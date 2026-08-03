Publicat la 03.08.2026, 12:54:26

România pierde bani și ajunge să cumpere seara energie mai scumpă după ce o exportă la preț redus în timpul zilei, susține deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al Economiei afirmă că problema nu este doar lipsa capacităților de producție, ci mai ales deficitul major de sisteme de stocare a energiei, în timp ce Bulgaria a investit masiv în baterii și profită de diferențele de preț dintre orele de vârf și cele cu producție ridicată din surse regenerabile.

Potrivit lui Năsui, statul român menține bariere fiscale și birocratice care îi împiedică pe prosumatori și pe investitorii privați să cumpere energie atunci când este ieftină, să o stocheze și să o livreze în rețea în perioadele în care prețurile cresc.

Bulgaria a construit un avantaj regional prin baterii

Diferența dintre cele două state este semnificativă. Datele Transelectrica arată că, la 1 aprilie 2026, România dispunea de instalații de stocare cu o putere totală de 599 MW și o capacitate de aproximativ 1.130 MWh.

În schimb, Bulgaria depășise deja, în luna mai, o putere instalată de peste 3,3 GW și o capacitate de stocare de 8,6 GWh, devenind unul dintre cei mai importanți jucători regionali în domeniul echilibrării sistemului energetic.

„România nu are doar o problemă de producție de energie electrică. Are mai ales o problemă de stocare. Energie ieftină în cursul zilei, dar scumpă seara este și în Bulgaria și în alte țări. Cu toate acestea, ele n-au problemele noastre. Dimpotrivă, profită din plin de ele”, afirmă Claudiu Năsui.

„Bulgaria cumpără energie ieftină de la noi și ne-o vinde înapoi seara”

Deputatul explică faptul că statele care au investit în baterii cumpără electricitate în intervalele în care producția fotovoltaică este ridicată și prețurile scad, o stochează și o revând în orele de consum maxim.

„Bulgaria cumpără energie ieftină de la noi în timpul zilei, o stochează, după care ne-o vinde înapoi seara, când aceeași energie este scumpă. Diferența este profit. Totul pentru că au investit în baterii. Băieți deștepți”, susține fostul ministru.

Acest mecanism este cunoscut în piața energiei sub denumirea de arbitraj energetic și reprezintă una dintre principalele surse de profit pentru operatorii care dețin capacități mari de stocare.

România are sute de mii de prosumatori, dar nu îi folosește

Claudiu Năsui susține că România nu trebuie să aștepte exclusiv investițiile marilor companii energetice, deoarece dispune deja de o infrastructură importantă în gospodării și firme.

La sfârșitul lunii aprilie 2026 existau 332.684 de prosumatori, cu o putere instalată totală de 3.789 MW. Dintre aceștia, peste 101.000 dețineau și baterii.

„Norocul României sunt prosumatorii. Adică românii care au investit în producție proprie de energie și în baterii. Nu ar putea ei să-și încarce bateriile când este ieftin și să le descarce când este scump? Adică să facă exact ce fac bulgarii? Ba da”, afirmă deputatul.

Acuzații privind dubla taxare a energiei stocate

Fostul ministru critică actualul cadru fiscal, despre care spune că descurajează utilizarea bateriilor pentru arbitraj energetic.

„Doar că casta politică s-a preocupat să nu cumva să fie rentabilă activitatea aceasta, prin dublarea taxării cu TVA și accize a energiei stocate și revândute și prin punerea diverselor bețe în roate prosumatorilor”, susține Claudiu Năsui.

Acesta explică faptul că energia cumpărată din rețea pentru încărcarea bateriilor este taxată, iar atunci când aceeași energie este revândută în sistem consumatorul final plătește din nou TVA și accize.

Legislația actuală protejează prosumatorii de dubla taxare în cazul energiei produse și consumate din propriile instalații regenerabile, însă situația este diferită atunci când energia este cumpărată din rețea, stocată și reintrodusă ulterior în sistem.

Două modificări legislative propuse

Deputatul USR propune două schimbări pe care le consideră esențiale.

Prima vizează eliminarea dublei taxări pentru energia cumpărată din rețea, stocată și livrată ulterior în sistem.

A doua urmărește crearea unui regim separat pentru proprietarii de baterii, fără obligativitatea instalării unor panouri fotovoltaice doar pentru a obține statutul de prosumator.

„În prezent, statul îi obligă pe românii care vor să ia doar o baterie, ca să fie prosumatori, să-și ia și două panouri solare, chiar dacă, de facto, nu le folosesc. Cei care stau la bloc, de exemplu, pun panourile în balcon, unde au zero producție de energie. Totul pentru a bifa o cerință birocratică inutilă a statului. Asta trebuie să dispară”, afirmă Năsui.

„Cei care fac acum profituri imense se vor împotrivi”

Deputatul consideră că dezvoltarea stocării descentralizate ar reduce diferențele dintre prețurile energiei din timpul zilei și cele din orele de seară, diminuând profiturile obținute de unii participanți la piață.

„Știm deja cine se va împotrivi: cei care fac acum profituri imense din energie. Prosumatorii cu baterii, care pot echilibra prețul între diferitele momente ale zilei, înseamnă pentru ei marje de profit mai mici. Profit obținut pe spatele dumneavoastră, nu printr-un mare geniu antreprenorial. Ei fac profit din faptul că statul îi împiedică pe cei mulți și mici să intre în concurență cu ei”, afirmă fostul ministru.

Acesta concluzionează că eliminarea obstacolelor fiscale și birocratice ar permite folosirea mai eficientă a bateriilor deja existente și ar contribui la reducerea prețurilor energiei și a dependenței României de importurile din regiune.

Foto: https://www.magnific.com/