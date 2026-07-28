Publicat la 28.07.2026, 20:01:02

Marile companii tehnologice domină agenda investitorilor americani în această săptămână, pe fondul îngrijorărilor legate de cheltuielile masive cu infrastructura AI și impactul lor asupra fluxurilor de numerar. Rezultatele trimestriale mixte — de la Boeing la Coca-Cola — mențin piețele într-o stare de prudență, cu ochii ațintiți pe rapoartele Amazon, Meta și Microsoft așteptate în zilele următoare.

CNBC Markets

Big Tech sub lupă: Amazon, Meta și Microsoft raportează după scăderea Google

Raportul Alphabet de săptămâna trecută a pus presiune pe întregul sector tehnologic: free cash flow-ul companiei a intrat pe teritoriu negativ, iar prognoza de cheltuieli de capital a fost majorată semnificativ. Investitorii sunt acum sceptici în privința rivalilor din cloud, care cresc mai lent și raportează în această săptămână. Întrebarea centrală pe Wall Street este dacă Amazon, Meta și Microsoft pot justifica miliardele cheltuite pe AI cu rezultate financiare concrete. Răspunsul va da tonul pentru întreaga bursă în zilele care urmează.

Corning se prăbușește 16% și trage în jos tot sectorul optic

Producătorul de sticlă și fibră optică Corning a dezamăgit piața cu rezultatele trimestriale, iar acțiunile sale au scăzut cu 16% într-o singură ședință de tranzacționare. Efectul de contagiune s-a resimțit imediat în întreg sectorul: Marvell, Lumentum, AXT și Coherent au pierdut și ele procente duble. Prăbușirea Corning ridică semne de întrebare despre durabilitatea cererii pentru echipamente de infrastructură optică, în contextul boom-ului AI. Investitorii cu expunere pe sectorul semiconductorilor și al rețelelor optice trebuie să urmărească cu atenție evoluția din zilele următoare.

Boeing raportează pierderi mai mari decât se așteptau analiștii

Boeing a raportat un trimestru slab, cu pierderi depășind estimările Wall Street, după ce compania a înregistrat un cost suplimentar de 280 de milioane de dolari legat de programul Air Force One, aflat în întârziere semnificativă. Programul prezidențial a devenit o povară financiară repetată pentru producătorul de avioane, care se luptă în continuare să-și stabilizeze operațiunile. Acțiunile Boeing rămân sub presiune, iar investitorii urmăresc dacă managementul va oferi o vizibilitate mai clară asupra redresării operaționale.

MarketWatch

Cheltuielile AI ale Big Tech golesc numerarul și agită piața obligațiunilor

După Tesla și Alphabet, care au raportat scăderi ale free cash flow-ului din cauza investițiilor masive în inteligența artificială, piața obligațiunilor americane a început să ia notă de riscurile acumulate în bilanțurile marilor companii tech. Analiștii MarketWatch avertizează că această tendință s-ar putea extinde la Microsoft, Meta și Amazon, ale căror rapoarte sunt așteptate săptămâna aceasta. Dacă și acestea confirmă presiunea pe numerar, reacția piețelor ar putea fi bruscă. Pentru investitorii cu expunere pe ETF-uri tech sau Nasdaq, contextul actual impune o monitorizare atentă a indicatorilor de lichiditate.

El Niño amenință să prelungească inflația și să blocheze reducerile de dobândă ale Fed

Un fenomen El Niño în intensificare ar putea perturba lanțurile de aprovizionare agricole și energetice la nivel global, menținând presiuni inflaționiste tocmai când Fed încearcă să justifice reduceri de dobândă. Analiștii citați de MarketWatch indică rafinăriile, operatorii de tancuri petroliere și companiile agricole drept potențiali câștigători într-un astfel de scenariu. Pentru investitorii români cu expunere pe mărfuri sau fonduri globale, această dinamică merită urmărită cu atenție. Orice prelungire a dobânzilor ridicate în SUA influențează indirect și costul finanțării în Europa.

Banca Japoniei, riscul ignorat care poate zgudui planurile de pensionare ale americanilor

MarketWatch atrage atenția că decizia de politică monetară cu adevărat importantă pentru portofoliile de economii pe termen lung nu vine de la Fed, ci de la Banca Japoniei. Japonia se îndreaptă treptat spre reducerea achizițiilor de obligațiuni americane, un proces care ar putea împinge randamentele US Treasuries în sus și ar afecta direct valoarea fondurilor de pensii de tip 401(k). Acest risc rămâne în mare parte ignorat de investitorii de retail, concentrați pe deciziile Fed. Impactul potențial asupra costului de finanțare al SUA este unul structural, nu conjunctural.

Fox Business

Johnson & Johnson plătește 5,5 miliarde de dolari pentru a închide dosarele talcului

Johnson & Johnson a anunțat un acord de 5,5 miliarde de dolari pentru a soluționa aproximativ 76.000 de procese în care era acuzată că pudra sa de talc pentru bebeluși a cauzat cancer ovarian. Decizia pune capăt unui litigiu care a umbrit compania timp de mai mulți ani și care a generat incertitudine semnificativă în rândul investitorilor. Acordul ar putea fi privit de piață ca un semnal pozitiv pe termen mediu, eliminând un risc juridic major din bilanț. Acțiunile J&J vor fi urmărite cu atenție în ședința de joi, după procesarea acestei informații de către investitori.

Mercedes-Benz, amenințată cu interdicția de pe piața americană printr-un proiect de lege vizând producătorii auto cu capital chinez

Un proiect legislativ american, susținut de senatorul Ted Cruz, ar putea interzice accesul pe piața SUA al producătorilor auto cu acționariat chinez semnificativ — iar Mercedes-Benz s-ar putea număra printre companiile vizate. Acuzațiile se extind și asupra General Motors, acuzat că ar fi împins pentru adoptarea unor astfel de reglementări. Dacă legislația avansează, implicațiile pentru industria auto globală ar fi majore, cu efecte directe asupra lanțurilor de producție și a relațiilor comerciale transatlantice. Investitorii din sectorul auto european trebuie să urmărească îndeaproape evoluția acestui dosar la Washington.

Investing.com

AMD intră în sezonul de rezultate cu vânturi potrivnice: sectorul în corecție, dar un parteneriat AI important

Advanced Micro Devices se pregătește să raporteze rezultatele trimestriale pe 4 august, într-un context dificil: sectorul semiconductorilor este în corecție, iar scăderea Corning a amplificat presiunea asupra întregului grup. Pe de altă parte, un acord recent cu Anthropic — unul dintre cei mai importanți actori din domeniul AI generativ — ar putea oferi un catalizator pozitiv pentru acțiunile AMD. Investitorii vor analiza cu atenție ghidajul companiei pentru trimestrul următor, în special în ceea ce privește cererea pentru cipurile destinate centrelor de date AI. AMD rămâne un titlu-cheie pentru cei cu expunere pe sectorul tehnologic american.

GSK restructurează și accelerează: 2,5 miliarde de dolari pentru a aduce mai repede medicamente noi pe piață

Gigantul farmaceutic britanic GSK a anunțat un program de restructurare de 2,5 miliarde de dolari, menit să reducă birocrația internă și să scurteze ciclul de dezvoltare a noilor medicamente. Compania și-a îmbunătățit totodată perspectivele privind marjele de profit pentru anul în curs. Mișcarea vine într-un moment în care industria farmaceutică globală este sub presiune să livreze inovație mai rapid și mai eficient din punct de vedere al costurilor. Pentru investitorii cu portofolii diversificate pe sectorul sănătății, GSK devine un nume de urmărit în contextul unui potențial rerating al acțiunilor.

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