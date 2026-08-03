Publicat la 03.08.2026, 20:04:00

Elon Musk a reușit în iunie performanța de a deveni primul om din lume cu o avere estimată la peste 1.000 de miliarde de dolari, însă statutul de trilionar a durat foarte puțin. În doar o lună, averea sa s-a redus cu 363 de miliarde de dolari, cea mai mare pierdere lunară înregistrată vreodată de un miliardar în clasamentele Forbes.

Astfel, averea fondatorului Tesla și SpaceX este estimată acum la aproximativ 690 de miliarde de dolari. Chiar și după această scădere spectaculoasă, Musk rămâne de departe cel mai bogat om din lume.

SpaceX a șters peste 320 de miliarde de dolari din averea lui Musk

Lovitura decisivă a venit chiar de la SpaceX, compania care îl transformase în primul trilionar.

După un debut spectaculos pe bursă, acțiunile SpaceX au pierdut aproximativ 37% în luna iulie, ceea ce a redus averea lui Musk cu circa 320 de miliarde de dolari. Antreprenorul controlează aproximativ 38% din companie, participație evaluată acum la aproximativ 552 de miliarde de dolari.

Și Tesla a contribuit la declin

Nici Tesla nu a avut o lună mai bună.

După publicarea unor rezultate financiare sub estimările analiștilor, acțiunile constructorului auto au scăzut cu aproximativ 26%. În consecință, participația lui Musk la Tesla s-a diminuat cu încă 43 de miliarde de dolari, până la aproximativ 123 de miliarde de dolari.

Jeff Bezos, marele câștigător al lunii

În timp ce Elon Musk a înregistrat cea mai mare pierdere din istoria clasamentelor Forbes, Jeff Bezos a avut cea mai bună evoluție dintre miliardari.

Acțiunile Amazon au crescut cu aproximativ 14% în iulie, ceea ce i-a adăugat lui Bezos aproape 29 de miliarde de dolari la avere. Astfel, averea sa este estimată la 278 de miliarde de dolari, suficient pentru a reveni pe locul al treilea în clasamentul celor mai bogați oameni ai lumii.

Pe poziția secundă se află Larry Page, cu o avere estimată la 292 de miliarde de dolari, urmat de Bezos și de Sergey Brin.

În top se mai regăsesc Michael Dell, Jensen Huang și Larry Ellison. Ellison a pierdut aproximativ 24 de miliarde de dolari în iulie, pe fondul scăderii acțiunilor Oracle, în timp ce averea lui Jensen Huang a continuat să crească ușor.

Cei mai bogați 10 oameni ai lumii au pierdut împreună 368 de miliarde de dolari

Potrivit Forbes, averea cumulată a primilor zece cei mai bogați oameni ai planetei era, la începutul lunii august, de aproximativ 2.600 de miliarde de dolari, cu 368 de miliarde mai puțin decât cu o lună înainte.

În cazul marilor miliardari, evoluția averilor este legată aproape în totalitate de fluctuațiile bursiere, astfel că valorile și clasamentele se pot modifica rapid. Totuși, pierderea de 363 de miliarde de dolari înregistrată de Elon Musk într-o singură lună reprezintă un record absolut de când Forbes monitorizează averile miliardarilor, începând din 1987.