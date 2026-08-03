Publicat la 03.08.2026, 16:05:11

Guvernul pregătește un mecanism de urgență prin care marile companii consumatoare de energie electrică ar putea fi obligate să își reducă activitatea în orele de vârf, dacă măsurile voluntare și importurile nu vor mai fi suficiente pentru menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național.

Anunțul a fost făcut luni de premierul demis Ilie Bolojan, după o videoconferință la care au participat peste 140 de reprezentanți ai celor mai mari consumatori industriali, ai patronatelor și ai asociațiilor din sectorul energetic.

Potrivit acestuia, prima etapă rămâne reducerea voluntară a consumului în intervalul critic 19:00-23:00, când producția de energie fotovoltaică dispare, iar cererea atinge valorile maxime.

„Am stabilit măsurile privind reducerea voluntară a consumului de energie în orele de seară. Fiecare companie va aplica soluțiile pe care tehnologia proprie le permite”, a declarat premierul.

Guvernul pregătește limitarea obligatorie a consumului

Executivul lucrează deja la o hotărâre de Guvern care va permite activarea unui mecanism de limitare obligatorie a consumului pentru marii utilizatori industriali.

În cazul în care deficitul de energie nu va putea fi acoperit prin economii voluntare și importuri, Dispeceratul Energetic Național din cadrul Transelectrica va putea impune fiecărei companii un plafon maxim de consum.

Companiile vor fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar nivelul consumului permis va fi stabilit în funcție de specificul instalațiilor și de cantitatea de energie disponibilă în sistem.

Bolojan a insistat că această măsură reprezintă doar o soluție de rezervă, destinată exclusiv situațiilor în care echilibrul sistemului energetic nu mai poate fi asigurat prin mijloace obișnuite.

Dunărea a coborât sub minimul istoric din 2003

Premierul a explicat că actuala criză energetică este provocată de seceta severă care afectează întreaga regiune.

Debitul Dunării a scăzut luni la aproximativ 1.450 metri cubi pe secundă, sub recordul negativ înregistrat în 2003, iar estimările hidrologilor indică o nouă reducere spre 1.400 metri cubi pe secundă în a doua parte a săptămânii.

Scăderea nivelului apei afectează direct producția hidroenergetică și alimentarea cu apă a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

„Suntem în cea mai dificilă situație hidrologică din ultimele patru decenii”, a afirmat premierul.

România a pierdut peste 2.500 MW din producție

Lipsa apei a redus drastic producția hidrocentralelor, în special la Porțile de Fier, unde România produce cu aproximativ 2.000 MW mai puțin decât în condiții normale.

În același timp, oprirea Unității 1 de la Cernavodă a eliminat încă aproximativ 550 MW din sistem.

Situația este complicată și în statele vecine. În Ungaria, trei dintre cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Paks sunt oprite, ceea ce înseamnă un deficit de aproximativ 1.750 MW.

În total, regiunea a pierdut peste 4.000 MW de capacitate de producție, ceea ce explică explozia importurilor și creșterea prețurilor la energie.

România importă peste 2.500 MW în fiecare seară

Intervalul critic rămâne cel cuprins între orele 19:00 și 23:00.

În această perioadă consumul național depășește frecvent 7.500 MW, în timp ce producția internă nu mai poate acoperi necesarul.

Diferența este acoperită prin importuri care depășesc 2.500 MW în fiecare seară.

Presiunea este însă uriașă deoarece și celelalte state din regiune importă masiv energie.

Ungaria ajunge la aproximativ 4.500 MW importați, iar Republica Moldova cumpără aproximativ 500 MW.

În plus, capacitatea liniilor de interconectare cu Europa Centrală este limitată, ceea ce reduce posibilitatea României de a aduce volume suplimentare de electricitate.

Toate capacitățile interne au fost pornite

Premierul a afirmat că Guvernul a pus deja în funcțiune toate sursele disponibile de producție.

Centralele pe gaze funcționează la capacitate maximă, producția fotovoltaică este utilizată integral în timpul zilei, iar în ultimele trei săptămâni au fost autorizate capacități de stocare de peste 400 MW.

În paralel, au fost repornite grupuri pe cărbune, inclusiv Termocentrala Paroșeni, iar autoritățile încearcă să mențină în funcțiune Reactorul 2 de la Cernavodă.

Lucrări de urgență pentru salvarea Reactorului 2

Menținerea în exploatare a Unității 2 este considerată esențială pentru stabilitatea sistemului energetic.

Reactorul livrează constant peste 650 MW, reprezentând aproape 10% din producția națională de electricitate.

Pentru a asigura apa necesară răcirii instalației, autoritățile au început lucrări hidrotehnice pe brațul Bala al Dunării.

Luni a fost detonat controlat un pinten de stâncă ce limita circulația apei către Dunărea Veche, iar în următoarele zile vor fi scufundate mai multe barje pentru a redirecționa un debit mai mare spre Cernavodă.

Guvernul speră astfel să câștige câteva zile decisive până la revenirea unor debite mai ridicate pe Dunăre.

Dacia și Ford au intrat în pauză de producție

Marile companii industriale au început deja să contribuie la reducerea consumului.

Dacia și Ford Otosan și-au suspendat producția până pe 19 august, măsură care va reduce consumul național cu aproximativ 200 MW.

Alte companii vor muta în această perioadă lucrările de mentenanță și reparații sau vor reorganiza schimburile pentru a evita intervalul critic de seară.

Potrivit lui Bolojan, efectele încep deja să fie vizibile, consumul de luni dimineață fiind cu aproximativ 200 MW mai mic decât într-o zi obișnuită.

Apel către autorități și populație

Premierul a cerut administrațiilor locale să reducă iluminatul arhitectural și intensitatea iluminatului public între orele 21:00 și 23:00, folosind sistemele de telegestiune acolo unde acestea există.

În același timp, populația este încurajată să limiteze consumul în intervalele de vârf.

Potrivit Guvernului, economiile realizate de fiecare familie, instituție și companie pot face diferența dintre funcționarea normală a sistemului și necesitatea activării restricțiilor obligatorii pentru industrie.

Dacă măsurile voluntare nu vor fi suficiente, Executivul este pregătit să activeze mecanismul legal de limitare a consumului marilor utilizatori industriali, considerat ultima soluție pentru menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național și evitarea unor probleme majore în alimentarea cu energie electrică.