Publicat la 27.07.2026, 09:22:18

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Ucraina va pierde, „mai devreme sau mai târziu”, o parte din teritoriile sale vestice, susținând că acestea au aparținut în trecut României, Poloniei și Ungariei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu militari ai Marinei ruse și reprezintă una dintre cele mai explicite referiri ale liderului de la Kremlin la fostele teritorii istorice românești aflate astăzi în componența Ucrainei.

„Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vest, pământuri care au aparţinut cândva Poloniei, Ungariei şi României. Poate că nu se va întâmpla mâine sau poimâine. Poate dura un an, doi ani, 10 ani sau 15 ani, dar istoria va pune în cele din urmă lucrurile la locul lor”, a afirmat Vladimir Putin.

Referire directă la foste teritorii românești

Deși liderul rus nu a nominalizat regiunile la care se referă, declarația face trimitere la teritorii care au aparținut României înainte de cel de-al doilea Război Mondial și care se află astăzi în Ucraina.

Este vorba, în principal, despre nordul Bucovinei, Ținutul Herța, nordul Basarabiei (Bugeacul de nord) și o parte din Maramureșul istoric, regiuni care au intrat în componența Uniunii Sovietice în urma ultimatumului din iunie 1940, iar după destrămarea URSS au rămas în granițele Ucrainei.

România recunoaște frontierele actuale ale Ucrainei, stabilite prin tratatele bilaterale și de drept internațional, și susține în mod constant respectarea integrității teritoriale și a suveranității statului ucrainean.

Putin: „Rusia a fost garantul integrității teritoriale a Ucrainei”

În aceeași intervenție, Vladimir Putin a susținut că Rusia ar fi fost singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei înainte de actualul conflict.

„A existat un singur garant al integrităţii teritoriale a Ucrainei. Acesta a fost Rusia. Dar ei au decis că este necesar, posibil şi avantajos pentru ei să declare Rusia drept duşman”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Declarații pe fondul războiului

Afirmațiile lui Vladimir Putin vin în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al disputelor privind viitorul teritorial al statului ucrainean.

În ultimii ani, autoritățile române au reafirmat în repetate rânduri că susțin independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional, poziție aliniată cu cea a Uniunii Europene și a NATO.

Declarațiile liderului rus nu indică existența unor negocieri sau decizii privind modificarea frontierelor și reprezintă poziția exprimată de Vladimir Putin în cadrul discursului adresat militarilor ruși.