Publicat la 02.08.2026, 10:05:37

Compania petrolieră sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată indirect de grupurile rusești Gazprom și Gazprom Neft, face încă un pas spre retragerea din România. Compania a confirmat că a semnat un acord pentru vânzarea subsidiarei NIS Petrol România, tranzacție care face parte din procesul de restructurare impus de sancțiunile americane aplicate grupului controlat de Rusia.

Finalizarea tranzacției depinde însă de obținerea aprobărilor necesare, inclusiv a licențelor din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Gazprom își pregătește ieșirea din România

În raportul financiar aferent trimestrului al doilea din 2026, NIS precizează că a încheiat un acord privind vânzarea NIS Petrol România, simultan cu o tranzacție similară pentru operațiunile din Bulgaria.

La 30 iunie, niciuna dintre cele două tranzacții nu fusese finalizată, fiind încă în curs îndeplinirea condițiilor suspensive prevăzute în contract.

Procesul de retragere nu este o surpriză. Încă din 2025, compania anunțase că analizează ieșirea de pe piața românească, invocând dificultățile operaționale și efectele sancțiunilor internaționale asupra grupului.

Ce active vinde NIS în România

Subsidiara românească deține active importante în sectorul petrolier și energetic:

· o rețea de 19 benzinării operate sub marca Gazprom;

· concesiuni petroliere în județul Timiș și în vestul țării;

· participații în patru perimetre de explorare și producție de hidrocarburi;

· o centrală electrică pe gaze naturale de 7,5 MW la Jimbolia.

Compania produce cantități relativ reduse de țiței în vestul României, pe perimetrele Periam, Biled, Băile Felix și Jimbolia, petrolul extras fiind transportat către rafinării prin infrastructura Conpet.

Pierderi de peste 600 milioane de lei în România

Performanțele financiare ale NIS Petrol au fost constant negative încă de la intrarea pe piața românească, în 2012.

Potrivit ultimelor date financiare disponibile:

· în 2025 compania a raportat pierderi de peste 94 milioane de lei;

· veniturile totale au fost de aproximativ 205 milioane de lei;

· pierderile cumulate din perioada 2012–2025 depășesc 600 milioane de lei.

Societatea se află în prezent în procedură de concordat preventiv, după ce a solicitat protecție împotriva creditorilor.

Sancțiunile SUA forțează restructurarea

NIS se află sub presiunea sancțiunilor americane deoarece pachetul majoritar al companiei este controlat de Gazprom și Gazprom Neft, grupuri aflate sub sancțiuni occidentale.

Pentru a evita blocarea operațiunilor și restricțiile financiare, compania este obligată să își reorganizeze structura de acționariat și să renunțe la o parte dintre activele externe.

În paralel, conglomeratul energetic ungar MOL se află în procesul de preluare a participației majoritare de peste 51% deținute de companiile rusești la NIS, tranzacție care ar putea schimba complet structura de control a celei mai mari companii petroliere din Serbia.

Dacă toate aprobările vor fi obținute, România va pierde unul dintre ultimii operatori de carburanți care activau sub marca Gazprom, punând capăt unei prezențe începute în urmă cu peste un deceniu.