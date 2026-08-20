Moderna explodează pe bursă după un progres major în lupta împotriva cancerului. Acțiunile au crescut cu peste 170% într-o singură zi

Publicat la 20.08.2026, 08:55:30

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Acțiunile Moderna, compania americană devenită cunoscută la nivel mondial prin vaccinul său ARNm împotriva COVID-19, au avut una dintre cele mai spectaculoase ședințe bursiere din ultimii ani. Investitorii au reacționat exploziv după anunțul privind rezultatele pozitive ale unui studiu clinic de fază 3 pentru o terapie personalizată împotriva melanomului, dezvoltată împreună cu Merck. În primele aproximativ 30 de minute ale ședinței de tranzacționare de miercuri, titlurile Moderna au avansat cu circa 120%, iar creșterea s-a accentuat ulterior. Acțiunea a ajuns în jurul valorii de 174 de dolari, după o apreciere de aproximativ 177% într-o singură zi, în timp ce capitalizarea bursieră a companiei a urcat spre 70 de miliarde de dolari. Saltul spectaculos arată cât de multă importanță acordă piața rezultatului obținut de companie. Pentru Moderna, care s-a confruntat în ultimii ani cu scăderea puternică a veniturilor generate de vaccinurile împotriva COVID-19, succesul terapiei oncologice poate deschide o nouă direcție de dezvoltare. Un vaccin personalizat împotriva cancerului Studiul INTerpath-001 a analizat terapia experimentală intismeran autogene, dezvoltată pe baza tehnologiei ARN mesager și administrată împreună cu Keytruda, unul dintre cele mai utilizate medicamente în imunoterapia cancerului.

Terapia este concepută ca un tratament personalizat. Practic, aceasta urmărește să ajute sistemul imunitar să recunoască anumite caracteristici specifice tumorii pacientului și să identifice mai eficient eventualele celule canceroase rămase în organism după îndepărtarea chirurgicală a tumorii. Studiul a inclus pacienți cu melanom în stadiile IIB-IV, la care tumora fusese complet rezecată. Combinația dintre intismeran autogene și Keytruda a atins obiectivul principal, legat de prelungirea perioadei fără recidivă, dar și un obiectiv secundar important: reducerea riscului de apariție a metastazelor la distanță. Este, potrivit informațiilor prezentate de companii, primul rezultat pozitiv într-un studiu de fază 3 pentru o terapie personalizată cu neoantigene și un moment important pentru dezvoltarea tratamentelor oncologice bazate pe tehnologia ARNm. De ce reacția bursei a fost atât de puternică Succesul clinic schimbă potențial perspectiva financiară asupra Moderna.

Compania a devenit unul dintre simbolurile pandemiei, iar vaccinul Spikevax i-a adus venituri de miliarde de dolari. După diminuarea cererii pentru vaccinurile COVID-19, investitorii au început însă să se întrebe dacă Moderna poate transforma tehnologia ARNm într-o platformă comercială capabilă să genereze venituri și în alte domenii. Rezultatul studiului de fază 3 oferă un răspuns important la această întrebare. „Îmbunătățim recomandarea pentru acțiuni la Outperform întrucât considerăm că Moderna are acum o perspectivă clară de diversificare a veniturilor, dincolo de segmentul legat de Covid”, a declarat Myles Minter, analist la William Blair. Pentru piață, nu este vorba doar despre un posibil nou medicament, ci despre validarea unei tehnologii care ar putea avea aplicații în mai multe tipuri de cancer. Nouă studii clinice pentru mai multe tipuri de tumori Parteneriatul dintre Moderna și Merck nu se oprește la melanom. Cele două companii desfășoară în prezent nouă studii clinice de fază 2 și 3 pentru diferite tipuri de cancer. Printre acestea se numără cancerul pulmonar fără celule mici, cancerul vezicii urinare și carcinomul cu celule renale. Dacă rezultatele pozitive vor putea fi replicate și în alte forme de cancer, piața potențială pentru tehnologia dezvoltată de Moderna ar putea deveni mult mai mare decât cea asociată vaccinurilor împotriva bolilor infecțioase. Acesta este unul dintre motivele pentru care investitorii au reacționat atât de agresiv. Moderna nu mai este evaluată doar prin prisma veniturilor generate de vaccinul COVID-19, ci și prin posibilitatea ca platforma sa ARNm să devină o tehnologie utilizată pe scară largă în oncologie. De la vaccinurile COVID la cancer, boli rare și virusuri Moderna are deja un portofoliu extins de proiecte bazate pe tehnologia ARNm. Dincolo de vaccinurile împotriva COVID-19, compania dezvoltă produse pentru gripă, virusul sincițial respirator și combinații de vaccinuri respiratorii. Portofoliul include și programe pentru virusul Epstein-Barr, citomegalovirus și norovirus, dar și terapii destinate unor boli rare. Miza este transformarea companiei dintr-un producător asociat în principal cu pandemia într-o companie de biotehnologie cu mai multe surse de venit și o platformă tehnologică aplicabilă în domenii foarte diferite. Aproape 400% creștere într-un an Explozia din ședința de miercuri vine după o perioadă deja extrem de favorabilă pentru investitorii Moderna. Acțiunile companiei s-au apreciat cu aproximativ 400% în ultimul an, potrivit datelor prezentate. După publicarea rezultatelor studiului, titlurile au urcat spre un maxim recent de aproximativ 176 de dolari, față de un minim de circa 22 de dolari înregistrat în intervalul ultimelor 52 de săptămâni. Capitalizarea bursieră a companiei a crescut într-un ritm spectaculos, cu zeci de miliarde de dolari adăugate într-o singură sesiune de tranzacționare. Mișcarea demonstrează și volatilitatea specifică sectorului biotehnologic. În cazul unor companii care investesc masiv în cercetare, rezultatul unui singur studiu clinic poate modifica radical estimările privind veniturile viitoare. Urmează testul decisiv: aprobarea și comercializarea Entuziasmul investitorilor nu înseamnă însă că Moderna are deja un nou produs comercializat. Următorul pas important este parcurgerea procedurilor de reglementare și obținerea aprobărilor necesare pentru utilizarea terapiei. Abia după acest proces compania va putea transforma succesul clinic într-o sursă efectivă de venituri. În același timp, Moderna continuă să suporte costuri importante pentru cercetare și dezvoltare. Compania a trecut printr-o perioadă dificilă după declinul veniturilor din vaccinurile COVID-19, iar investițiile în dezvoltarea noilor produse au menținut presiunea asupra rezultatelor financiare. Cu toate acestea, rezultatele INTerpath-001 au schimbat semnificativ perspectiva investitorilor.