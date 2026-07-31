Publicat la 31.07.2026, 08:38:46

Spania a decis să trimită trupe în enclava nord-africană Ceuta pentru a sprijini Garda Civilă, după ce mii de migranți au încercat joi să pătrundă pe teritoriul spaniol înotând din Maroc. Potrivit presei spaniole, între 2.000 și 3.000 de persoane au reușit să intre în Ceuta într-o singură zi, însă autoritățile nu au confirmat oficial bilanțul.

Criza s-a soldat cu cel puțin 15 morți, după ce mai mulți migranți s-au înecat în timp ce încercau să ajungă în enclava spaniolă, unul dintre principalele puncte de acces către Uniunea Europeană.

Armata intervine pentru securizarea frontierei

Ministerul spaniol de Interne a anunțat că forțele armate vor sprijini Garda Civilă pentru restabilirea ordinii și securizarea frontierei.

„Forțele armate vor sprijini Garda Civilă în exercitarea atribuțiilor sale și vor îndeplini orice alte misiuni necesare pentru menținerea securității în orașul Ceuta”, a transmis ministerul.

Autoritățile spaniole susțin că rețelele de trafic de persoane profită de o decizie recentă a Curții Supreme a Spaniei, potrivit căreia migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau Melilla nu mai pot fi returnați imediat în Maroc.

Frontiera, în pragul colapsului

Pe parcursul zilei de joi, mii de persoane au coborât pe taluzurile de beton din apropierea frontierei și au înotat în jurul digului care separă Marocul de teritoriul spaniol.

Scenele surprinse pe plajele din Ceuta au arătat colaci gonflabili, veste și labe de înot abandonate, în timp ce sute de migranți sărbătoreau sosirea pe teritoriul Uniunii Europene.

Potrivit unor oficiali locali, la un moment dat frontiera a fost „în colaps total”, iar centrele de primire a migranților au fost depășite de numărul sosirilor.

Președintele administrației din Ceuta, Juan Jesús Vivas, a solicitat intervenția urgentă a Guvernului de la Madrid, avertizând că autoritățile locale nu mai pot gestiona singure situația.

Premierul Pedro Sánchez urmează să viziteze vineri enclava și a promis că ordinea va fi restabilită cât mai rapid.

Italia amenință cu suspendarea Schengen

Criza de la Ceuta a provocat și tensiuni politice în Europa.

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Guvernul de la Roma analizează măsuri extraordinare, inclusiv suspendarea aplicării acordului Schengen în relația cu Spania.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Meloni a calificat imaginile din Ceuta drept „șocante” și a susținut că imigrația ilegală necontrolată reprezintă „o amenințare concretă la adresa securității frontierelor Europei”.

Declarațiile sale au fost respinse de ministrul spaniol de Externe, José Luis Albares, care a acuzat autoritățile italiene că folosesc tema migrației în scopuri politice.

„Ne așteptăm la solidaritate europeană, nu la demagogie partizană”, a declarat oficialul spaniol.

Experții apreciază însă că suspendarea unilaterală a regulilor Schengen între cele două state ar fi dificil de pus în aplicare.

Situația rămâne extrem de tensionată

În apropierea frontierei, la Fnideq, autoritățile marocane au folosit tunuri cu apă pentru a împiedica noi grupuri de migranți să ajungă spre Ceuta, potrivit unor martori citați de Reuters.

Totodată, în Melilla, cealaltă enclavă spaniolă din nordul Africii, presa locală și organizații pentru drepturile omului au relatat despre confruntări la punctul de frontieră Beni Ansar.

Actuala criză amintește de cea din mai 2021, când aproximativ 8.000 de migranți au pătruns în Ceuta în doar câteva zile, provocând una dintre cele mai grave dispute diplomatice dintre Spania și Maroc.

Ceuta și Melilla reprezintă singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu continentul african și rămân unele dintre cele mai sensibile puncte ale politicii europene privind migrația.