Publicat la 14.07.2026, 23:30:00

Ionuț Galani, concert de muzică grecească pe plajă în memoria prietenului său, genialul Jean Constantin. Începe anul centenar al marelui artist care, lucru mai puțin știut, avea origini grecești

Vineri seara, Ionuț Galani & Ansamblul Asteria aduc muzica grecească și dansurile autentice într-un concert inedit, cu valoare omagială, chiar pe nisipul celei mai mari plaje din Venus!

Evenimentul are loc chiar la malul Mării Negre, pe care cel supranumit cândva „cel mai iubit constănțean” a iubit-o necondiționat. Jean Constantin a fost marinar, iar una dintre marile sale plăceri era să iasă la pescuit în larg cu barca sa, „Caliopi”. Ambarcațiunea a fost recondiționată ulterior de

și regretatul său tată, Dumi Galani, oameni foarte apropiați de marele actor, de la a cărui naștere se apropie centenarul.

Deși mulți l-au crezut rom sau turc, mai ales din cauza rolurilor sale iconice, Jean Constantin avea origini grecești

La fel și „Grecul de la malul mării”, Ionuț Galani, pe care marele actor l-a considerat un adevărat copil de suflet, deși cei doi nu erau rude biologice. De dragul celor care l-au iubit pe marele actor, dar și al celor care iubesc marea, Ionuț Galani mută atmosfera vibrantă a spectacolelor sale live din sălile de concert direct la buza mării, într-un eveniment special, plin de muzică, dans și savoare grecească.

Alături de Ionuț Galani vor urca pe scenă grupul Cooperativa 9 & Vali Crăciunescu, precum și cunoscutul cantautor Gheorghe Gheorghiu, autorul unor cântece care au atins inimile mai multor generații de români, precum „Eu sunt nebunul care te iubește”, „Ultimul tren”, „Vei fi icoana mea” sau „Unde dragoste nu e, nimic nu e”. Prezența artistului la acest eveniment completează dimensiunea omagială a serii dedicate memoriei marelui actor. Gheorghe Gheorghiu a împărțit, de-a lungul anilor, scena spectacolelor de revistă cu Jean Constantin.

Și, ca la „mama Elada”, concertul estival al lui Ionuț Galani, cu îndrăgite cântece grecești și dansuri autentice, va avea și savoarea unui adevărat festin mediteraneean.

Muzica, dansul și atmosfera de petrecere se vor împleti cu gastronomia, iar gătitul se va transforma într-un spectaculos live cooking show. Pentru această seară specială va fi pregătit și un meniu gourmet dedicat iubitorilor de preparate marine: „Trilogia Marină la Plită”.