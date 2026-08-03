Publicat la 03.08.2026, 08:46:21

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că Bucureștiul nu poate fi modernizat fără un val masiv de lucrări și le cere locuitorilor să mai aibă răbdare. Edilul afirmă că în prezent sunt deschise aproximativ 50 de șantiere în oraș, iar o parte dintre acestea vor fi finalizate până la începutul noului an școlar.

„Dacă vrei să pui un oraș la punct, nu se poate fără șantiere”, spune primarul, argumentând că disconfortul actual este prețul necesar pentru modernizarea infrastructurii Capitalei.

Aproximativ 50 de șantiere în București

Potrivit lui Ciprian Ciucu, cele mai importante lucrări sunt cele la liniile de tramvai, unde sunt în desfășurare aproximativ 15 șantiere finanțate din fonduri europene.

Edilul a explicat că intervențiile nu mai puteau fi amânate, deoarece infrastructura ajunsese într-o stare critică.

„Pierdeam banii europeni și ajungeau să se strice tramvaiele. Efectiv circulau pe beton, pentru că în unele locuri liniile de cale erau complet distruse. Mi-am asumat să fiu înjurat pentru că fac, nu pentru că nu fac. Treaba mea este să las orașul mai bine decât l-am găsit”, a declarat primarul.

Termoficarea și Podul Basarab, printre marile lucrări

Pe lângă modernizarea liniilor de tramvai, administrația Capitalei derulează alte 18-19 șantiere pentru înlocuirea rețelelor de termoficare.

În paralel, continuă lucrările la Podul Basarab, unde, după 15 ani de la inaugurare, urmează recepția unor intervenții importante.

Municipalitatea are în desfășurare și proiecte de dimensiuni mai mici, inclusiv lucrări în parcuri și alte investiții de infrastructură urbană.

O parte dintre lucrări se vor încheia până în toamnă

Primarul estimează că o parte dintre șantiere vor fi finalizate înainte de reluarea cursurilor școlare, însă avertizează că Bucureștiul va rămâne în continuare un oraș aflat în plin proces de modernizare.

„O parte dintre șantiere se vor închide până în toamnă. Însă trebuie să înțelegem că nu se putea altfel. Dacă nu ai șantiere, înseamnă că nu îți faci treaba. Îmi pare rău pentru disconfort, îl trăiesc și eu în fiecare zi, dar îi rog pe bucureșteni să înțeleagă că va mai fi un an sau doi de dificultăți, iar apoi vor urma alte proiecte de regenerare urbană”, a spus Ciprian Ciucu.

Inundațiile au arătat cât de mare este nevoia de investiții

Edilul consideră că infrastructura subterană a Capitalei are nevoie de investiții urgente, inclusiv în sistemul de canalizare, după episoadele recente de ploi torențiale care au provocat inundații în mai multe zone ale orașului.

„Ați văzut ce inundație am avut. Nu s-a mai lucrat în acest oraș la modul serios de foarte mult timp. Tocmai de aceea trebuie recuperate întârzieri acumulate în zeci de ani”, a afirmat primarul.

Mesajul transmis de Ciprian Ciucu este că perioada următoare va continua să fie una dificilă pentru traficul din Capitală, însă investițiile aflate în desfășurare sunt esențiale pentru modernizarea transportului public, a rețelelor de utilități și a infrastructurii urbane.