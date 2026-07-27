Publicat la 27.07.2026, 20:02:12

Wall Street a încheiat o săptămână agitată sub semnul sezonului de rezultate trimestriale, cu câștiguri mixte pe indici: tehnologia a susținut Nasdaq-ul, în timp ce îngrijorările legate de cheltuielile din sectorul energetic și tensiunile din piața auto europeană au temperat entuziasmul investitorilor. Săptămâna viitoare aduce raportările celor mai mari companii din lume, cu Apple în prim-plan.

CNBC Markets

Cea mai aglomerată săptămână a sezonului: Apple și giganții tech raportează

Piețele americane intră în cea mai intensă perioadă a sezonului de rezultate pe trimestrul al doilea, cu Apple și alte megacapitalizări urmând să raporteze în zilele următoare. Este un moment critic pentru bursă, iar așteptările sunt ridicate după ce mai multe companii au surprins pozitiv în ultimele săptămâni. Investitorii vor urmări îndeaproape nu doar cifrele, ci și orientările pentru trimestrul următor. Orice dezamăgire din partea companiilor cu pondere mare în S&P 500 și Nasdaq ar putea genera volatilitate semnificativă.

Intel revine în forță: cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii 15 ani

Intel a raportat o creștere a veniturilor de 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, cel mai robust ritm de expansie înregistrat de companie din trimestrul al treilea al anului 2011 încoace. Redresarea este atribuită în mare parte boom-ului din inteligența artificială și eforturilor CEO-ului Lip-Bu Tan, care în puțin peste un an a reușit să transforme substanțial compania. Cu toate acestea, acțiunile Intel au scăzut după publicarea rezultatelor, un fenomen clasic de „vinde la știre" pe Wall Street. Pentru investitorii din România expuși pe ETF-uri de tehnologie americană, evoluția Intel rămâne un indicator relevant al sănătății sectorului de semiconductori.

Honeywell Technologies depășește așteptările și ridică țintele pentru 2026

Honeywell Technologies a rezistat unei corecții mai largi de pe piață după ce a livrat rezultate trimestriale solide și și-a majorat ghidanța pentru întregul an. Analiștii CNBC au ridicat prețul țintă al acțiunii, reflectând optimismul post-separare față de fostul conglomerat Honeywell. Compania activează în automatizare industrială, un sector care beneficiază tot mai mult de investițiile legate de AI și de reshoring-ul producției în SUA. Evoluția pozitivă a Honeywell Technologies este un semnal bun pentru ETF-urile de tip industrial expuse pe piața americană.

MarketWatch

Acțiunile SpaceX scad la minim, în ciuda unui zbor Starship aproape perfect

SpaceX a înregistrat o nouă coborâre a prețului acțiunii pe piața secundară, chiar în condițiile în care compania a efectuat un zbor Starship considerat aproape impecabil din punct de vedere tehnic. Presiunea vine dinspre investitorii care anticipează că raportarea financiară a companiei, așteptată săptămâna viitoare, ar putea declanșa un val de vânzări din partea insiderilor cărora li se ridică restricțiile de tranzacționare. Situația ilustrează decuplarea tot mai frecventă dintre performanța operațională și dinamica de piață a companiilor aflate în faze de creștere accelerată. Investitorii ar trebui să monitorizeze cu atenție calendarul de unlock al acțiunilor SpaceX.

Big Tech pune factura AI pe umerii consumatorilor, iar alegătorii se revoltă

Marile companii de tehnologie sunt acuzate că transferă costurile masive ale infrastructurii pentru inteligența artificială direct către consumatori și utilizatori finali. Regulatorii de stat din SUA încep să acționeze, obligând companiile tech să finanțeze ele însele extinderea rețelei energetice necesare centrelor de date, în loc să externalizeze aceste costuri către utilitățile publice. Această schimbare de abordare expune acțiunile companiilor tradiționale de utilități la un risc politic și de reglementare nou. Pentru investitorii cu expunere pe utilities americane sau pe ETF-uri de infrastructură energetică, evoluția acestui dosar merită urmărită cu atenție.

Fox Business

Chipotle deschide primul restaurant în Mexic și accelerează expansiunea globală

Lanțul american de fast-casual Chipotle a inaugurat primul său restaurant din Mexic în această lună, marcând un pas simbolic important pentru o companie al cărei brand este construit în jurul bucătăriei mexicane. Planurile prevăd deschiderea unor locații suplimentare în statul Nuevo León înainte de a intra în Ciudad de Mexico în 2027. Expansiunea internațională vine în contextul în care piața americană dă semne de saturație pentru segmentul fast-casual. Acțiunile Chipotle sunt urmărite îndeaproape de investitorii orientați spre sectorul de retail și consum din SUA.

CEO-ul Cracker Barrel pleacă după un rebranding controversat

Julie Masino, directoarea executivă a lanțului de restaurante și magazine Cracker Barrel, și-a anunțat plecarea după o perioadă marcată de un rebranding contestat de clienții tradiționali ai companiei. Conducerea a încercat să modernizeze imaginea brandului, dar rezultatele în ceea ce privește traficul de clienți au rămas negative. Schimbarea la vârf ridică semne de întrebare cu privire la direcția strategică a companiei și la capacitatea acesteia de a-și recâștiga baza de consumatori loiali. Cazul Cracker Barrel este un exemplu relevant al riscurilor pe care le implică repoziționarea unui brand cu o identitate puternică și conservatoare.

Investing.com

LVMH crește vânzările: cererea americană de lux compensează efectele războiului din Iran

Grupul francez de lux LVMH a raportat o ușoară creștere a vânzărilor, susținută de cererea solidă din Statele Unite, care a contrabalansat impactul negativ al conflictului din Iran asupra unor piețe regionale. Rezultatele confirmă rezistența consumatorului american de lux în pofida incertitudinilor macroeconomice globale. Datele LVMH sunt adesea privite ca un barometru al apetitului pentru cheltuieli discreționare la nivel global. Pentru investitorii expuși pe sectorul de lux prin ETF-uri europene sau globale, cifrele sunt un semnal moderat pozitiv.

Baker Hughes avertizează: producătorii de petrol și gaze reduc investițiile în 2026

Compania de servicii petroliere Baker Hughes a semnalat că producătorii de petrol și gaze din întreaga lume intenționează să reducă cheltuielile de capital în cursul anului 2026. Această tendință ar putea afecta negativ veniturile companiilor de servicii din sectorul energetic și pune presiune pe prețul acțiunilor din industrie. Reducerea investițiilor în explorare și producție vine pe fondul unor prețuri ale petrolului mai volatile și al presiunii crescânde pentru tranziția energetică. Investitorii cu expunere pe sectorul energetic tradițional ar trebui să ia în calcul acest semnal de prudență în deciziile de alocare a portofoliului.

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