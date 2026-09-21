Nuclearelectrica anulează licitațiile pentru energia pe 20 de ani. Ce se întâmplă cu contractele de miliarde de euro

Publicat la 21.09.2026, 10:19:44

Planul Nuclearelectrica era unul de amploare. Compania voia să contracteze în avans energie pentru perioada 1 ianuarie 2027 – 31 decembrie 2046, prin contracte de tip PPA (Power Purchase Agreement). Prima licitație trebuia să aibă loc astăzi, 21 septembrie, iar alte patru sesiuni erau programate în zilele următoare. Pe platforma BRM a apărut însă mesajul potrivit căruia sesiunile de licitație electronică programate în perioada 21–25 septembrie 2026 „nu se vor desfășura, ca urmare a informării Inițiatorului”. Bursa precizează că detalii suplimentare vor fi oferite ulterior. Deocamdată, Nuclearelectrica nu a comunicat public motivul pentru care a decis oprirea procedurii.

Nuclearelectrica a oprit, pentru moment, licitațiile prin care intenționa să vândă energie electrică produsă la Cernavodă pentru următorii 20 de ani. Sesiunile, care urmau să înceapă astăzi la Bursa Română de Mărfuri, nu se mai desfășoară, după ce compania a transmis o informare.

Compania de stat pregătise un pachet important de energie pentru vânzare. Oferta viza o putere de aproximativ 400 MW în bandă, împărțită în cinci loturi. Cantitatea totală care putea fi livrată în cei 20 de ani era cuprinsă între aproximativ 59,5 milioane și 70,1 milioane MWh, în funcție de opțiunile cumpărătorului privind opririle planificate sau neplanificate și eventualele reduceri de putere. Energia urma să fie livrată începând cu 1 ianuarie 2027 și până la sfârșitul anului 2046. Contractele pe termen lung au fost gândite inclusiv pentru susținerea finanțării proiectului de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă.

Potrivit documentației pregătite de Nuclearelectrica, pentru cantitatea minimă contractuală anuală și fără indexarea cu inflația, valoarea minimă a contractelor pe 20 de ani era estimată la aproximativ 5,6 miliarde de euro. La cantitatea maximă de 70,1 milioane MWh și la prețul minim propus, valoarea energiei ar fi trecut de 6,4 miliarde de euro. Prețul minim de pornire, potrivit documentației, era de aproximativ 91,5 euro /MWh. Acesta reprezenta prețul de tip „FLOOR”, adică pragul minim de la care urma să fie construit prețul contractual. Prețul pentru anii următori urma să fie indexat anual cu inflația din zona euro.

De ce a ales Nuclearelectrica contracte pe 20 de ani

Strategia companiei este legată de investiții la retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Proiectul presupune lucrări majore pentru prelungirea duratei de operare a reactorului și are o valoare estimată la miliarde de euro. Documentația financiară a proiectului a fost actualizată, iar estimările recente indică un cost total, inclusiv finanțarea, de peste 3,79 miliarde de euro. Prin contractele PPA, Nuclearelectrica urmărea să obțină venituri predictibile pe termen lung, care să poată susține accesarea finanțării necesare proiectului. Acționarii companiei au aprobat în luna iulie strategia de ofertare și tranzacționare pentru perioada 2027–2046, inclusiv propunerea pentru contractele de vânzare a energiei pe 20 de ani.

Licitațiile au fost programate într-un moment complicat pentru Cernavodă

Decizia de a opri temporar procedura vine într-un context complicat pentru producătorul de energie nucleară. Ambele unități ale centralei de la Cernavodă au fost oprite în această vară din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta severă. Unitatea 1 a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, iar Unitatea 2 a fost ulterior deconectată, astfel încât centrala a ajuns să nu mai producă energie nucleară pentru Sistemul Energetic Național. Situația a avut efecte asupra pieței de energie. O analiză publicată în septembrie arăta că prețul mediu de pe Piața pentru Ziua Următoare a ajuns în august la aproximativ 793 lei/MWh, cu circa 26% peste nivelul din iulie și aproximativ dublu față de august 2025.bÎnaintea anulării sesiunilor, licitațiile erau prezentate drept un test important pentru noua platformă PPA a Bursei Române de Mărfuri.Există informații neconfirmate potrivit cărora procedura ar fi fost oprită pe fondul lipsei unor cumpărători interesați de cantitățile și condițiile propuse. Această informație nu este însă confirmată oficial în acest moment.Mesajul publicat de BRM precizează doar că licitațiile nu se vor desfășura „ca urmare a informării Inițiatorului”. Prin urmare, motivul exact al deciziei Nuclearelectrica rămâne de clarificat.

Energia urma să fie vândută cu preț minim garantat

Prețul final pentru fiecare an urma să fie calculat pornind de la media ponderată a prețurilor de pe piață și ajustat conform formulei contractuale. În același timp, prețul nu putea coborî sub nivelul FLOOR și nici depăși nivelul CAP. Prețul FLOOR era cel care urma să fie stabilit prin licitație și era fix pentru primul an, urmând să fie indexat ulterior cu inflația din zona euro. Acest mecanism transfera o parte din riscul de piață către cumpărător, oferindu-i în schimb acces la energie nucleară pe o perioadă de două decenii.

Pentru moment, planul de vânzare a energiei pe 20 de ani intră în așteptare

Nu este clar dacă Nuclearelectrica va ajusta condițiile contractuale sau va propune o altă strategie de comercializare a energiei. România traversează o perioadă în care producția nucleară de la Cernavodă este afectată de condițiile hidrologice, în timp ce prețurile de pe piața de energie au resimțit deja lipsa celor două reactoare.