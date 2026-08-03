Publicat la 03.08.2026, 18:01:17

Bursa de Valorin București (BVB) începe săptămâna cu dreptul. Sunt creșteri timide pe indicii principali, după ce săptămâna trecută a fost cam roșie. Însă creșterile de azi nu par avea legătură cu contextul economic și politic local (criză energetică, caniculă, guvern interimar, mari companii care opresc temporar producția) ci mai degrabă cu trendul pe care par a fi instalate marile burse europene.