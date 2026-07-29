Publicat la 29.07.2026, 09:01:18

Presa economică europeană de miercuri, 29 iulie 2026, este dominată de impactul financiar al conflictului cu Iranul asupra bugetelor occidentale și de o mișcare spectaculoasă pe piețele bursiere: Apple devine al doilea gigant din istorie evaluat la peste 5 trilioane de dolari, pe fondul unui exod al investitorilor din acțiunile AI. În paralel, incendiile de vegetație din Franța și Spania ridică noi semne de întrebare despre costurile economice ale crizei climatice.

BBC Business

Noul premier britanic nu are marjă de împrumut pentru promisiunile sociale

Un think tank de prestigiu avertizează că premierul Andy Burnham nu dispune de spațiu fiscal pentru a finanța seria de măsuri de reducere a costului vieții anunțate de la preluarea mandatului. Întrebările privind sustenabilitatea financiară a acestor promisiuni se înmulțesc pe fondul unui context macroeconomic deja tensionat. Pentru investitorii în obligațiuni guvernamentale britanice, semnalul este unul de prudență, deoarece orice relaxare fiscală neacoperită ar putea alimenta presiuni asupra lărgii sterline și asupra randamentelor gilt-urilor. Situația oglindește o tendință mai largă în Europa, unde guvernele se confruntă cu un spațiu fiscal tot mai îngust.

Administrația Trump interzice importul de roboți umanoizi chinezi

Statele Unite au anunțat interzicerea importului de roboți umanoizi fabricați în China, escaladând competiția tehnologică dintre cele două mari puteri. Măsura intervine în contextul în care atât SUA, cât și China investesc masiv în robotică și inteligență artificială pentru a obține supremația industrială globală. Pentru companiile europene din sectorul automatizării și al producției de echipamente, decizia deschide potențial oportunități de a umple golul lăsat pe piața americană. Investitorii din sectorul tech european ar trebui să urmărească atent cum se reconfigurează lanțurile de aprovizionare globale în robotică.

eBay va plăti 56 de milioane de dolari în urma unui scandal de hărțuire fără precedent

Compania eBay și foști directori executivi au căzut de acord să plătească 55,7 milioane de dolari unui cuplu de bloggeri din Massachusetts, victime ale unei campanii de stalking orchestrate chiar de angajați ai companiei. Cazul, descris ca „fără precedent", implică trimiterea de insecte vii și alte forme de hărțuire menite să intimideze jurnaliști care criticau platforma. Acordul trimite un semnal puternic privind răspunderea corporativă și guvernanța internă a companiilor de tehnologie listate. Deși impactul direct asupra acțiunilor eBay rămâne limitat, cazul alimentează dezbaterea mai largă despre etica corporativă în sectorul tech.

The Guardian Business

Războiul cu Iranul pune sub presiune bugetul de toamnă al Marii Britanii

Institutul Național de Cercetări Economice și Sociale avertizează că prețurile ridicate la petrol și inflația alimentată de conflictul cu Iranul vor crea „compromisuri foarte dificile" în bugetul de toamnă al guvernului Burnham. Analiștii descriu situația drept o „moștenire dificilă" pentru noul premier, care preia conducerea într-un moment de turbulențe geopolitice și energetice. Creșterea prețului petrolului ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu afectează direct costurile de energie în toată Europa, inclusiv în România. Investitorii ar trebui să ia în calcul un scenariu de inflație persistentă și dobânzi ridicate pentru o perioadă mai îndelungată pe continent.

Apple depășește 5 trilioane de dolari în timp ce investitorii abandonează acțiunile AI

Apple a devenit doar a doua companie din istorie care atinge o evaluare de 5 trilioane de dolari, beneficiind de un masiv exod al investitorilor din acțiunile legate de inteligența artificială și semiconductori. Creșterea Apple este susținută de cererea solidă pentru produsele sale și de decizia strategică de a nu intra în cursa cheltuielilor masive pentru AI, o abordare care pare să fie recompensată acum de piețe. Fenomenul marchează o rotație sectorială semnificativă la nivel global, cu implicații și pentru fondurile europene expuse la tech american. Investitorii români cu expunere la ETF-uri globale tech ar trebui să monitorizeze această tendință de realiniere.

Netflix și BBC, la egalitate în preferințele britanicilor — ce spune asta despre media europeană

Un studiu recent arată că Netflix se află la egalitate cu BBC ca serviciu media de referință pentru britanici, pe fondul unui ralentiment al pieței de streaming. Succesul unor producții precum „Adolescence" a consolidat poziția Netflix pe piața britanică, într-un moment în care competiția pentru atenția consumatorilor se intensifică. Dinamica relevă presiunile tot mai mari asupra modelelor de business ale radiodifuzorilor publici europeni, care se confruntă cu o migrare accelerată a audienței către platformele private. Pentru investitorii interesați de sectorul media european, datele confirmă că dominanța platformelor americane de streaming continuă să se consolideze.

CNBC Europe

Iranul atacă forțele americane din Orientul Mijlociu — piețele energetice intră în alertă

Iranul a lansat un atac surpriză cu rachete balistice asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu, toate proiectilele fiind interceptate, potrivit Centcom. Incidentul escaladează tensiunile militare din regiune și amplifică incertitudinea pe piețele de energie, unde prețul petrolului era deja sub presiune. Pentru Europa, care depinde în continuare de importurile de energie, orice destabilizare suplimentară a regiunii înseamnă riscuri directe la adresa facturii energetice și a inflației. Investitorii ar trebui să monitorizeze cu atenție evoluțiile din această zonă în zilele următoare.

Incendii de proporții devastează aproape 300.000 de acri în Franța și Spania

Un incendiu de vegetație de amploare excepțională afectează regiunea Bordeaux din Franța și s-a extins spre vestul Madridului, cuprinzând aproape 300.000 de acri de teren. Fenomenul este agravat de apariția unui „nor de foc" piroCumulonimbus, care poate genera propriile furtuni și face imposibilă stingerea directă. Valul de căldură care urmează, cu temperaturi preconizate de până la 35 de grade Celsius în Franța, riscă să agraveze și mai mult situația în zilele următoare. Impactul economic se va face simțit în sectorul turismului, al agriculturii și al asigurărilor din regiunile afectate, cu efecte posibile și asupra primelor de reasigurare la nivel european.

Trump și Zelenski se întâlnesc în timp ce războaiele din Ucraina și Iran se suprapun

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski într-un context geopolitic extrem de complex, în care fronturile din Ucraina și Orientul Mijlociu tind să se suprapună din punct de vedere al resurselor și al priorităților diplomatice americane. Analiștii atrag atenția că implicarea simultană a SUA în două teatre de conflict majore creează o „linie frontului neclară" cu efecte greu de calculat asupra angajamentelor față de aliații europeni. Pentru piețele europene, scenariul ridică întrebări cu privire la bugetele de apărare, emisiunile de obligațiuni și sustenabilitatea cheltuielilor militare pe termen lung. Investitorii în sectorul apărare și în titluri de stat europene ar trebui să urmărească cu atenție evoluțiile diplomatice din această săptămână.

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