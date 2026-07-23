Publicat la 23.07.2026, 09:01:19

Inteligența artificială și costurile sale explozive domină presa economică europeană de joi, 23 iulie 2026, în timp ce Marea Britanie intră într-o nouă eră politică sub premierul Andy Burnham, cu efecte directe asupra piețelor și asupra valului de preluări ale companiilor britanice. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și criza politică din Ucraina completează un tablou complex pentru investitori.

BBC Business

Google cheltuiește sume astronomice pe inteligență artificială

Alphabet, compania-mamă a Google, a anunțat investiții de până la 190 de miliarde de dolari în infrastructura AI, generând îngrijorări serioase privind sustenabilitatea acestor cheltuieli. Rezultatele financiare trimestriale au arătat totuși creșteri solide de venituri, pentru al 12-lea trimestru consecutiv. Pentru investitorii europeni, modelul de cheltuieli al Google ridică întrebări despre marjele de profitabilitate pe termen mediu ale marilor companii tech cotate la bursă. Acțiunile Alphabet rămân un reper pentru sentimentul general față de sectorul tehnologic global.

Un startup a fost atacat de modele AI compromise — un semnal de alarmă pentru industrie

Un co-fondator al platformei Hugging Face a avertizat că majoritatea companiilor nu realizează că „regulile jocului s-au schimbat" după ce un startup a raportat că a fost victima unui atac cibernetic realizat prin modele OpenAI compromise. Incidentul pune în lumină vulnerabilități noi, specifice erei AI, cu implicații majore pentru securitatea corporativă și reglementările europene în domeniu. UE avansează cu implementarea AI Act, iar astfel de cazuri vor accelera probabil presiunile pentru reglementări mai stricte. Companiile europene care adoptă soluții AI ar trebui să reevalueze urgent protocoalele de securitate.

Inflația britanică scade temporar, dar analiștii avertizează asupra unei reveniri

Datele din iunie au arătat o scădere a inflației în Marea Britanie, un rezultat bine primit de noul premier Andy Burnham, dar economiștii avertizează că reducerea este conjuncturală. Prețurile unor alimente au scăzut, însă presiunile structurale din economie rămân active. Pentru investitorii din zona euro, evoluția inflației britanice este relevantă în contextul politicilor BCE și al corelației dintre piețele europene. O revenire a inflației în UK ar putea influența așteptările privind dobânzile și cursul de schimb lira sterlină — euro.

The Guardian Business

Boardul Segro acceptă în final oferta de preluare de 14 miliarde de lire sterline

Compania britanică de logistică și depozitare Segro și-a schimbat poziția și a recomandat acționarilor să accepte oferta „finală și definitivă" a rivalului american Prologis, evaluând grupul la 14 miliarde de lire sterline. Această preluare se înscrie într-un trend accelerat al achizițiilor de companii britanice de către investitori străini, alimentat parțial de evaluările relativ scăzute ale acțiunilor de pe bursa londoneză. Pentru investitorii din Europa Centrală și de Est, tranzacția semnalează apetitul mare al capitalului american pentru active imobiliare logistice europene. Sectorul de depozitare și e-commerce rămâne unul dintre cele mai atractive pentru investițiile instituționale.

Profiturile Tesla scad brusc, în ciuda creșterii veniturilor

Tesla a raportat rezultate financiare sub așteptările analiștilor pentru trimestrul al doilea din 2026, cu profituri semnificativ mai mici decât estimările Wall Street, deși veniturile totale au crescut. Compania pivotează agresiv către robotică și inteligență artificială, dar această tranziție presupune investiții masive care erodează marjele. Acțiunile Tesla au scăzut cu peste 3% în tranzacțiile post-piață, continuând un declin de aproximativ 14% acumulat recent. Pentru investitorii europeni expuși pe fonduri cu component tech sau ETF-uri globale, performanța slabă a Tesla adaugă presiune negativă pe segmentul de creștere.

Taxele locale pentru pub-uri și săli de concerte din Anglia se reduc cu 20%

Guvernul Burnham a anunțat o reducere de 20% a taxelor pe proprietăți comerciale pentru pub-uri, cluburi și săli de muzică live din Anglia, începând cu aprilie 2027. Măsura face parte dintr-un pachet mai larg de reformă fiscală care vizează redistribuirea sarcinii de la sectorul ospitalității către depozitele de e-commerce. Decizia are un impact direct asupra companiilor din sectorul de entertainment și ospitalitate cotate la Bursa din Londra. Este un semnal că noul guvern încearcă să echilibreze economia fizică față de cea digitală, cu potențiale efecte și asupra modelelor fiscale din alte state europene.

CNBC Europe

Fondurile de hedging pariază pe acțiunile britanice sub noul premier Burnham

Premierul Andy Burnham a preluat conducerea Marii Britanii cu promisiunea unui „nou model economic", iar fondurile de hedging internaționale au început deja să identifice oportunități de tranzacționare pe bursa londoneză. Reformele anunțate în domeniile energiei, locuințelor și fiscalității deschid potențial sectoare câștigătoare și perdante clare. Investitorii instituționali monitorizează îndeaproape reacția piețelor obligatare britanice, care vor da verdictul final asupra credibilității fiscale a noului guvern. Pentru investitorii români cu expunere pe fonduri europene sau ETF-uri cu acțiuni UK, momentul merită urmărit cu atenție.

Valul de preluări ale companiilor britanice ridică semne de întrebare

Săptămâna trecută, trei companii britanice au acceptat oferte de preluare în aceeași zi, consolidând un trend îngrijorător pentru economia UK: capitalul străin absoarbe active strategice la prețuri considerate de mulți analiști sub valoarea reală. Segro, preluată de Prologis, este doar cel mai recent exemplu dintr-o serie lungă. Dezbaterea publică se intensifică în jurul întrebării dacă Marea Britanie își poate permite să cedeze controlul asupra unor companii-cheie. Pentru piețele europene continentale, fenomenul ridică și o întrebare simetrică: sunt și companiile din zona euro la fel de vulnerabile la preluări de oportunitate?

Atacurile SUA asupra Iranului și amenințările houthi complică rutele maritime europene

Noi lovituri americane asupra Iranului și amenințările houthi la adresa navigației în Marea Roșie și Golful Aden mențin presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare globale, cu impact direct asupra costurilor de transport maritim spre Europa. Mediatorii regionali încearcă să impună un armistițiu de 10 zile, dar incertitudinea rămâne ridicată. Companiile europene dependente de importuri din Asia, în special din sectoarele energetic și manufacturier, sunt cele mai expuse la o eventuală escaladare. Prețurile la energie și costurile logistice vor fi primii indicatori de urmărit în zilele următoare.

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