Publicat la 23.07.2026, 20:02:35

Bursa americană a încheiat o sesiune dificilă joi, cu Nasdaq-ul în scădere de aproximativ 2%, după ce rezultatele trimestriale ale Alphabet și Tesla au stârnit îngrijorări legate de cheltuielile masive cu inteligența artificială. Pe fundalul atacurilor Houthi asupra petrolierelor saudite, prețul petrolului Brent a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din mai, adăugând presiune suplimentară pe sentimentul investitorilor.

CNBC Markets

Alphabet și Tesla dezamăgesc: cheltuielile AI îngrijorează Wall Street

Acțiunile Alphabet și Tesla au scăzut joi după publicarea rezultatelor trimestriale, în condițiile în care ambele companii au raportat creșteri masive ale investițiilor în inteligența artificială. Investitorii par să-și fi pierdut răbdarea cu promisiunile pe termen lung, penalizând companiile care prioritizează cheltuielile în detrimentul profitabilității imediate. Această reacție a târât în jos întregul sector tech și a contribuit la declinul Nasdaq-ului. Pentru investitorii cu expunere pe ETF-uri de tehnologie americană, sesiunea de ieri reprezintă un semnal de prudență pe termen scurt.

American Airlines reduce din nou estimările: costurile cu carburantul amenință revenirea

American Airlines a coborât pentru a doua oară perspectiva de câștiguri pentru 2026, invocând creșterea prețului carburantului ca principal factor perturbator. Acțiunile companiei au pierdut 8% în cursul sesiunii de joi, ștergând o parte din câștigurile acumulate în ultimele luni. Saltul petrolului peste 100 de dolari pe baril complică semnificativ calculele pentru întreaga industrie a aviației. Investitorii expuși pe sectorul transporturilor aeriene ar trebui să monitorizeze cu atenție evoluția prețului țițeiului în perioada imediat următoare.

Comcast raportează rezultate solide înainte de separarea diviziilor

Comcast a raportat rezultate trimestriale care au evidențiat performanța bună a diviziei NBCUniversal, pe fondul pregătirilor pentru separarea afacerilor de cablu de cele media în două companii distincte listate la bursă. Această restructurare, anunțată la începutul anului, vizează deblocarea valorii pentru acționari prin separarea celor două tipuri de activitate. Rezultatele solide oferă un argument în favoarea viabilității modelului de afaceri media, chiar dacă sectorul de cablu continuă să piardă abonați. Tranzacția de separare rămâne unul dintre cele mai urmărite evenimente corporative din industria media americană.

MarketWatch

Petrolul depășește 100 de dolari după atacurile Houthi asupra petrolierelor saudite

Prețul petrolului Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril joi, pentru prima dată din mai, după ce militanții Houthi din Yemen au revendicat atacuri asupra a două petroliere saudite în Marea Roșie. Tensiunile au fost amplificate de amenințările președintelui Trump cu „pedepse militare" la adresa Iranului, alimentând temerile privind o escaladare regională. Pentru piețele financiare globale, revenirea petrolului la trei cifre reprezintă un factor inflaționist care complică misiunea băncilor centrale. Investitorii români expuși pe acțiuni din sectorul energetic sau pe fonduri globale ar trebui să urmărească evoluția conflictului din această regiune.

Lockheed Martin înregistrează cea mai bună zi bursieră din ultimii 25 de ani

Acțiunile Lockheed Martin au explodat joi, consemnând cea mai puternică apreciere zilnică din ultimul sfert de secol, după ce compania a raportat rezultate peste așteptări și și-a îmbunătățit perspectivele pentru 2026. Accelerarea producției de rachete, susținută de cererea crescută din partea NATO și a aliaților americani, a fost principalul motor al performanței financiare. Contextul geopolitic tensionat continuă să impulsioneze comenzile pentru industria de apărare, transformând Lockheed într-un beneficiar direct al instabilității globale. Sectorul apărării rămâne unul dintre puținele segmente cu dinamică pozitivă clară pe piețele americane în această perioadă.

Consilieri FDA: peptida BPC-157 ar trebui să devină disponibilă legal în SUA

Majoritatea consilierilor Agenției pentru Alimente și Medicamente din SUA s-au pronunțat în favoarea legalizării preparării în farmacii a peptidei BPC-157 și a altor șase substanțe similare, deschizând potențial calea unei utilizări mai largi în rândul americanilor. Decizia finală aparține FDA, care urmează să se pronunțe în perioada următoare. Piața peptidelor de performanță și recuperare reprezintă un segment de nișă, dar cu creștere rapidă, urmărit de investitorii din sectorul biotehnologic. Evoluția reglementărilor în acest domeniu ar putea influența cotațiile unor companii mici specializate în astfel de produse.

Fox Business

Disney disponibilizează sute de angajați; Pixar, cel mai afectat

Disney a concediat sute de angajați în cel mai recent val de restructurare, iar studioul Pixar a absorbit cea mai mare parte a reducerilor, în ciuda succeselor comerciale recente la box office. Divizii precum ESPN și National Geographic au fost și ele afectate de tăieri semnificative de personal. Restructurările reflectă presiunea continuă asupra modelelor de afaceri tradiționale din industria de entertainment, în contextul competiției acerbe pe streaming. Investitorii cu poziții pe acțiunile Disney vor urmări dacă aceste măsuri de reducere a costurilor vor fi reflectate pozitiv în rezultatele trimestriale viitoare.

Zuckerberg: AI-ul Meta va împuternici oamenii, nu îi va înlocui

Mark Zuckerberg a publicat joi o nouă viziune pentru strategia de inteligență artificială a Meta, respingând scenariile distopice și susținând că tehnologia companiei este concepută pentru a amplifica capacitățile umane, nu pentru a elimina locuri de muncă. Declarația vine într-un moment în care întregul sector tech este sub presiune din cauza cheltuielilor masive cu AI, iar investitorii cer dovezi concrete de rentabilitate. Meta încearcă astfel să gestioneze percepția publică și să mențină încrederea acționarilor pe termen lung. Strategia de comunicare a lui Zuckerberg contrastează cu îngrijorările exprimate de piețe după rezultatele Alphabet și Tesla.

Costurile medicale la pensie ajung la 185.500 de dolari, conform Fidelity

Fidelity estimează că un pensionar american în vârstă de 65 de ani va cheltui în medie 185.500 de dolari pe cheltuieli medicale pe durata pensionării, în ciuda acoperirii oferite de programul Medicare — o creștere de 7,5% față de estimarea din anul precedent. Cifrele subliniază importanța planificării financiare pe termen lung și a economisirii dedicate cheltuielilor de sănătate. Deși contextul vizează direct consumatorul american, tendința este relevantă și pentru investitorii români care urmăresc fonduri de pensii private sau produse de asigurare de sănătate listate pe piețele americane. Inflația din sistemul medical american rămâne un factor structural cu impact asupra costurilor corporative și asupra sectorului de asigurări.

Investing.com

Cererile de șomaj, la cel mai scăzut nivel din 57 de ani: semnal de forță, dar și risc pentru dobânzi

Numărul americanilor care au solicitat ajutor de șomaj a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii 57 de ani, un semnal puternic al rezilienței pieței muncii din Statele Unite. Datele solide complică însă calculele Rezervei Federale, care monitorizează piața muncii pentru a decide momentul unor eventuale reduceri de dobândă. O piață a muncii prea robustă poate alimenta inflația și poate forța Fed să mențină dobânzile ridicate pentru mai mult timp. Investitorii ar trebui să recalibreze așteptările privind relaxarea monetară, în special după combinația din această săptămână: piața muncii puternică plus petrol la 100 de dolari.

Bursele europene scad după decizia BCE de a menține dobânzile

Acțiunile europene au înregistrat scăderi joi după ce Banca Centrală Europeană a decis să păstreze dobânzile la nivelul actual, lăsând însă deschisă posibilitatea unor noi majorări în funcție de evoluția inflației. Decizia BCE adaugă incertitudine suplimentară pe piețele internaționale, deja agitate de rezultatele dezamăgitoare ale giganților tech americani și de saltul prețului petrolului. Pentru investitorii români cu expunere pe piețele europene sau pe euro, semnalul băncii centrale privind posibile creșteri ulterioare ale dobânzilor este de urmărit cu atenție. Contextul global rămâne unul de prudență, cu mai mulți factori de risc acționând simultan.

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