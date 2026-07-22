Publicat la 22.07.2026, 09:00:54

Presa economică europeană este dominată miercuri de primele zile ale guvernului Burnham în Marea Britanie și de îngrijorările legate de costul vieții, în timp ce tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și bătălia giganților farmaceutici pentru piața medicamentelor anti-obezitate captează atenția investitorilor de pe continent.

BBC Business

Londra reintroduce plafonul de 2 lire la tarifele de autobuz

Guvernul britanic a anunțat reintroducerea plafonului de 2 lire sterline pentru călătoriile cu autobuzul în Anglia, măsură prezentată ca sprijin direct pentru gospodăriile afectate de criza costului vieții. Decizia vine în contextul în care noul premier Andy Burnham și-a asumat un mandat explicit de reducere a presiunilor financiare asupra populației. Pentru investitorii în sectorul de transport public și infrastructură, măsura semnalează o orientare spre intervenție statală în prețuri. Piețele vor urmări cu atenție cum va fi finanțată această politică pe termen lung.

7,4 milioane de gospodării britanice nu își permit necesitățile de bază

Datele recente arată că aproximativ 7,4 milioane de gospodării din Marea Britanie se confruntă cu dificultăți severe în achiziționarea de alimente, îmbrăcăminte sau încălzire. Amploarea crizei pune presiune imediată pe noul cabinet Burnham să găsească soluții concrete și finanțabile. Pentru investitorii în retail și bunuri de consum din Europa, datele confirmă o cerere fragilă pe piața britanică. Contextul macroeconomic din UK rămâne un factor de risc pentru companiile europene cu expunere semnificativă pe această piață.

Angajatorii britanici cer reducerea contribuțiilor sociale pentru a stimula locurile de muncă pentru tineri

O comisie parlamentară a cerut reducerea contribuțiilor naționale de asigurări sociale plătite de angajatori, invocând dovezi covârșitoare că majorările recente ale costurilor cu forța de muncă au redus ofertele de angajare și programele de formare profesională. Recomandarea vizează în special locurile de muncă pentru tineri, un segment vulnerabil pe piața muncii britanice. Decizia finală aparține guvernului Burnham, care trebuie să echilibreze presiunile fiscale cu obiectivele sociale. Investitorii în companii cu forță de muncă intensivă listată la Londra vor urmări răspunsul executivului.

The Guardian Business

Burnham caută surse de finanțare pentru promisiunile electorale, în timp ce piețele așteaptă răspunsuri

Noul premier britanic Andy Burnham a cerut cabinetului să exploreze „toate căile posibile" pentru combaterea crizei costului vieții, fără a oferi detalii clare despre finanțare. Criticii și analiștii financiari ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea pachetului de măsuri propus, iar piețele de obligațiuni britanice au reacționat nervos la perspectiva unui guvern considerat mai orientat spre stânga față de predecesorul său. Randamentele gilts vor fi un indicator-cheie de urmărit în zilele următoare. Pentru investitorii cu expunere pe activele denominate în lire sterline, incertitudinea fiscală reprezintă un risc pe termen scurt.

Novo Nordisk dă în judecată Eli Lilly pentru reclame înșelătoare privind medicamentele anti-obezitate

Producătorul danez al Ozempic a depus o acțiune în justiție împotriva rivalului american Eli Lilly, acuzându-l că folosește date clinice depășite pentru a-și prezenta medicamentele pentru slăbit ca fiind mai eficiente decât sunt în realitate. Procesul pune față în față doi dintre cei mai valoroși jucători de pe piața globală a medicamentelor anti-obezitate, o piață de sute de miliarde de dolari. Pentru investitorii în acțiunile Novo Nordisk, listate la Copenhaga, evoluția litigiului va influența percepția privind poziția competitivă a companiei. Sectorul farmaceutic european urmărește cu interes dacă această bătălie juridică va redefini standardele de publicitate în industrie.

Valul de preluări ale companiilor britanice ridică întrebări despre suveranitatea economică a UK

Conform CNBC Europe, săptămâna trecută trei companii britanice au acceptat oferte de preluare în aceeași zi, accelerând un trend îngrijorător pentru economia Regatului Unit. Evaluările relativ scăzute ale companiilor listate la Londra, combinate cu incertitudinea politică, le fac ținte atractive pentru cumpărători străini. Dezbaterea privind „marea vânzare britanică" revine în prim-plan tocmai când noul guvern Burnham încearcă să stabilizeze sentimentul investitorilor. Pentru fondurile europene cu poziții pe piața londoneză, consolidarea prin M&A poate reprezenta atât o oportunitate, cât și un semnal de prudență privind lichiditatea pe termen mediu.

CNBC Europe

Greva SUA împotriva Iranului și amenințările houthi complică rutele maritime din Golf

Cel mai recent ciclu de atacuri americane împotriva Iranului se desfășoară în paralel cu amenințări houthi la adresa traficului naval din apropierea Arabiei Saudite, în timp ce mediatorii regionali propun un armistițiu de 10 zile. Tensiunile din regiune mențin presiunea pe prețurile energiei, un factor cu impact direct asupra inflației în zona euro și a costurilor industriale în Europa. Investitorii în sectorul energetic și în companii de transport maritim europene monitorizează îndeaproape evoluția negocierilor. O escaladare suplimentară ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și ar pune BCE într-o poziție dificilă privind traiectoria ratelor dobânzilor.

Boeing și Airbus pregătesc noua generație de avioane, dar comenzile nu vin încă

Cei doi mari producători de avioane comerciale lucrează la noile modele de narrow-body, însă companiile aeriene și investitorii rămân focalizați pe problemele de producție și livrare ale aeronavelor existente. Airbus, cu sediul în Europa și cotat la Paris, Amsterdam și Frankfurt, continuă să se confrunte cu presiuni pe lanțul de aprovizionare care limitează ritmul livrărilor. Absența unor comenzi masive pentru noua generație sugerează că sectorul aviatic nu se grăbește cu angajamente de capital pe termen lung. Pentru acționarii Airbus, prioritatea imediată rămâne execuția operațională, nu ciclul următor de inovație.

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