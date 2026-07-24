Publicat la 24.07.2026, 20:01:35

Ziua de vineri, 24 iulie 2026, a adus pe Wall Street un amestec de euforie selectivă și îngrijorare macroeconomică. Rezultatele trimestriale au dominat agenda — Intel a surprins pozitiv, dar acțiunile au scăzut, în timp ce noile tarife americane asupra a 60 de parteneri comerciali au reintrat în prim-plan ca risc sistemic pentru investitori.

CNBC Markets

Intel revine puternic: cel mai rapid ritm de creștere din ultimii 15 ani

Intel a raportat o creștere a veniturilor de 25% față de același trimestru al anului trecut, cel mai robust avans de la trimestrul al treilea din 2011 încoace. Motorul principal a fost boom-ul inteligenței artificiale, care a impulsionat cererea pentru cipuri și infrastructură de calcul. CEO-ul Lip-Bu Tan, aflat la conducere de puțin peste un an, este creditat cu o transformare profundă a companiei, de la reduceri de costuri la reorientarea strategică spre AI. Paradoxal, în ciuda rezultatelor solide, acțiunile Intel au scăzut vineri — semn că piața anticipa deja parțial aceste vești sau caută claritate despre marjele viitoare. Pentru investitorii expuși pe sectorul semiconductorilor, Intel rămâne un caz de urmărit îndeaproape în lunile următoare.

Volkswagen trage un semnal de alarmă pentru industria auto globală

Gigantul german Volkswagen a raportat vineri un profit trimestrial sub așteptări și și-a redus prognoza de vânzări pentru întregul an 2026. Directorul financiar a abordat public subiectul închiderii unor fabrici și al pierderilor de locuri de muncă, într-un context în care tranziția spre electric continuă să preseze marjele. Deși Volkswagen este o companie europeană, evoluția sa are relevanță directă pentru investitorii americani expuși pe furnizori auto globali sau pe ETF-uri europene. Slăbiciunea sectorului auto poate semnala o temperare a cererii industriale la nivel global, cu implicații pentru lanțurile de aprovizionare care includ și componente americane.

Honeywell Technologies urcă după rezultate solide și prognoză revizuită în sus

Honeywell Technologies a mers contracurent față de piața mai largă, acțiunile avansând după ce compania a livrat un trimestru puternic și și-a majorat ghidanța pentru restul anului. Analiștii CNBC și-au ridicat ținta de preț pentru acțiune, invocând optimismul post-separare de fostul conglomerat Honeywell. Compania activează în automatizare industrială, un sector care beneficiază de investițiile în modernizarea fabricilor americane. Evoluția pozitivă a Honeywell Technologies contrastează cu slăbiciunea raportată de alte companii industriale și sugerează că selectivitatea sectorialăeste esențială în acest moment al ciclului.

MarketWatch

Verizon intră în afacerea cu „fibră întunecată" printr-un acord cu Google

Acțiunile Verizon au avansat vineri după publicarea rezultatelor trimestriale, dar surpriza reală a venit din anunțul unui acord de „dark fiber" cu Google, care deschide companiei un flux de venituri complet nou, separat de activitatea de bază în telecomunicații. Directorul financiar al Verizon a declarat explicit că acest parteneriat reprezintă „un nou flux de venituri deasupra afacerii noastre principale". Termenul „dark fiber" desemnează infrastructura de fibră optică neutilizată, pe care Verizon o va pune la dispoziția Google pentru nevoile sale de conectivitate și AI. Pentru investitori, aceasta este o mutare strategică semnificativă: Verizon nu mai este doar un operator telecom, ci devine un furnizor de infrastructură pentru economia digitală.

Ratele ipotecare amenință să depășească 7% — avertisment din piața obligațiunilor

Rata medie a creditului ipotecar pe 30 de ani a urcat vineri la cel mai ridicat nivel din 2026, iar semnalele din piața titlurilor de stat americane sugerează că pragul de 7% ar putea fi atins în curând. O eventuală depășire a acestui nivel psihologic ar putea frâna și mai mult tranzacțiile imobiliare, deja afectate de prețuri ridicate și ofertă limitată. Presiunea pe piața obligațiunilor reflectă îngrijorările persistente legate de deficit bugetar și de traiectoria datoriei publice americane. Pentru investitorii români care urmăresc randamentele americane ca referință globală, această dinamică merită monitorizată, întrucât afectează costul finanțării la nivel internațional.

„Conturile Trump" pentru copii: 1,5 miliarde de dolari depuși, dar părinții așteaptă

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că aproximativ 1,5 miliarde de dolari au fost deja depuși în noile conturi de economii pentru copii, lansate recent în cadrul unui program federal care prevede un bonus inițial de 1.000 de dolari per cont. Cu toate acestea, mulți părinți încă nu au văzut suma creditată, generând confuzie și întrebări despre calendarul exact al implementării. Programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă a administrației Trump de stimulare a economisirii pe termen lung pentru generațiile tinere. Deși impactul direct asupra piețelor este limitat deocamdată, volumul de 1,5 miliarde de dolari gestionat centralizat ridică întrebări despre cum vor fi investiți acești bani.

Fox Business

SUA impune tarife noi asupra a 60 de parteneri comerciali, inclusiv UE și Canada

Administrația Trump a anunțat vineri intrarea în vigoare a unor noi tarife de 10% și 12,5% aplicate importurilor din 60 de țări partenere, după expirarea perioadei temporare de suspendare. Printre țările afectate se numără Canada, India, Uniunea Europeană și Taiwan — parteneri comerciali majori ai Statelor Unite. Această mișcare reintroduce incertitudinea comercială pe agenda investitorilor globali, cu potențial de represalii și perturbări ale lanțurilor de aprovizionare. Pentru investitorii români, relevanța este directă: UE este în lista țărilor vizate, ceea ce poate afecta exportatorii europeni și, implicit, companiile din România cu expunere la piața americană. Piețele vor urmări cu atenție luni dimineață dacă Bruxellesul anunță măsuri de răspuns.

Albertsons reduce prognoza anuală pe fondul scăderii cererii la raft

Lanțul american de supermarketuri Albertsons a tăiat vineri estimările pentru întregul an 2026, după ce vânzările comparabile din segmentul alimentar au scăzut, semnalând o retragere a consumatorilor americani din fața prețurilor ridicate. Creșterea în segmentele digital și farmacie a compensat parțial presiunile, dar nu suficient pentru a menține ghidanța anterioară. Evoluția Albertsons confirmă un trend mai larg observat în retailul alimentar american: consumatorul de rând devine tot mai prudent în cheltuieli. Aceasta este o veste importantă pentru investitorii care urmăresc puterea de consum în SUA ca indicator al sănătății economiei reale.

Investing.com

Surgery Partners sare după vânzarea unui spital pentru 1,15 miliarde de dolari

Compania americană Surgery Partners a anunțat un acord de vânzare a unui spital din portofoliul său pentru suma de 1,15 miliarde de dolari, ceea ce a impulsionat puternic acțiunile companiei în sesiunea de vineri. Tranzacția sugerează că activele spitalicești din SUA continuă să fie evaluate la prețuri ridicate, chiar și în contextul presiunilor din sistemul de sănătate. Pentru investitorii din sectorul healthcare, aceasta este un semnal că M&A-ul în domeniu rămâne activ. Suma obținută poate fi folosită pentru reducerea datoriei sau pentru noi achiziții strategice.

Sectorul turismului american: Cupa Mondială aduce venituri, Orientul Mijlociu creează riscuri

Companiile americane de turism și ospitalitate se confruntă cu o dinamică duală în raportările trimestriale: boom-ul generat de Cupa Mondială din 2026, găzduită în SUA, Canada și Mexic, aduce venituri record, în timp ce instabilitatea din Orientul Mijlociu afectează rutele internaționale și rezervările pe termen lung. Această divizare între câștigători și perdanți în cadrul aceluiași sector face selecția acțiunilor mai dificilă pentru investitori. Companiile expuse pe piața internă americană și pe turismul legat de marile evenimente sportive sunt clare câștigătoare în acest trimestru. În schimb, operatorii cu expunere semnificativă pe destinații din zona Golfului sau zboruri transregionale resimt presiuni pe rezervări.

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