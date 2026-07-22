Publicat la 22.07.2026, 20:00:58

Wall Street a încheiat ziua de miercuri cu mișcări modeste, investitorii așteptând cu sufletul la gură rezultatele trimestriale Tesla, publicate după închiderea bursei. Temele dominante ale zilei au fost cursa pentru dominanța în inteligența artificială, tensiunile din Golful Persic care au împins petrolul la maximele ultimelor șase săptămâni și o serie de rezultate corporative mixte, dar în general solide.

CNBC Markets

Tesla raportează trimestrial în mijlocul unui val de presiune pe acțiune

Tesla a publicat miercuri seară rezultatele pentru trimestrul al doilea din 2026, într-un moment dificil pentru acțiunea companiei, aflată în scădere în ciuda semnalelor de revenire a businessului auto de bază. Investitorii urmăresc îndeaproape dacă marja operațională și livrările justifică sau nu evaluarea actuală. Raportul ar putea fi catalizatorul unei mișcări bruște a acțiunii la deschiderea de joi. Pentru investitorii români expuși pe ETF-uri cu componentă tech americană, această publicare este un moment de urmărit atent.

GM depășește așteptările și ridică estimările pentru întreg anul

General Motors a publicat rezultate peste consensul Wall Street pentru trimestrul doi și a majorat mai mulți indicatori de prognoză pentru 2026, invocând un consumator american „rezistent" și o dinamică favorabilă a prețurilor. Operațiunile nord-americane rămân motorul principal al companiei. Creșterea ghidanței este un semnal pozitiv pentru sectorul auto și poate susține sentimentul general pe piețele de acțiuni. Acțiunile GM au reacționat pozitiv, contribuind la un ton mai optimist pe indicii americani.

Ryanair avertizează: războiul din Iran afectează profitabilitatea aviației

Ryanair a raportat o scădere de 34% a profitului în primul trimestru fiscal, pe fondul reticenței călătorilor de a rezerva din cauza escaladării crizei din Orientul Mijlociu. Compania a avertizat că sectorul aviației se pregătește pentru o „iarnă dificilă", chiar dacă numărul de pasageri nu a scăzut dramatic. Impactul conflictului iranian se propagă dincolo de prețul petrolului, afectând direct industria turismului și a transportului aerian. Este un semnal de prudență pentru investitorii din sectorul travel și hospitality.

MarketWatch

AMD investește 5 miliarde de dolari în Anthropic pentru a contesta supremația Nvidia

AMD a anunțat un plan de investiție de până la 5 miliarde de dolari în Anthropic, startup-ul de inteligență artificială susținut de Amazon, și a semnat totodată un acord de furnizare de cipuri. Mișcarea reprezintă cel mai ambițios pariu al AMD în cursa pentru a reduce decalajul față de Nvidia pe piața acceleratoarelor AI. Acțiunile AMD au urcat cu aproximativ 2% în urma anunțului, trăgând după ele și alți jucători din sectorul semiconductorilor. Investitorii din ETF-uri pe semiconductori sau AI ar trebui să urmărească evoluția acestui parteneriat în lunile următoare.

Petrolul a depășit 95 de dolari pe baril pe fondul intensificării conflictului cu Iranul

Prețul barilului de petrol a atins cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni, după ce SUA au atacat Iranul pentru a unsprezecea noapte consecutivă, iar președintele Trump a amenințat că va bombarda poduri și centrale electrice iraniene dacă Teheranul atacă nave în Strâmtoarea Hormuz. Escaladarea tensiunilor geopolitice reduce speranțele de dezescaladare și menține o primă de risc ridicată în prețul energiei. Această dinamică afectează direct inflația globală și poate complica calculele băncilor centrale, inclusiv ale Fed. Companiile energetice americane au beneficiat de pe urma acestui context, în timp ce sectoarele dependente de energie au fost sub presiune.

Fox Business

Google extinde biroul din Miami pe fondul exodului miliardari din California

Google și-a anunțat extinderea semnificativă a biroului din Miami, în contextul în care co-fondatorii Larry Page și Sergey Brin și-au cumpărat locuințe în sudul Floridei. Mișcarea survine pe fondul dezbaterilor din California privind un potențial impozit pe averea miliardarilor, supus votului în noiembrie. Relocarea marilor companii și a fondatorilor tech din California spre state cu fiscalitate mai redusă este o tendință cu implicații pe termen lung pentru economia americană. Miami continuă să se consolideze ca pol alternativ al economiei digitale americane.

Cathie Wood rămâne convinsă că SpaceX va deveni cea mai importantă companie din istorie

Cathie Wood, CEO-ul ARK Invest, a declarat că SpaceX ar putea deveni „cea mai importantă companie din istoria globală", în ciuda faptului că acțiunea a pierdut aproape 1,4 trilioane de dolari din valoarea de piață de la IPO. ARK Invest a alocat 80 de milioane de dolari în SpaceX imediat după listare, menținând o poziție optimistă. Declarația vine într-un moment de presiune pe acțiunile companiei lui Elon Musk și readuce în discuție volatilitatea extremă din jurul companiilor de tip „moonshot". Investitorii care urmăresc teme spațiale și tehnologie disruptivă vor fi atenți la evoluția acestei teze de investiție.

Investing.com

Aston Martin obține o finanțare de 735 de milioane de dolari printr-un fond BlackRock

Producătorul britanic de automobile de lux Aston Martin a anunțat obținerea unui pachet de finanțare de 735 de milioane de dolari, condus de HPS Investment Partners, fond deținut de BlackRock. Operațiunea reflectă apetitul persistent al investitorilor instituționali pentru branduri de lux, chiar și în condiții de incertitudine macroeconomică. Este totodată un semnal că piețele de credit rămân accesibile pentru companiile cu active tangibile și brand puternic. Investitorii care urmăresc sectorul luxury și mișcările BlackRock pe piețele private vor nota această tranzacție.

Porsche pregătește eliminarea a încă 5.000 de locuri de muncă

Porsche intenționează să concedieze alte 5.000 de angajați, potrivit informațiilor apărute în presa germană, continuând un proces de restructurare amplă declanșat de tranziția spre electromobilitate și de scăderea cererii pe piețele cheie. Măsura vine pe fondul unor presiuni financiare semnificative în întreaga industrie auto europeană. Decizia Porsche se adaugă unui val de restructurări din sectorul automotive global și poate afecta sentimentul investitorilor față de acțiunile grupului Volkswagen, din care face parte. Este un semnal de atenție pentru cei expuși pe sectorul auto european prin ETF-uri sau acțiuni individuale.

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