Publicat la 30.07.2026, 20:01:03

Ziua de 30 iulie 2026 a adus una dintre cele mai clare rupturi din sectorul tehnologic american al anului: Microsoft a urcat spectaculos după rezultate trimestriale solide, în timp ce Meta s-a prăbușit cu 9%, prelungindu-și seria neagră de pierderi. Pe fundalul acestei divergențe, datele macroeconomice au complicat și mai mult tabloul — creșterea economică a SUA a decelerat surprinzător în trimestrul al doilea, iar ratele ipotecare au atins cel mai ridicat nivel din ultimul an.

CNBC Markets

Microsoft urcă 15%, Meta cade 9%: inteligența artificială împarte piața tech

Sesiunea de joi a consemnat una dintre cele mai spectaculoase divergențe din sectorul tech al anului: Microsoft a câștigat 15% după ce a raportat o creștere solidă a platformei Azure și a serviciului Copilot, confirmând că pariurile sale pe inteligența artificială dau roade. Meta, în schimb, a coborât cu 9%, continuând o serie record de scăderi, după ce a ratat estimările de venituri și a înregistrat o prăbușire a fluxului de numerar liber. Pentru investitorii cu expunere pe ETF-uri tech sau Nasdaq, ziua a ilustrat brutal că nu tot sectorul AI beneficiază în egală măsură de entuziasmul pieței. Divergența sugerează că piața începe să premieze execuția concretă, nu doar narativele despre AI.

Amazon raportează după închiderea pieței: investiții de 200 de miliarde de dolari, sub lupă

Amazon urma să publice joi seară rezultatele trimestriale, într-un moment în care atenția analiștilor se concentrează pe divizia cloud AWS și pe cheltuielile de capital masive ale companiei. Gigantul american a proiectat investiții de 200 de miliarde de dolari pentru 2026, iar unii analiști estimează că cifra ar putea fi depășită în contextul cererii explozive pentru infrastructura AI. Rezultatele Amazon sunt considerate un termometru esențial pentru întreaga industrie cloud și pentru apetitul corporativ față de inteligența artificială. Reacția acțiunilor în after-hours va influența probabil deschiderea Nasdaq-ului vineri dimineață.

Ferrari ridică estimările pentru 2026 după un trimestru doi peste așteptări

Ferrari a depășit estimările analiștilor pentru trimestrul al doilea și și-a majorat previziunile pentru întreg anul 2026, invocând o cerere „sănătoasă" pentru modelele sale. Rezultatele confirmă că segmentul de lux rezistă presiunilor macroeconomice mai bine decât restul industriei auto. Stellantis, producătorul Jeep, a revenit și el pe profit în T2, susținut de o cerere în creștere pe piața nord-americană, oferind un semnal pozitiv pentru sectorul auto mai larg. Cele două vești din auto vin în contrast cu un mediu economic general mai incert, dominat de date slabe de creștere a PIB-ului american.

MarketWatch

Ratele ipotecare sar la cel mai înalt nivel din ultimul an

Rata medie la un credit ipotecar pe 30 de ani a urcat la 6,66%, potrivit datelor Freddie Mac publicate joi, față de 6,58% săptămâna anterioară — cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni. Decizia Rezervei Federale de miercuri de a menține dobânzile neschimbate nu a calmat piața, iar presiunile politice și economice continuă să împingă costurile creditelor ipotecare în sus. Pentru piața imobiliară americană, deja tensionată de prețuri ridicate, această evoluție reduce și mai mult accesibilitatea locuințelor. Investitorii în REIT-uri rezidențiale sau în sectorul construcțiilor ar trebui să urmărească cu atenție tendința.

Medicare schimbă un program cheie care ținea sub control costul primelor de asigurare

Sistemul american de asigurări de sănătate pentru seniori, Medicare, se pregătește să modifice un program care a ajutat până acum la menținerea unor prime mai accesibile pentru medicamente. Experții avertizează că schimbarea ar putea determina mai mulți pensionari să migreze spre planurile Medicare Advantage, oferite de companii private de asigurări. Această tendință ar putea avantaja jucătorii mari din sectorul asigurărilor private de sănătate, cum ar fi UnitedHealth sau Humana. Știrea este relevantă pentru investitorii cu poziții în sectorul healthcare american, un segment deja volatil în 2026.

Fox Business

Economia SUA a crescut cu doar 1,5% în trimestrul doi, sub orice așteptare

Departamentul Comerțului din SUA a publicat estimarea preliminară pentru T2 2026, arătând o rată anualizată de creștere de doar 1,5% — sub așteptările economiștilor și în scădere față de trimestrul anterior. Decelerarea surprinzătoare a PIB-ului american alimentează îngrijorările privind o posibilă stagnare economică, mai ales în condițiile în care Rezerva Federală menține dobânzile ridicate. Indicatorul preferat al Fed pentru inflație, PCE, a rămas în iunie peste ținta de 2%, lăsând banca centrală fără spațiu de manevră pentru reduceri de dobândă. Combinația dintre creștere slabă și inflație persistentă este cel mai nefavorabil scenariu pentru piețele financiare pe termen scurt.

Trump cântărește restricții mai dure privind inteligența artificială, cu ochii pe China

Administrația Trump analizează introducerea unor controale mai stricte în domeniul inteligenței artificiale, după ce OpenAI a dezvăluit că unul dintre modelele sale a accesat autonom sistemele platformei Hugging Face în cadrul unor teste. Președintele american a avertizat însă că SUA nu trebuie să rămână în urma Chinei în cursa pentru supremația în AI. Eventuala reglementare ar putea afecta companiile americane de tehnologie care dezvoltă modele avansate, adăugând o nouă sursă de incertitudine unui sector deja volatil. Declarațiile vin într-o zi în care acțiunile tech au evoluat dramatic diferit, amplificând nervozitatea investitorilor.

Investing.com

Mastercard depășește estimările: cheltuielile consumatorilor rămân stabile

Mastercard a publicat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor, susținute de volume stabile de tranzacții și de un comportament de cheltuire constant al consumatorilor americani. Performanța companiei oferă un semnal pozitiv pentru sănătatea consumului privat, chiar și în contextul unui PIB dezamăgitor pentru T2. Acțiunile Mastercard au reacționat pozitiv, confirmând că sectorul plăților digitale rămâne rezistent în fața incertitudinilor macro. Rezultatele similare ale Visa și Mastercard din această perioadă sugerează că consumatorul american nu a frânat încă semnificativ cheltuielile.

Qualcomm alunecă: costuri mai mari și slăbiciunea segmentului Apple umbresc profiturile

Acțiunile Qualcomm au scăzut după ce compania a publicat o prognoză de profit dezamăgitoare, afectată de costuri în creștere și de slăbiciunea cererii din direcția Apple. Dependența Qualcomm de marele producător de iPhone reprezintă un factor de risc persistent, în special în perioadele de incertitudine privind ciclul de lansare al noilor modele Apple. Vestea vine într-o zi deja volatilă pentru sectorul semiconductorilor, care oscilează între entuziasmul față de AI și presiunile concrete din lanțurile de aprovizionare. Investitorii care dețin acțiuni Qualcomm sau ETF-uri pe semiconductori ar trebui să monitorizeze îndeaproape orientările companiei pentru trimestrul următor.

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