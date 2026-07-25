Publicat la 25.07.2026, 10:34:46

Toți utilizatorii de internet se bucură de viteza conexiunii însă puțini știu că, atunci când trimit un mesaj pe WhatsApp, urmăresc un film pe YouTube sau fac o plată online, informațiile nu ajung în spațiu prin sateliți, ci călătoresc pe fundul oceanelor. Google face o nouă mișcare spectaculoasă și construiește unul dintre cele mai importante „drumuri digitale” din lume.

Compania a lansat oficial proiectul Nuvem, un sistem de cabluri submarine de aproape 7.000 de kilometri, care va lega Europa de Statele Unite prin Oceanul Atlantic.

Gigantul Google construiește o nouă autostradă a internetului

Ceremonia oficială de lansare a avut loc la Lisabona, iar proiectul este considerat unul dintre cele mai importante investiții digitale realizate în ultimii ani. Noul cablu submarin va conecta Portugalia, Insulele Azore, Bermuda și Statele Unite, cu punctul final în Myrtle Beach, statul Carolina de Sud.

Potrivit Google, sistemul Nuvem este alcătuit din 16 perechi de cabluri cu fibră optică, capabile să transporte până la 384 de terabiți de date pe secundă, o capacitate uriașă necesară pentru explozia serviciilor de inteligență artificială, cloud și streaming video.

Deși mulți cred că sateliții susțin internetul mondial, realitatea este cu totul alta.

Aproape 99% din traficul internațional de date circulă prin cabluri submarine ascunse pe fundul oceanelor. Prin acestea trec apelurile telefonice, mesajele, videoclipurile, tranzacțiile bancare, platformele de streaming și serviciile cloud folosite zilnic de miliarde de oameni.

Fără această infrastructură invizibilă, internetul modern ar funcționa mult mai greu, iar numeroase servicii digitale ar deveni aproape imposibil de utilizat.

Cablurile sunt protejate chiar și împotriva rechinilor

Deși par fragile, cablurile submarine sunt construite pentru condiții extreme. Ele sunt învelite în mai multe straturi de oțel, cupru și materiale speciale care le protejează de presiunea uriașă a apei și de coroziune. În unele zone sunt proiectate inclusiv pentru a rezista atacurilor provocate de fauna marină, inclusiv rechini, însă cele mai frecvente probleme apar din cauza ancorelor navelor, activităților de pescuit sau a cutremurelor submarine.

De ce investește Google miliarde în astfel de proiecte

Gigantul american susține că Nuvem va crea noi rute digitale între Europa și America de Nord și va reduce dependența de actualele coridoare de comunicații, devenite din ce în ce mai aglomerate. În plus, proiectul este gândit pentru a susține dezvoltarea serviciilor de inteligență artificială, a centrelor de date și a infrastructurii cloud, domenii în care cererea de transfer rapid al informațiilor crește de la an la an.

Deși lansarea oficială a avut loc acum la Lisabona, sistemul Nuvem nu va deveni operațional imediat. Potrivit informațiilor disponibile, cablul submarin este așteptat să intre în funcțiune în cursul anului viitor.

Odată finalizat, acesta va deveni una dintre cele mai importante legături digitale dintre Europa și Statele Unite