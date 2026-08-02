Publicat la 02.08.2026, 16:27:31

România desfășoară una dintre cele mai spectaculoase intervenții inginerești din ultimii ani pentru a evita oprirea completă a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Peste 100 de militari ai Ministerului Apărării Naționale au fost mobilizați pe Dunăre pentru a devia o parte din debitul fluviului către brațul Dunărea Veche, astfel încât reactorul rămas în funcțiune să poată fi alimentat cu apă.

Scafandrii militari folosesc explozibili pentru modificarea albiei

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la intervenție participă 102 militari și 16 mijloace tehnice din cadrul Forțelor Navale Române și al Brigăzii 10 Geniu.

Scafandrii de luptă EOD ai Centrului 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan” au executat primele teste folosind încărcături explozive de mici dimensiuni, după care au trecut la detonări controlate de mare putere pentru dislocarea formațiunilor stâncoase din albia brațului Bala.

Obiectivul este realizarea unui prag submers care să redirecționeze o parte din debit către brațul Dunărea Veche, de unde este alimentată cu apă Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

Ministerul Apărării precizează că operațiunea s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță și fără incidente.

Prima încercare nu a reușit

Contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, a anunțat că intervenția de duminică nu a reușit să disloce formațiunea stâncoasă cunoscută sub numele de Pârjoaia.

Potrivit acestuia, operațiunea va fi reluată luni, iar specialiștii speră ca până marți să finalizeze lucrarea și să poată modifica direcția curgerii apei spre Dunărea Veche.

Cernavodă mai poate rezista doar câteva zile

Situația este critică și din punct de vedere hidrologic.

Administrația Națională „Apele Române” estimează că debitul Dunării la intrarea în România va continua să scadă până în jurul valorii de 1.450 metri cubi pe secundă în data de 7 august.

Directorul general adjunct al instituției, Sorin Rîndașu, a explicat că nivelul apei în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi.

„În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa patru-cinci zile la limită”, a avertizat oficialul.

Singura veste încurajatoare este că în Austria au fost înregistrate precipitații consistente, însă unda de viitură produsă de acestea va ajunge în România abia peste aproximativ două săptămâni.

România riscă să piardă încă 10% din producția de energie

Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavodă a fost deja oprită în această săptămână din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, reducând producția internă de energie electrică cu aproximativ 10%.

Dacă și Reactorul 2 va fi nevoit să își întrerupă activitatea, România ar pierde întreaga producție nucleară, unul dintre cele mai importante surse de energie în bandă ale sistemului energetic național.

În acest context, Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic, a cerut populației și autorităților să reducă voluntar consumul de electricitate și poartă negocieri cu Ucraina pentru importuri suplimentare de energie în perioadele de consum maxim.

Intervenția militarilor pe Dunăre reprezintă una dintre ultimele soluții tehnice disponibile pentru menținerea în funcțiune a reactorului rămas activ, până când nivelul fluviului va începe să crească.