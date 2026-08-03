Publicat la 03.08.2026, 06:14:00

Piața mașinilor second-hand continuă să fie extrem de activă în România, iar câteva modele domină de ani buni preferințele cumpărătorilor. În urma unei analize realizate de Money.ro pe baza informațiilor publicate de presa auto de specialitate și a tendințelor din piață, Volkswagen Golf, Skoda Octavia și Volkswagen Passat se numără printre favorite, în timp ce Dacia Logan și Duster rămân alegeri apreciate datorită costurilor reduse de întreținere.

În zona premium, BMW Seria 3 și Seria 5, alături de Audi A4 și A6, continuă să atragă numeroși cumpărători. Un lucru este însă evident- deși industria auto se îndreaptă rapid spre electrificare, dieselul continuă să aibă o prezență foarte puternică pe piața SH din România.

Volkswagen Golf, unul dintre liderii pieței second-hand

VW Golf rămâne unul dintre cele mai populare automobile rulate din România. Succesul său se explică prin versatilitate, oferta uriașă de piese și numărul mare de exemplare disponibile. Mașina (una dintre cele mai bine vândute mașini din istoria automobilului-37 milioane exemplare) este suficient de compactă pentru oraș, dar poate fi folosită fără probleme și de o familie. Una dintre cele mai căutate generații este Golf 7, produs între 2012 și 2020, iar versiunile diesel 1.6 TDI și 2.0 TDI sunt foarte răspândite pe piața second hand.

Skoda Octavia, preferată de familii! Octavia și-a câștigat popularitatea datorită spațiului generos, fiabilității și costurilor rezonabile. Generația produsă între 2013 și 2020 este foarte! prezentă în anunțurile de vânzare, iar portbagajul uriaș reprezintă unul dintre principalele argumente pentru familii. Motoarele diesel TDI sunt numeroase, însă versiunile pe benzină au devenit tot mai interesante pentru cei care circulă mai mult în oraș.

Volkswagen Passat, favoritul drumurilor lungi! Passat rămâne una dintre alegerile tradiționale ale românilor care caută o mașină spațioasă și confortabilă. Versiunile diesel TDI sunt cele mai răspândite, consumul redus fiind un avantaj pentru șoferii care parcurg mulți kilometri.

Dacia Logan, alegerea pragmatică! Loganul nu putea lipsi dintre cele mai populare mașini second-hand din România. Modelul autohton are câteva avantaje greu de ignorat: preț accesibil, piese ieftine și costuri reduse de întreținere. Motoarele mai vechi 1.4 și 1.6 pe benzină sunt apreciate pentru simplitatea lor, iar celebrul 1.5 dCi a fost ani la rând una dintre cele mai populare motorizări diesel. În cazul generațiilor recente, versiunile pe benzină și GPL atrag cumpărătorii care urmăresc costuri cât mai mici de exploatare.

Dacia Duster, SUV-ul accesibil preferat de mulți români Mașina fabricată și la Mioveni și-a câștigat un loc important pe piața SH odată cu explozia popularității SUV-urilor. Raportul bun dintre preț și utilitate reprezintă principalul său avantaj. Duster oferă gardă mare la sol, spațiu suficient și, în anumite versiuni, tracțiune integrală, fără costurile unui SUV premium. Modelul este atractiv în special pentru cei care caută un SUV second-hand cu un buget de până în aproximativ 12.000 de euro.

BMW și Audi domină preferințele premium (FOTO)

Cumpărătorii care vor o mașină premium se îndreaptă frecvent către BMW Seria 3 și Seria 5, două dintre cele mai populare modele germane de pe piața SH. Audi răspunde cu A4 și A6, foarte răspândite mai ales în versiunile diesel TDI.

Prețurile automobilelor premium mai vechi pot fi tentante, însă costurile de întreținere sunt considerabil mai mari. O mașină premium devine mai ieftină odată cu trecerea anilor, dar piesele și reparațiile rămân scumpe.

Renault Megane și Ford Focus, alternative pentru bugete mai mici

Renault Mégane este foarte prezent pe piața românească, mai ales în versiunea cu motorul economic 1.5 dCi. Ford Focus reprezintă, la rândul său, o alternativă accesibilă la Golf, fiind apreciat pentru raportul bun dintre preț, dotări și comportament rutier.

Dieselul încă rezistă pe piața SH din România

Deși mașinile noi se îndreaptă tot mai mult spre motoare hibride și electrice, piața second-hand arată diferit. În ciuda prețului, Dieselul continuă să fie foarte prezent, mai ales în cazul Golf, Passat, Octavia, Mégane, BMW și Audi.

Explicația este simplă: o mare parte dintre automobilele SH disponibile astăzi au fost fabricate în perioada în care motoarele diesel dominau vânzările europene. În plus, consumul redus continuă să fie un argument pentru cei care fac mulți kilometri.