Publicat la 02.08.2026, 12:50:08

În timp ce Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic și face apel la populație, companii și autorități locale să economisească electricitatea, marii consumatori industriali ai României nu au anunțat, până în prezent, măsuri publice de reducere a consumului.

Apelurile Executivului au fost urmate rapid de unele administrații locale - Primăria Iași, de exemplu, a decis reducerea iluminatului public pe timpul nopții -, însă marile platforme industriale, care consumă anual cantități uriașe de energie electrică și gaze naturale, nu au comunicat programe de limitare voluntară a consumului în această perioadă critică.

Situația este cu atât mai importantă cu cât România traversează una dintre cele mai dificile crize energetice din ultimele decenii. Debitul extrem de redus al Dunării a dus la oprirea unui reactor al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, iar autoritățile avertizează că există riscul opririi și celui de-al doilea, ceea ce ar elimina aproximativ 20% din producția internă de energie electrică.

Cine sunt cei mai mari consumatori

Deși structura economiei românești s-a schimbat radical în ultimele trei decenii, marile platforme industriale rămân consumatori esențiali de electricitate și gaze naturale.

Liberty Galați

Combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, continuă să fie unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din România și un utilizator major de gaze naturale, chiar dacă se află în insolvență și își reduce activitatea.

La funcționarea la capacitate maximă, consumul anual se ridică la aproximativ 2 TWh de energie electrică și între 200 și 300 milioane metri cubi de gaze naturale, necesare alimentării furnalelor.

Înaintea dificultăților financiare, compania lansase programul „Greensteel”, care presupune înlocuirea furnalelor clasice cu cuptoare cu arc electric. Dacă proiectul va fi implementat integral, necesarul de energie electrică al combinatului ar putea crește și mai mult.

Alro Slatina

Producătorul de aluminiu Alro Slatina rămâne unul dintre cei mai mari consumatori industriali de electricitate din Europa.

În perioadele de funcționare la capacitate maximă, consumul depășea 3 TWh anual, reprezentând aproximativ 8% din consumul total de energie electrică al României.

Creșterea prețurilor la energie a determinat compania să conserve temporar o parte dintre instalațiile de electroliză, orientându-se spre reciclarea aluminiului, proces care necesită cu aproximativ 95% mai puțină energie, și spre investiții în propriile parcuri fotovoltaice.

Azomureș

Dacă Alro este unul dintre cei mai mari consumatori de electricitate, Azomureș rămâne cel mai mare consumator industrial de gaze naturale din România.

Combinatul are nevoie de aproximativ 1,2 miliarde metri cubi de gaze anual, echivalentul a aproape 10% din consumul național.

În ultimii doi ani, producția a fost reluată doar intermitent, costul gazelor reprezentând aproximativ 80% din costul total al îngrășămintelor produse. Proprietarul elvețian Ameropa negociază în prezent vânzarea activelor către Romgaz.

Chimcomplex

După preluarea unei părți importante din activele fostului Oltchim, Chimcomplex a devenit principalul producător chimic al României.

Compania utilizează cantități importante atât de energie electrică, cât și de gaze naturale pentru producția de polioli și sodă caustică. Și aceasta traversează însă o perioadă dificilă, afectată de costurile ridicate ale energiei și de scăderea cererii europene.

Complexul Energetic Oltenia

Paradoxal, unul dintre cei mai mari producători de energie este și unul dintre cei mai mari consumatori ai sistemului.

Procesele de extracție a lignitului și funcționarea grupurilor energetice generează un consum tehnologic foarte ridicat, comparabil cu cel al unor județe întregi. Complexul se află într-un amplu proces de restructurare, care presupune înlocuirea treptată a capacităților pe cărbune cu centrale pe gaze și parcuri fotovoltaice până în 2030.

Industria cimentului

Printre marii consumatori industriali se numără și producătorii de ciment, un sector extrem de energointensiv.

Holcim România operează fabricile integrate de la Câmpulung și Aleșd.

Heidelberg Materials România produce ciment în fabricile de la Tașca, Fieni și Chișcădaga.

Romcim deține principalele unități de producție de la Medgidia și Hoghiz.

Procesele de fabricare a cimentului necesită cantități foarte mari de energie electrică și combustibili pentru cuptoarele industriale.

Populația consumă mai puțin

Datele Institutului Național de Statistică arată că populația și economia au început deja să consume mai puțină energie.

În primele cinci luni din 2026, consumul final de energie electrică a scăzut cu 3,4%, până la 20,2 miliarde kWh.

Cea mai mare reducere s-a înregistrat în consumul populației, de 11,3%, în timp ce consumul economiei s-a diminuat cu numai 0,8%, iar iluminatul public cu 5,2%.

În același interval, producția internă de energie electrică a rămas sub presiune. Energia produsă în centralele nuclearo-electrice a scăzut cu 12,3%, iar cea din termocentrale cu 4,4%. Creșterile din hidrocentrale, eolian și fotovoltaic au compensat doar parțial aceste reduceri.

Apelurile Guvernului vizează întreaga economie

În contextul riscului de diminuare suplimentară a producției de la Cernavodă și al importurilor tot mai mari de electricitate în orele de vârf, Guvernul a cerut reducerea voluntară a consumului de energie.

Până în prezent însă, în timp ce populația și administrațiile locale au început să adopte măsuri de economisire, marile companii energointensive nu au anunțat public programe de reducere temporară a consumului.

În eventualitatea agravării crizei energetice și a opririi complete a producției nucleare de la Cernavodă, participarea marilor consumatori industriali la efortul de echilibrare a sistemului ar putea deveni una dintre principalele teme ale autorităților.