Organizația conservatoare apropiată de Donald Trump, cere SUA să aprofundeze relația cu România: „Aliat american serios!”

Publicat la 09.09.2026, 13:14:00

Heritage Foundation propune Congresului și Administrației Trump aprofundarea relației cu România, dar atrage atenția asupra instabilității guvernamentale, impredictibilității fiscale și ritmului reformelor economice. Un document publicat de institutul de cercetare și analiză schimbă tonul discuției despre relația dintre România și Statele Unite. Bucureștiul este descris drept un „aliat american serios”, un „ancoraj NATO la Marea Neagră” și un stat care ar putea deveni un furnizor regional de securitate și energie. Raportul, intitulat „U.S.–Romanian Relations: A Pivotal Partnership in an Unstable Region” - AICI! , a fost publicat pe 8 septembrie de Margaret Thatcher Center for Freedom, parte a Heritage Foundation. Documentul este semnat de Jordan Embree și Anthony B. Kim și este adresat explicit Congresului și Administrației Trump .

România este văzută de una dintre cele mai influente organizații conservatoare de experți din Statele Unite, cu legături strânse cu ecosistemul politic al lui Donald Trump, drept un aliat strategic important la Marea Neagră și un posibil furnizor regional de securitate și energie.

Heritage Foundation consideră că poziția geografică a României și orientarea sa prooccidentală fac din țara noastră un partener strategic pentru Statele Unite. Autorii susțin că aprofundarea relației cu România în domeniile economic, diplomatic și de securitate este „în mod clar în interesul național al Americii”. România este prezentată drept un stat proamerican și prooccidental într-o regiune marcată de instabilitate. Raportul remarcă și distanțarea Bucureștiului de dependențele strategice față de Rusia și China. Sunt menționate orientarea către tehnologia nucleară americană, infrastructura de comunicații securizată și restricțiile impuse furnizorilor 5G considerați cu risc ridicat.

Evaluarea respectabilului institut nu este însă una exclusiv favorabilă. Organizația americană de analiză și politici publice avertizează că România are nevoie de mai multă predictibilitate internă, în special în zona legislativă și fiscală. Autorii susțin că investițiile americane de tip greenfield au încetinit și identifică drept unul dintre principalele obstacole instabilitatea instituțională. Una dintre criticile cele mai clare vizează schimbările legislative și fiscale frecvente. Potrivit documentului, ordonanțele de urgență pot modifica într-un timp foarte scurt regimul fiscal al companiilor, pragurile pentru microîntreprinderi sau obligațiile sociale, ceea ce generează costuri suplimentare pentru companii.

Concluzia Heritage- România este considerată un partener predictibil pentru SUA și NATO în plan extern, dar Washingtonul ar trebui să încurajeze Bucureștiul să obțină „o mai mare predictibilitate internă”.

Nicușor Dan, menționat favorabil în raport

Deși criticile sunt îndreptate către modul general de funcționare al guvernării și instituțiilor românești, președintele Nicușor Dan apare într-un context favorabil. Raportul amintește rolul României în formatul București 9 și summitul găzduit de președintele român în mai 2026, la care au participat aliați nordici, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și subsecretarul de stat american Thomas DiNanno. Documentul citează și Strategia Națională de Apărare 2025-2030, potrivit căreia Parteneriatul Strategic România-SUA reprezintă un „pilon de neînlocuit” pentru securitatea și prosperitatea României.

Consilierul prezidențial pentru probleme externe, Marius Lazurca, a salutat poziția Heritage și a atribuit rezultatul eforturilor Administrației Prezidențiale coordonate de Nicușor Dan.

România poate deveni furnizor regional de energie

Una dintre cele mai importante mize identificate de Heritage este energia. Raportul consideră că România are șansa de a deveni un furnizor regional de energie, în special datorită gazelor naturale din Neptun Deep și dezvoltării energiei nucleare. Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești este prezentat ca o oportunitate pentru România de a deveni o platformă pentru tehnologia nucleară americană. În document sunt menționate parteneriate în care sunt implicate U.S. International Development Finance Corporation și U.S. Export-Import Bank. În ceea ce privește gazele, Heritage susține că exploatarea zăcămintelor din Neptun Deep poate consolida poziția României de exportator net de energie. Organizația de analiză și politici publice recomandă Washingtonului să sprijine conectarea producției românești la Coridorul Vertical, pentru consolidarea securității energetice în Balcani și Europa Centrală.

România, platformă strategică pentru NATO

Poziția României la Marea Neagră este unul dintre argumentele principale ale raportului. Heritage consideră că România poate trece de la statutul de țară care beneficiază de securitatea oferită de aliați la cel de furnizor regional de securitate. Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este descrisă drept un nod esențial pentru descurajarea NATO. Raportul amintește investiția românească de 2,5 miliarde de euro pentru modernizarea bazei, care ar urma să poată găzdui până la 20.000 de militari și aeronave, inclusiv mai noile F-35.

La Deveselu, Heritage evidențiază sistemul american Aegis Ashore, componentă a apărării antirachetă NATO. Raportul trece în revistă și programele de înzestrare ale României, inclusiv avioanele F-16, sistemele Patriot și HIMARS, tancurile Abrams și vehiculele Lynx și Piranha 5.

SUA ar putea cere României mai mulți militari în Polonia

Printre recomandările concrete adresate Administrației Trump se află și una cu implicații militare directe. Heritage propune ca Washingtonul să încurajeze România să își extindă forțele rotaționale din Polonia, pentru a prelua o parte dintre contribuțiile britanice și a permite Londrei să își concentreze o parte din forțe asupra statelor baltice. Organizația de analiză și politici publice recomandă, în paralel, continuarea exercițiilor militare comune și sprijinirea României în dezvoltarea unor capabilități considerate importante pentru apărarea flancului estic.

Heritage -exporturile României către SUA au ajuns la 6,4 miliarde de dolari, exporturile SUA 3 milioarde $



Relația economică dintre cele două țări este deja una consistentă. Potrivit documentului Heritage, exporturile României către SUA au ajuns la 6,4 miliarde de dolari, ceea ce face din Statele Unite cea mai importantă piață pentru România din afara Uniunii Europene.

Exporturile americane către România sunt estimate la aproximativ 3 miliarde de dolari, în principal utilaje, echipamente de transport și sisteme de apărare. Stocul investițiilor directe americane ar depăși 9 miliarde de dolari, iar companiile cu capital american ar susține peste 120.000 de locuri de muncă în România. Heritage avertizează însă că investițiile americane greenfield au încetinit și cere României să îmbunătățească transparența și predictibilitatea mediului de afaceri.

România ar putea juca un rol important în reconstrucția Ucrainei

Un alt avantaj strategic al României este poziția față de Ucraina. Heritage consideră că România ar putea deveni un actor important în reconstrucția țării vecine după încheierea războiului.

Portul Constanța, infrastructura rutieră și viitoarele puncte de trecere dintre România și Ucraina sunt prezentate drept avantaje importante. Organizația de analiză și politici publice propune dezvoltarea unei Alianțe Regionale pentru Reconstrucția Ucrainei, cu România într-un rol central.

Raportul estimează, pe baza evaluărilor internaționale citate, costul total al reconstrucției Ucrainei la aproximativ 588 de miliarde de dolari.

Visa Waiver rămâne o problemă pentru România

Raportul tratează și problema eliminării vizelor pentru românii care călătoresc în Statele Unite.

Heritage amintește că România fusese desemnată în ianuarie 2025 pentru includerea în programul Visa Waiver, însă procesul a fost suspendat de Administrația Trump în martie, iar desemnarea a fost retrasă în mai 2025. Principalul obstacol identificat în raport este rata de refuz a vizelor non-imigrant, de 8,41% în anul fiscal 2025, mult peste pragul de 3% necesar pentru Visa Waiver. În schimb, rata persoanelor care depășesc perioada legală de ședere a scăzut de la 3,75% în 2022 la 1,01% în 2024. Heritage recomandă autorităților americane să identifice cauzele principale ale refuzurilor și să deruleze o campanie de informare.

PATRU DIRECȚII SUBLINIATE pentru relația SUA-ROMÂNIA

În final, Heritage formulează patru recomandări majore pentru Congres și Administrația Trump.

*Prima vizează sprijinirea României pentru a deveni furnizor regional de energie, prin exploatarea gazelor, dezvoltarea Coridorului Vertical și reducerea influenței energetice rusești.

*A doua privește consolidarea rolului militar al României pe flancul estic.

*A treia recomandare este legată de economie: Washingtonul ar trebui să încurajeze Bucureștiul să adopte reforme pro-piață și pro-investiții și să se implice mai activ în dialogul economic.

*A patra urmărește extinderea cooperării juridice și diplomatice, inclusiv prin București 9, Inițiativa celor Trei Mări și implicarea României în reconstrucția Ucrainei.