Publicat la 30.07.2026, 16:43:32

Iranul ar urma să primească în următoarele săptămâni primul lot dintr-un contract pentru achiziția a până la 400 de lansatoare portabile de rachete antiaeriene (MANPADS) de fabricație chineză, într-o tranzacție estimată la 60-70 de milioane de dolari, relatează Reuters, citând surse familiarizate cu acordul.

Potrivit informațiilor, achiziția face parte din eforturile Teheranului de a-și reconstrui apărarea antiaeriană cu rază scurtă de acțiune, după conflictul izbucnit pe 28 februarie cu Statele Unite și Israel, care a evidențiat vulnerabilități importante în protejarea bazelor militare și a infrastructurii strategice.

Iranul vrea până la 400 de sisteme MANPADS

Sursele Reuters susțin că acordul prevede livrarea a 300-400 de sisteme portabile de apărare antiaeriană, inclusiv rachete chineze de tip QW-12 și FN-16.

Aceste sisteme sunt destinate combaterii țintelor aeriene care zboară la altitudine joasă, precum elicoptere, drone sau avioane care operează la joasă înălțime, și sunt considerate un element important al apărării apropiate.

Tranzacția ar fi fost intermediată de o companie din Hong Kong

Conform acelorași surse, contractul a fost încheiat prin intermediul companiei Zhongqing Baoshang International Investment, cu sediul în Hong Kong, care ar fi acționat ca intermediar între autoritățile iraniene și furnizorul chinez.

Reuters precizează că persoanele care au oferit informațiile au solicitat anonimatul, invocând caracterul sensibil al tranzacției.

China neagă informațiile

Ministerul iranian de Externe nu a comentat până în prezent informațiile privind presupusa achiziție.

În schimb, Ministerul chinez de Externe a respins categoric informațiile, afirmând că acestea sunt „complet nefondate” și subliniind că Beijingul „a jucat în mod constant un rol în promovarea păcii și în încetarea conflictului”.

Întrebat despre acest subiect într-o conferință de presă susținută joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Jiang Bin, a declarat că „nu este la curent cu situația respectivă”.

O încercare de refacere a apărării aeriene

Dacă informațiile Reuters se confirmă, aceasta ar reprezenta una dintre cele mai importante achiziții militare cunoscute făcute de Iran după conflictul din acest an.

Conflictul cu SUA și Israel a scos la iveală limitele sistemului iranian de apărare antiaeriană, în special în ceea ce privește protecția obiectivelor strategice împotriva atacurilor aeriene și cu drone. În acest context, consolidarea apărării cu sisteme portabile ar reprezenta primul pas într-un program mai amplu de refacere a capacităților defensive ale Iranului.