O gură de oxigen pentru sistemul energetic național. Investiție norvegiană de 168 de milioane de euro

Publicat la 21.08.2026, 09:47:05

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Sistemul energetic românesc primește o nouă investiție importantă. Producătorul norvegian de energie regenerabilă Scatec a obținut finanțarea necesară pentru construirea unui parc eolian de 77 MW la Urleasca, în județul Brăila, proiect în valoare de aproximativ 168 de milioane de euro, fără TVA. Investiția vine într-un moment în care România are nevoie de noi capacități de producție, pe fondul presiunilor asupra sistemului energetic și al necesității de a înlocui treptat capacitățile vechi și poluante. Un parc eolian de 77 MW, gata să intre în construcție Proiectul de la Urleasca a fost achiziționat luna trecută de Scatec de la compania suedeză OX2. Odată cu asigurarea finanțării, compania norvegiană poate începe construcția parcului eolian. Investiția va include 11 turbine Nordex N175/6.X MW, iar parcul va avea o capacitate instalată totală de 77 MW. Conform calendarului actual, operațiunile comerciale sunt programate să înceapă în a doua jumătate a anului 2028.

Finanțarea proiectului este realizată printr-o combinație de capital propriu și finanțare prin datorii, cu un grad de îndatorare de aproximativ 60%. Erste Group și BCR sunt aranjorii principali și subscriitorii mandatați ai finanțării. Scatec deține integral proiectul, în timp ce OX2 va continua să gestioneze lucrările de construcție până la punerea în funcțiune. Contract pe 15 ani cu statul român Un element important pentru viabilitatea financiară a investiției este contractul pentru diferență, obținut în 2025. Proiectul Urleasca beneficiază de un contract CfD pe 15 ani pentru o capacitate de 43 MW, la un preț mediu de 71,3 euro/MWh. Acest mecanism oferă investitorului o mai mare predictibilitate a veniturilor și reduce expunerea la volatilitatea pieței energiei.

În același timp, restul capacității proiectului va rămâne expusă evoluției pieței, ceea ce face ca investiția să combine veniturile predictibile cu oportunitățile oferite de piața liberă. Norvegienii își extind rapid prezența în România Parcul de la Urleasca reprezintă intrarea Scatec pe segmentul energiei eoliene terestre din Europa. Pentru compania norvegiană, investiția completează portofoliul de proiecte fotovoltaice pe care îl dezvoltă deja în România. Scatec a intrat pe piața românească în 2023, iar în prezent are în construcție și portofoliul solar Dobrun-Sadova, cu o capacitate totală de aproape 190 MW. Cele trei parcuri fotovoltaice sunt construite în județele Dolj și Olt: unul la Sadova, cu o capacitate de 61,9 MW, și două la Dobrun, cu o capacitate cumulată de 127,8 MW. Investiția în aceste proiecte este estimată la aproximativ 121 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată printr-o combinație de datorii garantate cu active și capitaluri proprii, iar principalii creditori sunt Banca Europeană de Investiții, BERD și BCR. Aproape 270 MW de capacități noi Dacă proiectele aflate în prezent în dezvoltare vor fi finalizate conform calendarului, Scatec va avea în România proiecte regenerabile cu o capacitate totală de aproximativ 267 MW: 77 MW eolian la Urleasca și aproape 190 MW solar în județele Dolj și Olt. Este o contribuție semnificativă într-un sistem energetic care are nevoie de investiții în capacități noi de producție. România se confruntă cu problema retragerii treptate a unor centrale vechi, dar și cu volatilitatea producției din sursele regenerabile, ceea ce face necesară construirea unui mix energetic mai diversificat. Investiția de la Urleasca nu va rezolva singură problemele sistemului energetic național, însă adaugă o capacitate nouă într-o perioadă în care fiecare megawatt contează. Pentru România, miza este mai mare decât simpla inaugurare a unui parc eolian. Investițiile Scatec, care însumează aproape 290 de milioane de euro pentru proiectele eoliene și solare aflate în dezvoltare, reprezintă și un semnal că piața românească poate atrage capital internațional în sectorul energetic. Dacă proiectele vor fi puse în funcțiune conform calendarului, până în 2028 România ar putea beneficia de aproape 270 MW de capacități noi de energie regenerabilă dezvoltate de compania norvegiană.