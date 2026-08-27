Gigi Becali, show la Muntele Athos! Multimilionarul a încălecat pe măgar ca să ajungă primul: ”M-am dat smecher!”

Publicat la 27.08.2026, 10:58:13

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De la oi și capre, la Rolls-Royce de jumătate de milion de euro, iar acum... măgar! Gigi Becali a devenit din nou protagonistul unor imagini care fac furori pe internet. Multimilionarul a fost filmat călare pe un măgar, în timp ce urca spre Muntele Athos. Latifundiarul din Pipera, a cărui avere este estimată la aproape un miliard de euro, a oferit un moment numai bun pentru rețelele sociale, viralizat maxim -VIDEO! În imaginile devenite populare, Becali apare călare pe măgar, în timp ce urcă spre cota 1.500 a insulei ortodoxiei, călare, în încercarea de a-i depăși pe ceilalți pelerini. Și, după cum chiar el a povestit, nu era vorba doar despre o plimbare mai comodă. Gigi Becali voia să fie primul.

Becali, s-a afirmat pe muntele credinței: „Am vrut să mă dau șmecher” Gigi Becali a explicat că, în urmă cu aproximativ 15 ani, reușea să urce pe jos și chiar să ajungă primul. De această dată însă, la 68 de ani, picioarele nu l-au mai ajutat să țină același ritm.„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis primul, eu acolo. 10 ore am urcat pe munte, dar bătrânețea…”, a povestit Becali. Care, potrivit Fanatik, afaceristul crescut la stână a întâlnit un albanez care avea mai mulți măgari. Și, dacă tot era nevoie să ajungă primul, problema s-a rezolvat rapid. Banul ”ochiul dracului”: 1.000 de euro pentru „cel mai bun măgar”

Becali spune că i-a oferit albanezului 1.000 de euro și i-a cerut să-i dea cel mai bun măgar pe care îl avea. „Când am văzut că nu sunt primul, să vezi. A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat. Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău?”, a relatat latifundiarul A primit măgarul, s-a urcat și a pornit la drum. Obiectivul era cât se poate de clar: să-i depășească pe ceilalți și să ajungă din nou primul. „M-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul”, a spus Becali. De la stână la Rolls-Royce și apoi la măgar Imaginile au generat rapid reacții în mediul online. Cunoscut pentru mașinile de lux și proprietățile de milioane de euro a ajuns să străbată muntele... pe măgar. Pentru Becali, însă, povestea are și o doză de întoarcere la origini. Afaceristul nu a ascuns niciodată faptul că a copilărit lângă stână și că este familiarizat cu lumea oilor și a animalelor. Legătura lui Gigi Becali cu Muntele Athos este una veche. În materialul de la care pornește acest articol, omul de afaceri susține că a investit milioane de euro în acest loc și explică motivul într-o formulare devenită deja caracteristică stilului său: „ca românii să nu mai fie slujitori la călugării greci”.