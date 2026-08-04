Publicat la 04.08.2026, 08:09:50

Compania americană de software Palantir Technologies a raportat rezultate financiare mult peste așteptările pieței în trimestrul al doilea și și-a revizuit semnificativ în sus estimările pentru întregul an, pe fondul unei cereri tot mai mari pentru soluțiile sale bazate pe inteligență artificială.

Rezultatele au fost susținute atât de contractele cu Guvernul SUA, cât și de o accelerare spectaculoasă a afacerilor comerciale din Statele Unite, segment care a devenit principalul motor de creștere al companiei.

Venituri și profit peste estimările analiștilor

În trimestrul al doilea, Palantir a înregistrat venituri de 1,94 miliarde de dolari, în creștere cu 93% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul a depășit estimările analiștilor, care mizau pe venituri de aproximativ 1,80 miliarde de dolari.

Profitul ajustat a ajuns la 41 de cenți pe acțiune, peste consensul pieței de 35 de cenți.

În același timp, profitul net al companiei s-a triplat, urcând la 1,07 miliarde de dolari, față de 329 de milioane de dolari în trimestrul al doilea din 2025.

Afacerile comerciale din SUA cresc într-un ritm record

Deși contractele cu instituțiile guvernamentale americane rămân o componentă esențială a businessului Palantir, cea mai spectaculoasă evoluție a venit din sectorul privat.

Veniturile din contractele cu Guvernul SUA au crescut cu 90%, până la 809 milioane de dolari.

În schimb, divizia comercială din Statele Unite a înregistrat o expansiune de 149%, ajungând la 764 de milioane de dolari, cel mai rapid ritm de creștere dintre toate liniile de business ale companiei.

Palantir își majorează din nou prognozele

Pe baza acestor rezultate, compania și-a revizuit în sus estimările pentru întregul an.

Palantir estimează acum venituri totale de 8,15–8,16 miliarde de dolari, față de prognoza anterioară, situată între 7,65 și 7,66 miliarde de dolari.

În același timp, compania estimează că veniturile generate de segmentul comercial din SUA vor depăși 3,42 miliarde de dolari, confirmând că expansiunea AI în mediul privat continuă într-un ritm accelerat.

Alex Karp: „Creșterea poate continua încă 18 luni”

Directorul general al Palantir, Alex Karp, consideră că actualul ciclu de expansiune este departe de final.

Potrivit acestuia, ritmul de creștere al companiei ar putea continua cel puțin încă 18 luni, pe fondul investițiilor masive în inteligență artificială și al cererii tot mai mari pentru platformele dezvoltate de Palantir.

Karp a reiterat și susținerea companiei pentru modelele AI cu arhitectură deschisă, despre care afirmă că sunt esențiale pentru menținerea competitivității industriei americane în competiția tehnologică cu China.

Investitorii au reacționat imediat

Rezultatele peste așteptări au fost primite pozitiv de piață. După publicarea raportului financiar, acțiunile Palantir Technologies au urcat cu aproximativ 8% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere, investitorii apreciind atât creșterea accelerată a veniturilor, cât și perspectivele optimiste prezentate de conducerea companiei.