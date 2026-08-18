Nava-simbol Greenpeace, blocată la Constanța! Faimoasa Arctic Sunrise nu mai poate acosta: „Dana care ne era alocată nu mai e disponibilă”

Publicat la 18.08.2026, 14:25:00

Planurile Greenpeace România pentru evenimentele pregătite la Constanța s-au prăbușit chiar înainte de sosirea navei. După luni de pregătiri, organizația a anunțat anularea vizitei și a tuturor evenimentelor publice programate în jurul vasului. Dana în care Arctic Sunrise trebuia să acosteze nu mai este disponibilă. Greenpeace susține că a ajuns în această situație după o adevărată cursă cu obstacole, în care s-ar fi lovit de blocaje administrative, probleme legislative și refuzuri venite în ultimul moment.

Nava-simbol a Greenpeace, spărgătorul de gheață Arctic Sunrise, nu mai ajunge în Portul Constanța , deși vizita era pregătită de luni de zile. Organizația susține că dana unde urma să acosteze a devenit indisponibilă cu doar 24 de ore înainte de sosirea vasului.

Anularea vizitei nu afectează doar programul Greenpeace. Potrivit organizației, sute de cetățeni, copii, voluntari și jurnaliști își rezervaseră deja locuri pentru evenimentele pregătite în jurul navei.

Organizația acuză o „lipsă totală de deschidere instituțională” și susține că situația ridică semne de întrebare în privința accesului publicului la dezbateri despre mediu, climă și securitate energetică.

„Echipa noastră a muncit neobosit până în ultima clipă pentru a face posibile aceste evenimente dedicate comunității”, a declarat Elena Ionescu, directoarea executivă a Greenpeace România.

Aceștia urmau să viziteze Arctic Sunrise și să cunoască echipajul. Greenpeace spune însă că nu intenționează să renunțe la temele pe care voia să le aducă în atenția publicului de la Constanța.

„În Bulgaria, ușile s-au deschis”

Unul dintre argumentele prezentate de Greenpeace România este situația din țara vecină.

Organizația afirmă că echipele Greenpeace Bulgaria au obținut fără obstacole autorizațiile necesare și desfășoară activități cu publicul în două porturi maritime de la Marea Neagră.

În România, în schimb, lucrurile s-ar fi blocat succesiv, de la obținerea avizelor necesare până la identificarea și păstrarea unei dane pentru acostarea navei. Greenpeace susține că nu acuză o singură instituție, ci vorbește despre o problemă mai amplă.

Arctic Sunrise, nava care a intrat în istoria Greenpeace

Arctic Sunrise nu este o navă oarecare. Vasul, cu o lungime de 49,62 metri, construit în Norvegia în 1975 și ulterior modernizat, a devenit una dintre navele-simbol ale Greenpeace.

Nava a participat la numeroase expediții și campanii pentru protejarea oceanelor și a mediului.

În 2013, Arctic Sunrise a fost în centrul unui incident internațional, după o acțiune Greenpeace împotriva exploatărilor petroliere din zona arctică. 28 de membri ai echipajului și doi jurnaliști au fost arestați și reținuți în Rusia timp de aproximativ două luni.