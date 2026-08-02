Publicat la 02.08.2026, 14:00:44

Poliția Română avertizează că infractorii cibernetici desfășoară o nouă campanie de fraude online în care folosesc identitatea instituției pentru a păcăli șoferii să plătească amenzi inexistente și să își divulge datele bancare.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunță că, în ultimele zile, a primit numeroase sesizări privind mesaje false transmise prin SMS sau prin aplicații de mesagerie, în care destinatarii sunt informați că ar fi fost sancționați pentru depășirea vitezei legale.

Cum funcționează înșelătoria

Victimele primesc un mesaj care pare să provină de la Poliția Română și sunt anunțate că trebuie să achite urgent o presupusă amendă de circulație.

Pentru a determina oamenii să reacționeze fără să verifice autenticitatea mesajului, escrocii folosesc un limbaj alarmist și stabilesc termene foarte scurte de plată. În plus, aceștia amenință cu penalități, executare silită, blocarea conturilor bancare sau chiar imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, a transferului de proprietate al autovehiculului ori a reînnoirii poliței de asigurare.

Mesajele conțin linkuri către pagini de internet care imită site-uri oficiale și unde utilizatorilor li se solicită date personale și informațiile cardului bancar.

Poliția: instituțiile statului nu trimit amenzi prin SMS

IGPR subliniază că este vorba despre o metodă cunoscută la nivel internațional sub denumirea de „Government Impersonation Scam”, prin care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unor autorități publice pentru a obține bani sau acces la date sensibile.

Poliția atrage atenția că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie și nu includ linkuri directe pentru efectuarea plăților.

Cum vă puteți proteja

Poliția Română recomandă cetățenilor să respecte câteva reguli simple pentru a evita astfel de fraude:

nu răspundeți mesajelor și nu accesați linkurile care solicită plata unor amenzi;

verificați eventualele obligații de plată doar prin platformele oficiale, introducând manual în browser adresa www.ghiseul.ro ;

verificați cu atenție adresa site-ului accesat, deoarece domenii precum .cc, .top, .vip sau alte variante asemănătoare celor oficiale sunt un semnal clar de alarmă;

nu introduceți date personale, parole sau informații bancare pe site-uri accesate prin linkuri primite în SMS-uri sau aplicații de mesagerie.

Ce trebuie să faceți dacă ați fost păcălit

În cazul în care ați introdus deja datele cardului bancar pe un astfel de site, Poliția recomandă să contactați imediat banca emitentă pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor.

De asemenea, orice tentativă de fraudă trebuie raportată autorităților competente, pentru ca acestea să poată identifica autorii și să limiteze răspândirea acestei noi metode de înșelăciune.

Poliția Română reamintește că prudența și verificarea informațiilor exclusiv prin canalele oficiale reprezintă cea mai eficientă metodă de protecție împotriva atacurilor informatice și a tentativelor de fraudă online.