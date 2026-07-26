Publicat la 26.07.2026, 10:15:00

În timp ce războiul cu Statele Unite și Israelul continuă să afecteze economia iraniană, un sector a rămas principalul colac de salvare al Teheranului: exporturile de petrol. Potrivit Ministerului Petrolului din Iran, statul iranian a obținut 18 miliarde de dolari din vânzările de țiței în perioada celor cinci luni de conflict, o sumă care reprezintă peste 60% din veniturile petroliere prognozate în bugetul anual.

Datele arată că, în pofida atacurilor militare, sancțiunilor și blocajelor maritime, Iranul a continuat să găsească piețe pentru exporturile sale de petrol.

18 miliarde de dolari în cinci luni de război

Potrivit Ministerului Petrolului, între 28 februarie, când au început atacurile israeliano-americane asupra Iranului, și 8 aprilie, când a fost instituit un armistițiu temporar, Teheranul a exportat petrol în valoare de 11,5 miliarde de dolari.

După încetarea temporară a ostilităților, între 8 aprilie și 7 iulie, înainte de reluarea conflictului, exporturile au adus alte 6,5 miliarde de dolari.

În total, în cele două perioade, încasările au ajuns la 18 miliarde de dolari, echivalentul a peste 60% din veniturile petroliere estimate în bugetul anual al Iranului.

Petrolul rămâne principalul motor al economiei

Pentru economia iraniană, aflată de ani buni sub sancțiuni occidentale, petrolul continuă să fie principala sursă de valută.

Veniturile din exporturi sunt esențiale pentru finanțarea cheltuielilor publice, a importurilor și a aparatului de stat, mai ales într-o perioadă în care conflictul militar generează costuri suplimentare.

Anunțul Ministerului Petrolului este cu atât mai important cu cât demonstrează că exporturile au continuat chiar și în condiții de război.

Paradoxul exporturilor în plină blocadă

Cifrele publicate de autoritățile iraniene contrastează însă cu declarațiile făcute anterior de unul dintre cei mai importanți oficiali ai statului.

În timpul blocadei americane din primăvară, președintele Parlamentului și negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirma că Iranul nu reușise să exporte „niciun baril de petrol”.

Ministerul Petrolului susține acum contrariul, indicând încasări de miliarde de dolari exact pentru aceeași perioadă.

Diferența dintre cele două declarații nu este explicată oficial.

Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul crizei

După reluarea ostilităților, la începutul lunii iulie, conflictul s-a extins și asupra rutelor maritime.

Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. Aproximativ o cincime din comerțul global cu petrol tranzitează această zonă strategică.

În paralel, Statele Unite au intensificat presiunea economică asupra Teheranului prin blocarea accesului navelor iraniene în porturi și prin noi măsuri de sancționare.

Petrolul, afacerea care continuă chiar și în război

Cazul Iranului ilustrează modul în care industria petrolieră rămâne funcțională chiar și în condiții de conflict militar.

Cererea mondială de țiței, existența unor cumpărători dispuși să accepte riscuri și utilizarea unor rețele comerciale alternative permit continuarea exporturilor chiar și în contextul sancțiunilor și al blocadelor.

Pentru autoritățile iraniene, cele 18 miliarde de dolari obținute în doar câteva luni reprezintă nu doar o sursă vitală de finanțare, ci și un argument că economia petrolului continuă să funcționeze chiar și într-unul dintre cele mai tensionate conflicte geopolitice din ultimii ani.