Publicat la 24.07.2026, 09:01:14

Presa economică europeană este dominată astăzi de trei teme majore: noua rundă de tarife comerciale impuse de administrația Trump care lovesc zeci de parteneri globali, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu care a împins prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril, și perspectiva unei noi majorări a dobânzilor din partea BCE în contextul inflației persistente.

BBC Business

SUA impun tarife vamale masive pe criterii de muncă forțată

Administrația americană a anunțat tarife comerciale care vizează 60 de parteneri comerciali, invocând eșecul acestora de a combate munca forțată. Măsura vine ca o nouă lovitură pentru comerțul global, după o perioadă deja tensionată pe plan tarifar. Pentru exportatorii europeni, restricțiile americane sporesc incertitudinea și pot afecta competitivitatea mărfurilor europene pe piața SUA. Investitorii ar trebui să urmărească cu atenție impactul asupra companiilor europene cu expunere semnificativă la exporturile transatlantice.

Petrolul Brent depășește 100 de dolari — prima dată din mai încoace

Prețul petrolului Brent a urcat cu peste 6% joi, depășind pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Este pentru prima dată din luna mai că se atinge acest nivel, ceea ce ridică îngrijorări serioase legate de inflație și costurile energetice în Europa. Pentru zona euro, scumpirea petrolului complică misiunea BCE de a readuce inflația la țintă și alimentează scenariul unei politici monetare mai restrictive. Companiile europene cu costuri energetice ridicate, dar și consumatorii, vor resimți direct această evoluție.

Ratele ipotecare din Marea Britanie ating maximul ultimei luni

Tensiunile reînnoite din Orientul Mijlociu s-au transmis rapid în costurile de finanțare ale băncilor britanice, ducând la creșterea ratelor ipotecare până la cel mai ridicat nivel din ultima lună. Scumpirea creditului imobiliar în Marea Britanie reflectă o tendință mai largă de creștere a costurilor de împrumut în contextul incertitudinilor geopolitice. Pentru piețele europene de obligațiuni și imobiliare, evoluția din UK este un semnal de alertă privind presiunile viitoare asupra sectorului bancar și al creditului.

The Guardian Business

Trump extinde tarifele la peste 80 de țări, după decizia Curții Supreme

Președintele american Donald Trump a impus o nouă rundă de tarife care acoperă mai mult de 80 de țări, înlocuind taxa globală de 10% care expira vineri, după ce Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale o parte din tarifele anterioare. Decizia a provocat proteste din partea aliaților și partenerilor comerciali ai SUA, inclusiv din Europa. Contextul juridic și politic al acestor tarife rămâne fluid, ceea ce generează incertitudine suplimentară pentru companiile europene care exportă pe piața americană. Investitorii ar trebui să monitorizeze reacțiile oficiale ale UE și eventualele măsuri de retorsiune comercială.

Acțiunile Tesla se prăbușesc cu peste 25% — cea mai neagră zi din ultimii ani

Tesla a înregistrat una dintre cele mai severe scăderi bursiere din istoria sa recentă, după ce a raportat profituri slabe și cheltuieli ridicate în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii. Compania lui Elon Musk a pierdut un sfert din valoarea de piață într-o singură zi de tranzacționare. Prăbușirea Tesla poate antrena presiuni și asupra producătorilor europeni de vehicule electrice, care concurează direct cu gigantul american. Totodată, rezultatele Tesla ridică semne de întrebare cu privire la ritmul real de adoptare a vehiculelor electrice și la rentabilitatea investițiilor masive în AI din sectorul auto.

Centrica elimină 1.300 de locuri de muncă invocând preferința clienților pentru chatbot-uri AI

Proprietarul British Gas, Centrica, a anunțat concedierea a 1.300 de angajați din centrele de relații cu clienții, CEO-ul Chris O'Shea susținând că majoritatea gospodăriilor preferă să interacționeze cu chatbot-uri AI decât cu angajații umani. Compania a raportat totodată o creștere a profiturilor în retail, pe fondul focusului pe marje mai mari. Cazul Centrica este emblematic pentru o tendință tot mai accelerată la nivel european de înlocuire a forței de muncă din servicii cu soluții de inteligență artificială. Pentru investitori, această evoluție subliniază atât potențialul de reducere a costurilor, cât și riscurile sociale și reglementare asociate automatizării masive.

CNBC Europe

BCE ia în calcul o nouă majorare a dobânzilor în septembrie, pe fondul scumpirii energiei

Traderii anticipează o nouă creștere a dobânzilor din partea Băncii Centrale Europene în septembrie, după ce președinta Christine Lagarde a avertizat că inflația va rămâne „mult peste țintă" până în prima jumătate a anului 2027. Escaladarea prețurilor energiei, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, complică și mai mult misiunea BCE. O nouă majorare a dobânzilor ar crește costurile de finanțare pentru companii și gospodării din întreaga zonă euro, inclusiv din România. Investitorii cu expunere pe obligațiuni europene sau pe sectorul imobiliar trebuie să recalibreze scenariile de risc.

Google, amendată cu un miliard de dolari de regulatorii europeni

Autoritățile europene de reglementare au aplicat gigantului american Google o amendă de un miliard de dolari, acuzând compania că își favorizează propriile servicii în detrimentul concurenților, în cadrul legislației digitale de referință a UE. Este una dintre cele mai mari amenzi aplicate vreodată în baza noului cadru digital european. Decizia confirmă determinarea Bruxelles-ului de a disciplina platformele tehnologice dominante și poate anticipa noi acțiuni similare împotriva altor companii tech cu prezență semnificativă în Europa. Pentru piețele europene, aceasta este un semnal că mediul de reglementare pentru sectorul digital rămâne strict și activ.

UniCredit ar putea prelua Commerzbank în trimestrul patru din 2026

CEO-ul UniCredit, Andrea Orcel, a declarat pentru CNBC că banca italiană ar putea finaliza achiziția Commerzbank „potențial" în al patrulea trimestru al acestui an. Tranzacția, dacă se concretizează, ar reprezenta una dintre cele mai mari consolidări bancare din Europa ultimilor ani și ar crea un gigant financiar cu prezență puternică atât în Italia, cât și în Germania. Pentru investitorii în sectorul bancar european, confirmarea unui calendar concret pentru această operațiune este o veste semnificativă, cu implicații asupra evaluărilor bursiere ale ambelor instituții. Piețele vor urmări cu atenție reacțiile autorităților de reglementare germane și europene față de această preluare.

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