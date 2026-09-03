O poză alături de Donald Trump costă cât un apartament în USA! Americanii scot din buzunar și 250.000 de dolari pentru o fotografie cu președintele

Publicat la 03.09.2026, 18:55:58

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Pentru unii simpatizanți republicani, apropierea de Donald Trump nu mai este doar o chestiune de prestigiu, ci și una de... buget. Convenția republicană programată pe 9 și 10 septembrie, la Dallas, vine cu o listă de pachete pentru donatori care impresionează prin prețuri. Iar cea mai spectaculoasă ofertă este, fără îndoială, fotografia cu președintele SUA. 88.600 de dolari pentru o fotografie cu Donald Trump Potrivit informațiilor publicate de presa americană, donatorii dispuși să plătească 88.600 de dolari pot obține o fotografie alături de Donald Trump. Dacă fotografia nu este suficientă și participantul își dorește și o experiență mult mai exclusivistă, nota de plată explodează. Participarea la o masă rotundă alături de Donald Trump poate costa 250.000 de dolari. Practic, pentru suma respectivă, un donator ar putea achiziționa o locuință în anumite piețe imobiliare americane. De această dată însă, banii cumpără accesul la cercul restrâns din jurul președintelui.

Cât costă o fotografie cu JD Vance (FOTO) Nici vicepreședintele american JD Vance nu apare gratuit în albumul foto al donatorilor republicani. O fotografie alături de acesta este tarifată la 35.000 de dolari. Este o sumă considerabil mai mică decât cea cerută pentru fotografia cu Trump, dar rămâne una uriașă pentru o simplă întâlnire cu un politician. Diferența de preț arată și cât de puternic este monetizată imaginea președintelui în cadrul evenimentului republican. Cine credea că statutul de delegat îi garantează accesul gratuit la eveniment are parte de o surpriză. Unele organizații republicane din statele americane oferă statutul de „delegat onorific” contra unor sume care pot ajunge la 20.000 de dolari. În cazul anumitor membri ai Camerei Reprezentanților, participarea ar putea costa chiar 25.000 de dolari, în timp ce pachetele premium urcă până la 100.000 de dolari. Cu alte cuvinte, la convenția republicană de la Dallas, locul în sală poate deveni o adevărată investiție.

Trump își pune popularitatea la bătaie Sumele cerute pentru pachetele exclusiviste au atras critici, însă reprezentanții Partidului Republican susțin că banii strânși sunt destinați inclusiv finanțării candidaților care se pregătesc pentru curse electorale dificile.Republicanii încearcă să își păstreze majoritățile fragile din Congres înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Donald Trump s-a implicat direct în campania partidului și încearcă să își folosească influența pentru a mobiliza electoratul republican.Evenimentul de la Dallas este așteptat să adune aproximativ 30.000 de persoane, potrivit estimărilor Republican National Committee. RNC afirmă că a strâns deja 42 de milioane de dolari, sumă despre care susține că este suficientă pentru acoperirea integrală a costurilor convenției. Organizarea reuniunii este însă neobișnuită. Spre deosebire de convențiile naționale organizate în anii alegerilor prezidențiale, reuniunea din Texas are loc înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului și nu are ca obiectiv desemnarea unui candidat pentru Casa Albă. Pentru Donald Trump (80 ani), evenimentul reprezintă și o ocazie de a-și consolida controlul asupra Partidului Republican înaintea scrutinului pentru congres.