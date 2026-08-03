Publicat la 03.08.2026, 14:01:27

România nu se află în situația în care populația să rămână fără energie electrică, în ciuda presiunilor generate de caniculă, de reducerea producției interne și de dificultățile din sistemele energetice ale statelor vecine. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, afirmă că autoritățile nu iau în calcul niciun scenariu care să impună întreruperi sau raționalizarea consumului pentru gospodării.

Oficialul a explicat că România dispune de suficiente capacități de producție pentru a asigura alimentarea consumatorilor casnici, iar apelurile lansate în ultimele zile privind economisirea energiei au caracter preventiv și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului în intervalele de consum maxim.

Populația nu va rămâne fără energie electrică

Întrebat dacă există riscul unor pene de curent pe scară largă, Cristian Bușoi a subliniat că eventualele probleme nu sunt generate de lipsa energiei, ci pot apărea din cauza unor incidente tehnice în rețelele de distribuție.

„Nu există în niciun scenariu ideea că populația va avea de suferit și va rămâne fără curent. România are producție internă stabilă, suficientă pentru alimentarea consumatorilor casnici”, a declarat secretarul de stat.

Acesta a precizat că sistemul energetic național este susținut de centralele pe cărbune, centralele pe gaze naturale, producția fotovoltaică din timpul zilei și de energia eoliană, chiar dacă aceasta din urmă este afectată de lipsa vântului din perioada caniculară.

Criza din regiune poate aduce prețuri mai mari și restricții pentru industrie

Potrivit lui Bușoi, cea mai mare provocare o reprezintă reducerea capacităților de producție în statele din regiune.

El a dat ca exemplu situația din Ungaria, unde aproape jumătate din capacitatea de producție este indisponibilă, context care pune presiune asupra întregii piețe regionale.

În aceste condiții, efectele cele mai probabile sunt:

creșterea prețurilor pe piețele spot de energie;

eventuale măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali.

În schimb, autoritățile exclud aplicarea unor restricții pentru populație.

Ministerul Energiei respinge zvonurile despre raționalizarea curentului

Secretarul de stat a calificat informațiile apărute pe rețelele sociale privind presupuse întreruperi programate ale alimentării cu energie drept „teorii ale conspirației”, susținând că acestea nu au nicio bază reală.

Potrivit acestuia, Ministerul Energiei nu analizează măsuri de raționalizare, ci doar recomandă cetățenilor să utilizeze energia în mod eficient, în special în intervalele de consum maxim din timpul serii.

Penele de curent pot apărea din cauza rețelelor de distribuție

Cristian Bușoi a atras atenția că eventualele întreruperi locale ale alimentării cu energie pot avea alte cauze decât lipsa producției.

Printre acestea se numără:

suprasolicitarea rețelelor de distribuție;

incendiile de vegetație provocate de temperaturile extreme;

defectarea unor echipamente vechi care nu au fost încă modernizate.

Oficialul a făcut și un apel către populație să permită accesul echipelor de intervenție ale distribuitorilor de energie atunci când sunt necesare verificări sau reparații pe proprietăți private.

„Sunt situații în care oamenii refuză accesul echipelor, iar fără acordul proprietarului acestea nu pot interveni, ceea ce poate întârzia remedierea avariilor”, a explicat reprezentantul Ministerului Energiei.

Declarațiile vin într-un context în care România se confruntă cu o perioadă de caniculă severă, niveluri istorice de scădere ale debitului Dunării și o reducere temporară a producției de energie, după oprirea Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă și dificultățile întâmpinate de alte state din regiune.