Publicat la 29.07.2026, 20:00:52

Bursa americană a intrat miercuri sub semnul raportărilor trimestriale ale giganților tech, cu Microsoft și Meta prezentând rezultatele după închiderea piețelor. Pe fundalul atacului iranian asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a sărit peste 88 de dolari pe baril, adăugând un strat suplimentar de incertitudine pentru investitori.

CNBC Markets

Microsoft raportează trimestrial: investitorii urmăresc planurile de cheltuieli în infrastructură AI

Microsoft și-a prezentat rezultatele financiare pentru trimestrul al doilea după închiderea Wall Street, într-un moment în care piața urmărește îndeaproape dacă compania va urma exemplul Alphabet și va majora cheltuielile de capital. Investitorii sunt interesați în special de amploarea investițiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale. Decizia Microsoft privind bugetul de capex ar putea influența sentimentul investitorilor și pentru alți mari jucători din sectorul tech pe termen scurt.

Meta prezintă rezultatele trimestriale: creștere solidă din publicitate, dar investitorii vor mai mult

Meta a raportat după închiderea bursei rezultatele pentru trimestrul al doilea, confirmând o creștere sănătoasă a veniturilor din publicitate online. Cu toate acestea, investitorii caută clarificări privind strategia companiei de diversificare a afacerilor dincolo de reclame. Lipsa unor detalii concrete despre noile direcții de creștere ar putea tempera entuziasmul pieței în sesiunea de joi.

Procter & Gamble dezamăgește la cifra de afaceri, în ciuda profitului peste așteptări

Procter & Gamble a raportat un profit pe acțiune care a depășit estimările analiștilor, însă veniturile totale au rămas sub așteptări. Volumele vândute au rămas practic nemodificate față de perioada anterioară, semn că presiunile asupra consumatorului american persistă. Rezultatul readuce în discuție rezistența cererii pentru produsele de larg consum și ridică semne de întrebare despre puterea de stabilire a prețurilor pe termen mediu.

MarketWatch

Petrolul urcă peste 88 de dolari după ce Iranul a atacat trupe americane în Orientul Mijlociu

Prețurile internaționale ale petrolului au depășit pragul de 88 de dolari pe baril miercuri, după ce președintele Donald Trump a anunțat că SUA vor răspunde cu lovituri masive unui atac iranian cu rachete balistice asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu. Escaladarea tensiunilor geopolitice din regiune a alimentat imediat temerile privind perturbarea aprovizionării cu petrol. Investitorii ar trebui să urmărească evoluția situației militar-diplomatice, deoarece orice escaladare suplimentară poate amplifica volatilitatea pe piețele de energie și nu numai.

Legea criptomonedelor din SUA se lovește de obstacole în Senat din cauza afacerilor cripto ale lui Trump

Proiectul de lege „Clarity Act", menit să reglementeze piața criptomonedelor, întâmpină rezistență crescândă în Senatul american, atât din cauza implicării personale a lui Donald Trump în afaceri cripto, cât și a opoziției sistemului bancar tradițional. Avansul legii în luna mai contribuise la creșterea prețului Bitcoin, iar eventualul eșec legislativ ar putea exercita presiuni negative asupra cotațiilor. Investitorii expuși pe active digitale trebuie să monitorizeze evoluția dezbaterii din Congres.

Las Vegas înregistrează cea mai mare scădere a prețurilor locuințelor din SUA

Dintre marile orașe americane, Las Vegas a consemnat cea mai abruptă corecție a prețurilor imobiliare rezidențiale, în timp ce Chicago se află la polul opus, cu cea mai mare creștere. Divergența dintre piețele imobiliare locale reflectă impactul diferit al ratelor ridicate ale dobânzilor și al migrației interne asupra cererii de locuințe. Tendința poate influența indirect portofoliile expuse pe fonduri imobiliare (REITs) cu active în aceste zone.

Fox Business

Separarea șefei Cracker Barrel costă compania aproape cinci milioane de dolari

Julie Masino, CEO-ul demisionar al Cracker Barrel, va primi un pachet de compensații de 4,63 milioane de dolari plus acoperirea costurilor de securitate personală, după plecarea sa în urma eșecului strategiei de rebranding. Situația ridică din nou întrebări despre guvernanța corporativă și modul în care companiile americane gestionează costurile asociate schimbărilor de conducere. Pentru investitorii din retail și restaurante, cazul Cracker Barrel rămâne un semnal de prudență privind riscurile strategice majore.

Inteligența artificială ar putea transforma radical sistemul de sănătate până în 2030

Un raport al organizației IEEE plasează tehnologiile medicale susținute de inteligența artificială în fruntea celor mai transformative tendințe ale deceniului, cu accent pe medicina personalizată și diagnosticul precoce. Progresele în AI medical deschid oportunități semnificative pentru investitori în sectorul de sănătate și tehnologie, dar și provocări de reglementare. Companiile poziționate pe intersecția dintre AI și healthcare rămân un segment de urmărit pe termen mediu și lung.

Investing.com

Acțiunile Hims & Hers se prăbușesc după ce FTC a dat compania în judecată

Platforma americană de sănătate digitală Hims & Hers a fost vizată de o acțiune în justiție din partea Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) pe tema practicilor de partajare a datelor utilizatorilor. Vestea a determinat o scădere semnificativă a acțiunilor companiei, reamintind investitorilor că reglementarea datelor personale în sectorul sănătății digitale rămâne un risc operațional real. Cazul ar putea crea un precedent și pentru alte platforme de telemedicină cotate la bursă.

Gucci surprinde pozitiv și ridică acțiunile Kering, în timp ce Hermès dezamăgește

Rezultatele trimestriale ale Gucci au depășit așteptările analiștilor, impulsionând acțiunile grupului-mamă Kering pe bursele europene. În contrast, rivalul Hermès nu a reușit să impresioneze piața cu propriile cifre, subliniind decalajul de performanță dintre marile case de modă de lux. Dinamica din sectorul luxului rămâne relevantă și pentru investitorii cu expunere pe acțiuni europene sau fonduri globale de consum discreționat.

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