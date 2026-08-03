Publicat la 03.08.2026, 17:38:26

Ministerul Finanțelor deschide, în perioada 7-14 august, o nouă ediție a programului Fidelis, prin care populația poate investi în titluri de stat cu dobânzi fixe și venituri neimpozabile. Cea mai importantă noutate este reintroducerea tranșei speciale în euro pentru donatorii de sânge, eliminată la edițiile precedente, în timp ce dobânzile pentru emisiunile în moneda europeană au fost majorate față de oferta din iulie.

Pentru titlurile denominate în lei, randamentele rămân aproape neschimbate, în timp ce statul încearcă să facă mai atractive investițiile în euro, într-un context în care interesul populației pentru economisirea în valută este în creștere.

Ce dobânzi oferă Ministerul Finanțelor

În cadrul ediției Fidelis VIII, investitorii vor putea cumpăra titluri de stat în lei și euro prin intermediul băncilor partenere și al brokerilor autorizați.

Emisiunile în lei:

6,30% pe an, scadență la 2 ani;

7,30% pe an, scadență la 2 ani, pentru donatorii de sânge;

6,90% pe an, scadență la 4 ani;

7,50% pe an, scadență la 10 ani.

Emisiunile în euro:

4,00% pe an, scadență la 3 ani;

5,00% pe an, scadență la 3 ani, pentru donatorii de sânge;

6,30% pe an, scadență la 10 ani.

Dobânzile sunt fixe pe întreaga perioadă de deținere, iar câștigurile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile.

Ce se schimbă față de ediția din iulie

Comparativ cu oferta din luna iulie, modificările sunt limitate pentru titlurile în lei, dar mai vizibile pentru cele în euro.

Ministerul Finanțelor a păstrat neschimbate dobânzile pentru emisiunile în lei cu maturitatea de 2 ani, inclusiv tranșa destinată donatorilor de sânge. Pentru maturitatea de 4 ani, randamentul crește ușor, de la 6,85% la 6,90%, în timp ce dobânda pentru titlurile pe 10 ani scade marginal, de la 7,55% la 7,50%.

În schimb, investitorii care aleg euro primesc randamente mai atractive. Dobânda pentru titlurile cu scadența la 3 ani urcă de la 3,80% la 4,00%, iar pentru donatorii de sânge crește de la 4,80% la 5,00%. Totodată, emisiunea în euro cu maturitatea de 10 ani oferă acum 6,30%, față de 6,20% în ediția precedentă.

Revine tranșa în euro pentru donatorii de sânge

Una dintre principalele noutăți ale ediției din august este reintroducerea tranșei speciale în euro dedicate donatorilor de sânge, în cadrul campaniei „România are sânge de rocker”.

Persoanele care au donat sânge începând cu 1 martie 2026 pot investi:

în titluri de stat în lei cu dobânda de 7,30% pe an;

în titluri de stat în euro cu dobânda de 5,00% pe an.

În plus, acestea beneficiază și de praguri minime reduse de subscriere:

500 de lei , față de pragul standard de 5.000 de lei;

100 de euro, față de pragul obișnuit de 1.000 de euro.

Avantajele titlurilor Fidelis

Programul Fidelis continuă să fie una dintre cele mai populare variante de economisire pentru populație, în condițiile în care oferă dobânzi fixe și venituri scutite de impozit.

Investitorii au posibilitatea să își vândă titlurile înainte de scadență prin intermediul Bursei de Valori București, fără a fi obligați să le păstreze până la maturitate.

Valoarea nominală este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și 100 de euro pentru cele denominate în euro.

Unde pot fi cumpărate

Subscrierile vor putea fi realizate în perioada 7-14 august, prin intermediul: