbitrului sloven Slavko Vincic, solicitând aplicarea strictă a regulamentului.

Avertismentul vine după ce Argentina a fost considerată o echipă foarte agresivă în semifinala cu Anglia. Totuși, tehnicianul spaniol și-a exprimat încrederea atât în brigada de arbitri, cât și în capacitatea echipei sale de a gestiona presiunea unei finale mondiale.

Superstiția lui Javier Milei

Și în afara terenului există motive de discuție. Președintele Argentinei, Javier Milei, a decis să urmărească finala din reședința oficială de la Buenos Aires și nu din tribunele stadionului.

Decizia este influențată de o superstiție veche în fotbalul argentinian, potrivit căreia prezența șefului statului la o finală aduce ghinion. Tradiția datează din 1990, când Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale în prezența președintelui de atunci.

În tabăra adversă nu există astfel de rețineri. Regele Felipe al VI-lea și premierul Pedro Sánchez vor asista la meci din tribunele stadionului MetLife.

Cel mai bun atac împotriva celei mai solide apărări

Finala pune față în față două echipe cu profiluri complet diferite.

Argentina are cel mai eficient atac al turneului, cu 19 goluri marcate, în timp ce Spania impresionează prin cea mai bună defensivă, primind un singur gol pe parcursul întregii competiții.

Miza este uriașă pentru ambele naționale. Argentina poate deveni doar a treia echipă din istorie care își apără cu succes titlul mondial, în timp ce Spania are șansa de a deține simultan trofeele de campioană mondială și europeană, o performanță rezervată foarte puținor selecționate din istoria fotbalului.





