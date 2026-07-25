Publicat la 25.07.2026, 09:01:01

Presa economică europeană este dominată astăzi de escaladarea tensiunilor comerciale dintre Washington și Bruxelles, după ce Trump a amenințat UE cu tarife „substanțiale" în urma amenzilor aplicate giganților tech americani. În paralel, piețele financiare digeră semnalele BCE privind inflația persistentă și rezultatele slabe ale Volkswagen.

BBC Business

Trump amenință UE cu tarife după amenzile aplicate companiilor tech americane

Președintele american Donald Trump a anunțat că va investiga Uniunea Europeană în urma amenzilor aplicate unor companii precum Google, Apple, Meta și Amazon, cerând ca acestea să fie „anulate în întregime". Trump a acuzat Bruxelles-ul că „jefuiește" companiile și contribuabilii americani. Escaladarea retorică vine într-un moment în care relațiile comerciale transatlantice sunt deja tensionate. Pentru investitorii europeni, o nouă rundă de tarife ar putea afecta semnificativ sectorul tech cotat la bursele europene și ar alimenta volatilitatea pe piețele de capital.

Acordul comercial dintre SUA și Marea Britanie și-a pierdut din strălucire

Acordul comercial negociat de Londra cu administrația Trump nu mai pare avantajos în comparație cu înțelegerile pe care alte țări le-au obținut între timp, scrie analistul economic BBC Faisal Islam. Tarifele americane aplicate exporturilor britanice au rămas practic nemodificate, în timp ce alte state au reușit să obțină condiții mai favorabile. Această evoluție pune presiune suplimentară pe economia britanică și ridică semne de întrebare privind capacitatea Londrei de a negocia acorduri comerciale post-Brexit competitive. Pentru piețele europene, situația confirmă că războiul tarifar global rămâne departe de o rezoluție clară.

The Guardian Business

Trump amenință UE cu tarife „substanțiale" după amenda de 890 milioane euro aplicată Google

După ce Uniunea Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro, Trump a reacționat virulent pe rețeaua sa socială, acuzând Bruxelles-ul că „jefuiește" firmele americane. Amenințarea cu tarife „substanțiale" vine pe fondul unui șir lung de sancțiuni europene împotriva Apple, Meta și Amazon. Tensiunea comercială transatlantică riscă să se transforme într-un nou front al războiului tarifar global, cu efecte directe asupra companiilor europene care exportă pe piața americană. Investitorii ar trebui să urmărească cu atenție evoluțiile din săptămânile următoare, deoarece o escaladare ar putea afecta semnificativ indicii bursieri europeni.

Fuziunea Paramount-Warner Bros de 110 miliarde de dolari, suspendată temporar

Paramount Skydance a acceptat să suspende achiziția Warner Bros Discovery, evaluată la 110 miliarde de dolari, până la pronunțarea unui verdict juridic sau cel târziu până în iunie 2027. Douăsprezece state americane, conduse de California, au obținut o ordonanță temporară care blochează finalizarea tranzacției pentru 28 de zile. Această mega-fuziune, care ar remodela industria media globală, intră astfel într-o perioadă de incertitudine juridică. Pentru investitorii europeni expuși pe sectorul media și entertainment, evoluția acestui dosar poate influența evaluările companiilor din sector și strategiile de consolidare la nivel global.

Sindicatele britanice cer acordarea contractului militar de 2,4 miliarde lire Airbus în locul unui rival american

Liderul sindicatului Unite a solicitat ca Marea Britanie să atribuie contractul pentru satelitul militar Skynet 6 WSS producătorului european Airbus, nu companiei americane Lockheed Martin. Miza este uriașă: 2,4 miliarde de lire sterline și sute de locuri de muncă în industria aerospațială europeană. Decizia ministrului britanic Andy Burnham va fi urmărită cu interes de investitorii din sectorul apărării și aerospațial european. Un contract câștigat de Airbus ar consolida argumentul pentru suveranitatea tehnologică europeană, subiect tot mai prezent în dezbaterile de politică industrială ale UE.

CNBC Europe

BCE anticipează inflație peste țintă până în 2027; piețele mizează pe o majorare a dobânzilor în septembrie

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat că inflația va rămâne „cu mult peste țintă" până în prima jumătate a anului 2027, pe fondul unui nou șoc al prețurilor la energie. Traderii au început să prețuiască o majorare a dobânzilor în septembrie, o schimbare semnificativă față de așteptările recente privind un ciclu de relaxare monetară. Această perspectivă pune presiune pe piețele de obligațiuni europene și poate afecta negativ sectoarele sensibile la costul finanțării, precum imobiliarele și utilitățile. Investitorii români expuși pe burse europene sau pe instrumente în euro trebuie să recalibreze așteptările privind costul capitalului.

Volkswagen raportează profituri sub așteptări și revizuiește în jos prognoza de vânzări pentru 2026

Gigantul auto german Volkswagen a publicat rezultate financiare pentru trimestrul al doilea din 2026 sub estimările analiștilor, iar directorul financiar a abordat public subiectul închiderilor de fabrici și al reducerilor de personal. Compania a revizuit în scădere prognoza de vânzări pentru întregul an 2026, semnal că presiunile structurale din industria auto europeană nu au dispărut. Concurența tot mai acerbă din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice și cererea slabă din piețele cheie continuă să erodeze marjele VW. Pentru investitorii expuși pe sectorul auto european, aceste vești întăresc prudența față de o industrie aflată în mijlocul unei transformări dureroase.

Geely și Ford vor produce mașini electrice la o fabrică din Spania printr-un joint venture

Producătorul chinez Geely și Ford au anunțat un joint venture care va prelua operațiunile unei fabrici Ford din Spania, cu producția primelor vehicule programată pentru 2028. Parteneriatul urmărește să valorifice capacitățile de producție europene ale Ford și expertiza Geely în vehicule electrice, într-un context în care tarifele UE la mașinile electrice chinezești fac producția locală mai atractivă. Anunțul este relevant pentru piața muncii din Spania și pentru strategia industrială a UE privind electromobilitatea. Investitorii din sectorul auto și al componentelor auto vor urmări cum acest model de colaborare sino-european poate influența dinamica competitivă de pe continent.

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