Publicat la 22.07.2026, 20:46:59

Statele Unite încearcă să repare o problemă care macină de ani buni încrederea publicului în clasa politică: folosirea funcțiilor publice pentru câștiguri personale. Iar faptul că proiectele de lege ajung tocmai acum în Congres spune multe despre direcția în care a alunecat politica americană în ultimii ani.

Camera Reprezentanților urmează să voteze un proiect care le-ar interzice congresmenilor să cumpere acțiuni individuale în timpul mandatului, în timp ce Senatul pregătește restricții fără precedent pentru președinte și ceilalți oficiali federali în domeniul criptomonedelor. Oficial, măsurile urmăresc limitarea conflictelor de interese. Neoficial, ele par răspunsul direct la spectacolul financiar oferit în ultimii ani de administrația Donald Trump.

Casa Albă, transformată în platformă de promovare

Ani la rând, Donald Trump a promis că va conduce America precum o companie de succes. În practică, criticii spun că a ajuns să conducă funcția prezidențială ca pe un instrument de promovare pentru propriile interese economice.

De la imperiul imobiliar și contractele cu marca Trump până la incursiunile în lumea activelor digitale, granița dintre interesul public și interesul privat a devenit din ce în ce mai greu de distins.

Nu este întâmplător că noua versiune a proiectului Clarity Act introduce pentru prima dată o interdicție explicită: președintele, vicepreședintele, congresmenii și alți oficiali federali nu vor mai putea emite, sponsoriza sau promova criptomonede pe durata mandatului.

Cu alte cuvinte, Congresul încearcă să prevină situația în care ocupantul Biroului Oval poate influența piața printr-o simplă declarație publică și, în același timp, să beneficieze financiar de această influență.

O lege care pare să fi venit prea târziu

Ironia este că Washingtonul descoperă abia acum ceea ce ar fi trebuit să fie evident de la început: funcțiile publice nu sunt compatibile cu speculațiile financiare.

Ani de zile, parlamentarii americani au fost acuzați că tranzacționează acțiuni în sectoare despre care aflau informații confidențiale înaintea pieței. Amenzile pentru încălcarea regulilor? Ridicole. Doar 200 de dolari pentru prima abatere.

Noul proiect ridică sancțiunile la 2.000 de dolari sau 10% din valoarea tranzacției și interzice achiziția de noi acțiuni individuale în timpul mandatului.

Totuși, legea nu obligă parlamentarii să renunțe la portofoliile deja existente. Ei le pot păstra și chiar le pot vinde, cu condiția să anunțe public tranzacția cu șapte zile înainte.

Practic, Washingtonul spune: nu mai cumpărați, dar ceea ce aveți deja rămâne în siguranță.

Criptomonedele, noul teren al suspiciunilor

Dacă în urmă cu câțiva ani suspiciunile vizau bursa, astăzi atenția s-a mutat asupra criptomonedelor.

Volatilitatea extremă a pieței și influența uriașă pe care o pot avea declarațiile liderilor politici au transformat activele digitale într-un teren fertil pentru conflicte de interese.

Exact acest risc încearcă să îl elimine Senatul.

Mesajul este simplu: cine conduce statul nu ar trebui să promoveze active financiare din care poate câștiga personal.

Este o regulă care, într-o democrație matură, pare de bun-simț. Faptul că trebuie introdusă prin lege spune însă multe despre degradarea standardelor etice din ultimii ani.

Trump, omul care a schimbat regulile jocului

Donald Trump nu este singurul politician american criticat pentru conflicte de interese. Dar este, probabil, cel care a împins cel mai mult limitele acceptabile.

Modelul său politic a estompat constant granița dintre funcția publică și interesele private, dintre comunicarea instituțională și autopromovare, dintre decizia politică și oportunitatea financiară.

În acest context, noile inițiative legislative par mai degrabă încercări de a închide ușa după ce grajdul a rămas deschis ani întregi.

Încrederea se recâștigă greu

Congresul încearcă acum să transmită că oficialii americani nu trebuie să își transforme mandatul într-o oportunitate de investiții.

Rămâne însă întrebarea dacă regulile vor fi suficiente pentru a reface încrederea publicului.

Pentru că problema nu este doar dacă un politician poate cumpăra acțiuni sau promova criptomonede, ci dacă alegătorii mai cred că deciziile sale sunt luate în interesul țării și nu al propriului portofoliu.

Iar faptul că Statele Unite discută astăzi despre legi care îi interzic președintelui să profite financiar de funcție reprezintă, în sine, unul dintre cele mai clare simptome ale transformării politicii americane în era Donald Trump.