Publicat la 02.08.2026, 10:38:34

Una dintre cele mai populare zone de campare din Munții Apuseni a devenit, în plin sezon turistic, scena unor situații greu de imaginat. Turiștii care și-au instalat corturile în Glăvoi spun că sunt nevoiți să alunge vacile și oile dintre corturi, să își lase permanent pe cineva în tabără pentru pază și chiar să își repare echipamentele distruse de animale.

Mesajul unui turist, publicat pe grupul de Facebook „Padiș-Glăvoi”, a stârnit numeroase reacții și readuce în discuție modul în care este administrată una dintre cele mai cunoscute zone de campare din România.

„Plătești taxa de campare pentru experiența de a fi cioban și să alungi turmele de animale. Plecați în drumeții cu schimbul, să fie cineva lângă cort, ca restul să mai aibă unde să se întoarcă. Cam neplăcut. Primăria Pietroasa, mulțumim.”

Vaci în corturi și oi printre turiști

Fotografiile publicate alături de mesaj sunt sugestive. Într-una dintre imagini, mai multe persoane încearcă să scoată o vacă intrată într-un cort. O altă fotografie surprinde o turmă de oi care traversează nestingherită zona de campare, printre corturile turiștilor.

Autorul postării susține că unul dintre corturi a fost deteriorat după ce animalele au trecut prin tabără.

Imaginile au fost intens distribuite pe rețelele sociale și au provocat numeroase comentarii din partea celor care au campat în zonă și spun că s-au confruntat cu probleme similare.

O destinație emblematică pentru Apuseni

Glăvoi reprezintă principalul punct de plecare spre unele dintre cele mai spectaculoase obiective naturale din zona Padișului, inclusiv cetățile Ponorului, Cheile Galbenei, Lumea Pierdută sau Ghețarul Focul Viu.

În fiecare an, mii de turiști români și străini aleg să campeze aici, atrași de peisajele spectaculoase și de accesul facil către traseele montane.

Tocmai din acest motiv, astfel de incidente riscă să afecteze imaginea unei destinații considerate una dintre cele mai importante pentru turismul montan din România.

Cine răspunde pentru siguranța turiștilor?

Situația ridică și întrebări privind administrarea campingului.

Turiștii spun că plătesc taxă de campare și se așteaptă la condiții minime de organizare și protecție, inclusiv măsuri care să împiedice accesul animalelor domestice în zona destinată corturilor.

În lipsa unor astfel de măsuri, cei care aleg să petreacă câteva zile în natură ajung să își organizeze drumețiile cu schimbul, astfel încât cineva să rămână permanent în tabără pentru a păzi corturile.

Rămâne de văzut dacă autoritățile locale din comuna Pietroasa și administratorii zonei vor lua măsuri pentru delimitarea și protejarea campingului, astfel încât una dintre cele mai frumoase destinații din Munții Apuseni să nu devină un exemplu de organizare deficitară a turismului.