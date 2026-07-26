Publicat la 26.07.2026, 09:01:47

Presa economică europeană a zilei de 26 iulie 2026 este dominată de escaladarea conflictului comercial dintre Washington și Bruxelles pe tema amenzilor aplicate giganților tech americani, de semnalele îngrijorătoare venite de la BCE privind inflația, și de rezultatele slabe ale Volkswagen, care amplifică presiunile asupra industriei auto europene.

CNBC Europe

Trump amenință UE cu tarife masive după amenda aplicată Google

Președintele american Donald Trump a anunțat că va lansa o investigație asupra Uniunii Europene în legătură cu amenzile aplicate companiilor tech americane, cerând ca sancțiunile împotriva Google, Apple, Meta și Amazon să fie „complet anulate". Trump a folosit platforma Truth Social pentru a acuza UE că „jefuiește" gigantii tehnologici americani și a avertizat cu impunerea unor „tarife substanțiale". Escaladarea tensiunilor comerciale SUA-UE reprezintă un risc semnificativ pentru companiile europene cu expunere pe piața americană și pentru climatul investițional de pe continent. Investitorii urmăresc cu atenție dacă Bruxelles-ul va ceda presiunii sau va răspunde cu măsuri de retorsiune.

BCE anticipează inflație persistentă — piețele pun pariu pe o majorare a dobânzii în septembrie

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că inflația din zona euro va rămâne „semnificativ peste țintă" până cel puțin în prima jumătate a anului 2027, în contextul scumpirii energiei. Traderii au reacționat imediat, majorând probabilitatea unei noi creșteri a dobânzii de referință în septembrie. Pentru investitorii din România și din întreaga regiune, un ciclu prelungit de dobânzi ridicate în zona euro înseamnă costuri de finanțare mai mari și presiune suplimentară pe obligațiunile de stat. Contextul inflaționst european complică și perspectivele de relaxare monetară la nivelul BNR.

Volkswagen raportează profituri sub așteptări și taie prognoza de vânzări pentru 2026

Gigantul auto german Volkswagen a publicat rezultate pentru trimestrul al doilea din 2026 inferioare estimărilor analiștilor, directorul financiar al grupului abordând public subiectul închiderilor de fabrici și al disponibilizărilor. Compania și-a revizuit totodată în scădere prognoza de vânzări pentru întregul an 2026. Situația dificilă a VW reflectă presiunile structurale cu care se confruntă industria auto europeană — concurența chineză, tranziția spre electrice și cererea în scădere. Pentru piețele financiare europene, rezultatele Volkswagen sunt un barometru al sănătății economiei germane, principalul motor al zonei euro.

BBC Business

Trump cere anchetarea UE pentru amenzile aplicate companiilor tech americane

Casa Albă a anunțat că Statele Unite vor investiga practicile Uniunii Europene de reglementare a marilor companii digitale americane, după ce UE a aplicat o nouă amendă Google. Trump a susținut că aceste penalități sunt „nedrepte" și că afectează în mod deliberat interesele economice americane. Disputa riscă să tensioneze și mai mult relațiile comerciale transatlantice, deja fragile după rundele anterioare de tarife. Companiile europene cu parteneriate sau dependențe față de platformele tech americane ar putea fi prinse la mijloc în cazul unei escaladări.

Acordul comercial dintre SUA și Marea Britanie nu mai pare atât de avantajos

Editorialistul economic Faisal Islam de la BBC observă că acordul comercial negociat între Londra și Washington nu mai oferă Marii Britanii avantajul competitiv inițial, după ce alte țări au obținut condiții mai favorabile din partea administrației Trump. Tarifele americane aplicate Regatului Unit au rămas practic neschimbate, în timp ce parteneri comerciali rivali beneficiază acum de reduceri mai semnificative. Această evoluție ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea Londrei de a-și repoziţiona economia post-Brexit prin acorduri bilaterale. Pentru investitorii cu expunere pe piața britanică, competitivitatea exporturilor UK față de SUA devine o variabilă de monitorizat.

The Guardian Business

Accidentul tehnic de la Rosebank întârzie exploatarea celui mai mare zăcământ de petrol britanic

Producția de la Rosebank, cel mai mare zăcământ de petrol și gaze neexploatat din Marea Britanie, ar putea fi amânată cu câteva luni după ce echipamente de foraj au căzut accidental în Marea Nordului. Incidentul survine într-un moment în care guvernul britanic analizează acordarea licenței de exploatare pentru acest câmp petrolifer. Întârzierea are implicații pentru securitatea energetică a Regatului Unit și pentru companiile implicate în proiect. Pe piețele energetice europene, orice perturbare a ofertei din Marea Nordului poate influența prețurile gazelor, relevante și pentru consumatorii și investitorii din România.

Escrocheriile prin email clonat vizează milioane de utilizatori europeni de servicii digitale

The Guardian semnalează o campanie amplă de fraudă în care infractorii cibernetici trimit email-uri false care imită comunicările Spotify, direcționând victimele către site-uri clonate ce colectează date de autentificare, informații personale și detalii de plată. Fenomenul ilustrează vulnerabilitățile crescânde ale consumatorilor europeni în fața atacurilor de tip phishing, pe fondul digitalizării accelerate a serviciilor financiare. Pentru investitorii din sectorul securității cibernetice, creșterea frecvenței unor astfel de atacuri susține cererea pentru soluții de protecție digitală. Autoritățile de reglementare financiară din UE intensifică presiunile asupra platformelor digitale pentru a îmbunătăți protecția utilizatorilor.

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