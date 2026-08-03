Publicat la 03.08.2026, 00:01:01

„Experiența este ceea ce obții atunci când nu obții ceea ce ți-ai dorit.” — Howard Marks, The Most Important Thing (2011)

Omul care scrie scrisori pe care Buffett le citește de la un capăt la altul

Howard Marks a cofondat Oaktree Capital Management în 1995, o firmă specializată în datorie și active aflate în dificultate — exact genul de instrumente pe care le cumperi când toată lumea fuge. Faima lui vine însă din altă parte: memo-urile pe care le trimite investitorilor de câteva decenii. Warren Buffett a spus la un moment dat că, atunci când vede un e-mail de la Marks în inbox, îl deschide primul. Fraza asta apare în cartea lui din 2011, într-un capitol despre riscuri, și e genul de propoziție care sună a glumă până când o trăiești pe propria piele. Marks nu vorbea despre eșec ca eveniment nefericit, ci ca sursă de învățare. Câștigurile te fac să te crezi deștept. Pierderile te fac deștept — dacă supraviețuiești lor.

De ce portofoliul roșu te maturizează mai repede decât unul verde

Un investitor român care a cumpărat acțiuni pe BVB în vârful de entuziasm și le-a văzut apoi coborând a învățat despre lichiditate, despre răbdare și despre propria toleranță la durere mai mult decât ar fi făcut-o în zece cărți. Nimeni nu-și dorește experiența asta. Toți o primesc, mai devreme sau mai târziu. Volatilitatea din ultimii ani — de la corecțiile bruște până la ralii care păreau că nu se mai opresc — a scos la iveală exact ce spunea Marks: planurile frumoase se ciocnesc de realitate, iar din ciocnirea aia rămâne ceva folositor doar dacă ești atent.

E și un revers pe care Marks nu-l spune direct, dar îl subînțelege. Nu orice pierdere te învață ceva. Cine dă vina pe piață, pe manipulatori sau pe ghinion după fiecare tranzacție proastă acumulează ani, nu experiență. Diferența dintre un investitor de 20 de ani și unul care repetă același an de 20 de ori stă tocmai aici. Experiența utilă cere să te uiți în oglindă, nu pe fereastră.

Ține un jurnal al deciziilor, nu doar al rezultatelor

Concret: data viitoare când cumperi sau vinzi ceva, scrie într-un caiet sau un fișier de ce faci asta. Ce te aștepți să se întâmple, în cât timp, ce te-ar face să te răzgândești. Peste șase luni recitește. Vei descoperi că memoria ta rescrie povestea — îți amintești că „știai” lucruri pe care de fapt nu le știai. Jurnalul te împiedică să te minți. Așa transformi frustrarea de a nu obține ce ți-ai dorit exact în lucrul valoros din citatul lui Marks, în loc să o lași să se evapore până la următoarea greșeală identică.