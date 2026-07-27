Publicat la 27.07.2026, 09:01:20

Presa economică europeană este dominată astăzi de trei teme majore: noua rundă de tarife impuse de administrația Trump, care lovește deopotrivă UE și giganți din modă și tehnologie, rezultatele slabe ale Volkswagen și perspectivele sumbre pentru industria auto germană, dar și ascensiunea spectaculoasă a producătorilor asiatici de cipuri pe fondul boom-ului inteligenței artificiale.

CNBC Europe

Trump lansează un nou val de tarife care lovește UE și zeci de parteneri comerciali

Administrația Trump a anunțat vineri o nouă rundă de tarife care vizează 60 de parteneri comerciali, printre care Uniunea Europeană, China și Marea Britanie. Spre deosebire de valurile anterioare, această ofensivă este descrisă ca mai amplă și mai coordonată ca strategie. Pentru investitorii europeni, creșterea tensiunilor comerciale transatlantice reprezintă un risc semnificativ pentru exportatorii din zona euro. Incertitudinea generată poate afecta și cursul euro față de dolar, precum și sentimentul general pe bursele europene.

Volkswagen raportează profituri sub așteptări și reduce prognoza de vânzări pentru 2026

Gigantul auto german Volkswagen a publicat vineri rezultatele trimestrului al doilea, cu profituri sub nivelul estimat de analiști, și a revizuit în scădere estimările de vânzări pentru întregul an 2026. Directorul financiar al companiei a abordat public subiectul închiderilor de fabrici și al pierderilor de locuri de muncă, semnal că restructurarea internă avansează. Situația Volkswagen este un barometru important pentru industria manufacturieră europeană, deja presată de concurența chineză și de tarifele americane. Acțiunile VW și cele ale furnizorilor auto din Europa Centrală și de Est, inclusiv din România, pot resimți presiuni suplimentare.

Prețul cacaonei scade, dar ciocolata rămâne scumpă — de ce?

Deși prețurile la cacao au început să se tempereze pe piețele internaționale, companiile producătoare de ciocolată nu au redus prețurile pentru consumatori. Firmele din sector invocă impactul tarifelor, efectele persistente ale condițiilor meteorologice nefavorabile și costurile ridicate ale conflictului din Iran asupra lanțurilor de aprovizionare. Strategia adoptată este orientarea spre produse premium și marketing pe rețele sociale pentru a recâștiga cumpărătorii. Pentru investitorii din sectorul bunurilor de larg consum, marjele rămân sub presiune chiar și atunci când materiile prime se ieftinesc.

BBC Business

Shein înregistrează pierderi de 99 de milioane de dolari pe fondul tarifelor americane

Gigantul fast-fashion Shein a raportat o pierdere netă de 99 de milioane de dolari, inversând o perioadă de profitabilitate, iar principalul vinovat identificat sunt tarifele impuse de administrația Trump. Anunțul vine în contextul în care compania se pregătește pentru listarea la bursa din Hong Kong, ceea ce face ca această veste să fie cu atât mai sensibilă pentru potențialii investitori. Impactul tarifelor americane asupra modelelor de business ale retailerilor de e-commerce globali devine tot mai vizibil în cifre concrete. Situația Shein ilustrează vulnerabilitatea companiilor care depind masiv de exporturile către SUA.

Un producător chinez de cipuri devine cea mai valoroasă companie listată din China continentală

Compania CXMT, producător de semiconductori din China continentală, a înregistrat o creștere spectaculoasă de 470% la debutul pe bursă, devenind astfel cea mai valoroasă firmă listată din China continentală. Ascensiunea este alimentată de cererea explozivă pentru cipuri generată de boom-ul inteligenței artificiale. Performanța CXMT reflectă cursele strategice dintre marile puteri pentru dominanța în semiconductori, un sector cu implicații directe și pentru industria europeană de profil. Investitorii care urmăresc sectorul tech global trebuie să ia în calcul că Asia câștigă rapid teren în această cursă.

The Guardian Business

Prețurile petrolului în creștere ar putea forța Banca Angliei să majoreze dobânzile

Economiștii avertizează că escaladarea conflictului din Iran și impactul său asupra prețurilor la energie ar putea obliga Banca Angliei să își revizuiască radical prognozele și să majoreze dobânzile, chiar dacă joi instituția este așteptată să le mențină neschimbate. Un șoc energetic suplimentar ar complica semnificativ eforturile băncilor centrale europene de a controla inflația. Decizia Băncii Angliei este urmărită cu atenție și de BCE, în contextul în care ambele instituții se confruntă cu un mediu extern imprevizibil. Pentru investitorii în obligațiuni și piețe valutare din Europa, acest scenariu reprezintă un risc ce merită monitorizat îndeaproape.

Piețele de predicție câștigă teren în Europa, urmând modelul american

Platforme precum Polymarket atrag tot mai mulți utilizatori europeni, inclusiv din Marea Britanie, pe fondul unor evenimente cu mare impact — de la meciurile Cupei Mondiale la alegeri locale. Succesul acestor piețe ridică întrebări despre reglementare și despre granița dintre investiție și jocuri de noroc. În SUA, astfel de platforme au explodat ca popularitate și ca volum de tranzacționare în ultimii ani, iar tendința pare să se extindă acum în Europa. Investitorii instituționali și reglementatorii europeni vor trebui să decidă curând cum să trateze acest nou tip de instrument financiar alternativ.

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